As forças navais egípcias resgataram cinco pessoas na terça-feira, 26, e recuperaram quatro corpos, um dia após o naufrágio de um iate turístico que transportava 44 passageiros na cidade costeira de Marsa Alam, no Mar Vermelho. O iate afundou devido ao mau tempo, informaram as autoridades. Até agora são 33 sobreviventes, enquanto sete pessoas continuam desaparecidas.

O Sea Story, um liveaboard (embarcação projetada para viagens prolongadas no mar), enviou um sinal de socorro depois que uma grande onda atingiu a embarcação, fazendo-a virar, de acordo com relatos de sobreviventes. Alguns passageiros estavam dentro das cabines quando o barco virou em questão de minutos, segundo os depoimentos. Uma operação de resgate, ainda em andamento, foi iniciada, e 28 pessoas foram resgatadas na segunda-feira, 25.

Socorristas transportam um sobrevivente após um iate turístico afundar no Mar Vermelho, em Marsa Alam, Egito Foto: Centro de Imprensa Egípcio via AP

PUBLICIDADE Na terça-feira, 26, o governador da região do Mar Vermelho, Amr Hanafy, informou que os cinco sobreviventes são dois belgas, um egípcio, um cidadão suíço e um finlandês. Ele também disse que os quatro corpos ainda não foram identificados. A embarcação transportava 13 egípcios, incluindo membros da tripulação, e 31 estrangeiros dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Polônia, Bélgica, Suíça, Finlândia, China, Eslováquia, Espanha e Irlanda. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha informou na terça-feira que três alemães continuam desaparecidos, enquanto outros três foram resgatados. Enquanto isso, Pawel Wronski, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, afirmou que dois cidadãos poloneses, um homem e uma mulher, também estão desaparecidos, e que suas famílias foram notificadas.

Publicidade

Turbulências e ondas altas

Os liveaboards geralmente partem para excursões de vários dias. O Sea Story deixou o porto de Ghalib, em Marsa Alam, no domingo, com previsão de chegar a Hurghada cinco dias depois. Ele naufragou a 46 milhas náuticas de Marsa Alam, segundo o governador.

As autoridades informaram que o barco não apresentava problemas técnicos, possuía todas as autorizações necessárias para a viagem e passou pela última inspeção de segurança naval em março.

De acordo com o site do operador da embarcação, Dive Pro Liveaboard, o Sea Story foi construído em 2022 e tem capacidade para 36 passageiros.

No sábado, a Autoridade Meteorológica do Egito alertou sobre turbulências e ondas altas, recomendando evitar atividades marítimas no domingo e na segunda-feira.

Marsa Alam é famosa por suas praias intocadas, uma grande variedade de vida marinha e frequentes tubarões, especialmente o curioso tubarão galha-branca oceânico, atraindo entusiastas de mergulho de todo o mundo. No entanto, alguns dos pontos de mergulho são desafiadores, com fortes correntes, e exigem certificação avançada.

Publicidade

O exército egípcio também está envolvido na coordenação da operação de resgate./AP