Navios e bombas da 2ª Guerra ressurgem em rios da Europa em meio a seca; veja

Navios e bombas da 2ª Guerra estão voltando à paisagem da Europa em meio a pior seca no continente em anos. Com alguns dos mais importantes rios do continente com níveis muito abaixo do volume normal, dezenas de embarcações afundadas e explosivos não detonados foram avistados da superfície vários países, como Sérvia, Hungria e Itália.

Mais de 20 navios de guerra alemães ficaram visíveis no rio Danúbio, um dos mais atingidos pela seca, apenas nos arredores da cidade portuária de Prahovo, na Sérvia. Cascos de embarcações do mesmo período também foram fotografados em outra parte do rio, que corta a Hungria, nos últimos dias.

Leia também Golpistas italianos criam país falso e lucram 400 mil euros com promessa de cidadania

Restos de navio alemão da 2ª Guerra são avistados perto de Prahovo, na Sérvia. Foto: Fedja Grulovic/ REUTERS

Continua após a publicidade

Casco de navio da 2ª Guerra afundado nos arredores de Vamosszabadi, na Hungria, aparecem durante seca no rio Danúbio. Foto: Csaba Krizsan/ EFE - 17/08/2022

Segundo a agência de notícias Reuters, muitos dos navios que emergiram do trecho sérvio do rio Danúbio ainda transportavam toneladas de munição e explosivos, colocando em perigo principalmente o transporte marítimo da região.

Medidas feitas nos arredores de Budapeste apontam que os níveis de água no Danúbio, uma das maiores hidrovias da Europa, caíram 1,5 metro em três semanas. Outros importantes cursos de água, como rio Tâmisa, no Reino Unido, está com o leito quase seco.

Continua após a publicidade

Restos de navio alemão afundado aparece em banco de areia na Sérvia. Foto: Fedja Grulovic/ REUTERS

Embarcação que emergiu com a seca do rio Danúbio na Hungria. Foto: Csaba Krizsan/ EFE

As descobertas no leste da Europa não foram as únicas de artefatos da 2ª Guerra. Recentemente, uma bomba não-detonada foi encontrada no leito do rio Pó, na Itália, que atingiu níveis baixíssimos durante o verão escaldante. O dispositivo de fabricação americana e com peso estimado em cerca de 450 kg foi detonado por militares italianos.

Continua após a publicidade

Exército italiano remove bomba de 450 kg, de fabricação americana, do leito do rio Pó. Foto: Flavio Lo Scalzo/ REUTERS

Especialistas alertam que com o agravamento do aquecimento global, o cenário de seca pode se agravar nos próximos anos.

“O futuro é difícil de prever, mas as previsões e os modelos climáticos sugerem que mais secas severas são prováveis”, disse Klara Kerpely, do grupo ambientalista WWF Hungria./ Com informações de AP e EFE