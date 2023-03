Naufrágio de duas embarcações deixa sete refugiados mortos no Mediterrâneo

Duas embarcações lotadas de imigrantes naufragaram, neste sábado, 25, deixando ao menos sete pessoas mortas em águas próximas à ilha de Malta, no Mar Mediterrâneo. Segundo a imprensa local, dez imigrantes foram resgatados e outros estão desaparecidos.

A Itália é um dos principais pontos de desembarque de refugiados que tentam entrar na Europa por mar. Muitas dessas pessoas depois tentam chegar a países mais ricos do continente usando redes de contrabandistas.

Informações dão conta que mais de 2.700 imigrantes chegaram às costas do sul da Itália apenas nas últimas 24 horas. Segundo as autoridades locais, cerca de 2 mil pessoas desembarcaram somente na ilha de Lampedusa, onde os abrigos estão lotados.

Itália e Malta viram o número de embarcações que navegam pelo Mediterrâneo central se multiplicar neste fim de semana. Na costa sul do mar, a Tunísia afirmou ter impedido a saída de mais de 70 barcos em meio a uma onda que não para há semanas.

Cálculos apontam que este ano mais de 20 mil imigrantes desembarcaram na costa italiana, mais do que o triplo dos 6.500 no mesmo período do ano passado. Ao todo, mais de 100 mil pessoas chegaram ao país de barco em 2022./EFE