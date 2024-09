Um barco transportando imigrantes se partiu na terça-feira, 3, no Canal da Mancha, enquanto tentava alcançar o Reino Unido vindo do norte da França, deixando 12 mortos. Acredita-se que a maioria das vítimas fossem mulheres, algumas com menos de 18 anos, e muitos dos passageiros não tinham coletes salva-vidas, segundo os oficiais. Foi o acidente mais mortal deste ano na região.

PUBLICIDADE “Infelizmente, o fundo do barco se abriu,” disse Olivier Barbarin, prefeito de Le Portel perto de Boulogne-sur-Mer, onde um posto de primeiros socorros foi montado para tratar as vítimas. “Se as pessoas não sabem nadar nas águas agitadas... pode acontecer muito rapidamente.” As regras de asilo cada vez mais rigorosas da Europa, a xenofobia crescente e o tratamento hostil dos imigrantes têm os empurrado o norte. Antes do acidente de terça-feira, pelo menos 30 imigrantes morreram ou desapareceram enquanto tentavam cruzar para o Reino Unido neste ano, segundo a Organização Internacional para a Migração.

Socorristas retiraram um total de 65 pessoas do Canal da Mancha em uma busca que durou mais de quatro horas, segundo o tenente Etienne Baggio, um porta-voz da agência francesa que supervisiona o trecho do mar onde o barco se partiu. Do total, 12 morreram e outras 12 pessoas foram hospitalizadas. Destas, duas estavam em condições muito graves, segundo as autoridades.

Bombeiros trabalham após naufrágio de barco com imigrantes no Canal da Mancha. Foto: Bernard Barron/AFP

Adam Beernaert, diretor da autoridade de Proteção Civil, cujo pessoal cuida dos imigrantes resgatados assim que chegam à terra, disse que os sobreviventes estavam traumatizados. “O que precisa ser dito é que eles não deveriam cruzar”, disse o diretor à AP. “O mar não é fácil. As condições climáticas mudam o tempo todo”, complementou.

Baggio classificou o acidente como o mais mortal no Canal da Mancha neste ano. Em julho, quatro pessoas morreram enquanto tentavam a travessia em um barco inflável que virou e furou. Outros cinco, incluindo uma criança, morreram em outra tentativa em abril. E cinco mortos foram recuperados dos mares ou encontrados ao longo de uma praia após um barco de imigrantes ter dificuldades no escuro e frio do inverno de janeiro.

Muitos dos que estavam a bordo do navio que se partiu no Canal da Mancha na terça-feira não tinham coletes salva-vidas, disse Baggio. Ele afirmou ainda que o barco era inflável. Três helicópteros, um avião, dois barcos de pesca e mais de seis outras embarcações estavam envolvidos na operação de resgate.

Publicidade

Em outra tragédia marítima na terça-feira envolvendo imigrantes em busca de uma vida melhor na Europa, um barco virou no Mediterrâneo, na costa da Líbia, deixando uma pessoa morta e 22 desaparecidas, disseram as autoridades líbias.

A agência que supervisiona a operação de resgate no Canal da Mancha informou que o barco teve dificuldades perto do ponto de Gris-Nez entre Boulogne-sur-Mer e o porto de Calais mais ao norte. As temperaturas do mar ao norte da França estavam em torno de 20ºC. O ministro do interior, Gerald Darmanin, foi a Boulogne-sur-Mer para encontrar os envolvidos no manuseio do que ele descreveu como o “terrível naufrágio.” Ele disse que o barco era frágil e pequeno — com menos de 7 metros de comprimento — e que os contrabandistas estão colocando cada vez mais pessoas a bordo de tais embarcações.

Acredita-se que a maioria das pessoas no barco fossem da Eritreia e a maioria das vítimas eram mulheres. Na semana passada, os líderes da França e do Reino Unido concordaram em aprofundar a cooperação sobre imigração ilegal no canal. “Nós absolutamente devemos — e este é um ponto muito importante — restabelecer relações especiais com nossos amigos britânicos”, disse Darmanin na terça-feira.

Ele afirmou mais tarde à AP que, para combater com sucesso as redes de contrabando, a legislação de imigração entre o Reino Unido e a França deveria ser harmonizada. “Já faz 30 anos que esses problemas permanecem e é absolutamente necessário que encontremos soluções,” disse Barbarin, o prefeito de Le Portel.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A secretária do interior do Reino Unido, Yvette Cooper, chamou isso de “um incidente horrível e profundamente trágico” e prestou homenagem aos socorristas franceses “que sem dúvida salvaram muitas vidas, mas infelizmente não puderam salvar a todos”. “As gangues por trás desse comércio terrível e insensível de vidas humanas têm amontoado mais e mais pessoas em botes cada vez mais inseguros e enviando-os para o Canal mesmo em condições climáticas muito ruins”, disse. “Eles não se importam com nada além dos lucros que fazem e é por isso que — além de lamentar a terrível perda de vidas — o trabalho para desmantelar essas gangues de contrabandistas perigosas e criminosas e para fortalecer a segurança das fronteiras é tão vital e deve prosseguir rapidamente”, complementou. Pelo menos 2.109 migrantes tentaram cruzar o Canal da Mancha em pequenos barcos nos últimos sete dias, segundo dados do Home Office do Reino Unido, atualizados na terça-feira. Os dados incluem pessoas encontradas no canal ou na chegada. / AP

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.