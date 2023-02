KATMANDU - Um dos passageiros do avião com 72 pessoas a bordo que caiu em um desfiladeiro ao pousar em um aeroporto na cidade turística central de Pokhara, no Nepal, fez uma transmissão ao vivo do acidente.

Pessoas olham pedaços do avião que caiu no Nepal com 72 pessoas a bordo Foto: AP Photo/Yunish Gurung

As imagens mostram o passageiro e depois a paisagem. De repente, as imagens ficam distorcidas e é possível escutar barulhos de engrenagem e pessoas gritando, quando o vídeo passa a mostrar um incêndio. Assista ao vídeo abaixo

Sem esperança de encontrar sobreviventes, o Nepal decretou um dia de luto nacional nesta segunda-feira, 16, após o desastre aéreo considerado a pior catástrofe deste tipo no país em três décadas.

A esperança de encontrar algum sobrevivente entre as 72 pessoas a bordo é “nula”, disse à agência France-Press Tek Bahadur KC, chefe do distrito de Taksi, onde o avião caiu no domingo. “Até agora recuperamos 68 corpos. Estamos procurando por mais quatro (...) Estamos rezando por um milagre. Mas a esperança de encontrar alguém vivo é nula”, afirmou.

O acidente

O avião, um ATR 72 da companhia Yeti Airlines que saiu de Katmandu, capital do Nepal, caiu com 72 pessoas a bordo — 68 passageiros e quatro tripulantes — pouco antes das 11h locais (2h15 no horário de Brasília), perto de Pokhara (centro), onde deveria pousar.

A aeronave em chamas foi encontrada em um precipício de 300 metros de profundidade, entre o antigo aeroporto construído em 1958 e o novo terminal internacional inaugurado em 1º de janeiro em Pokhara, porta de entrada para alpinistas do mundo todo. Após o acidente, os socorristas tentaram apagar o fogo entre os restos do avião, movido por dois motores turboélice.

Soldados usaram cordas para retirar os corpos do fundo do precipício entre o final do domingo e início desta segunda-feira.

Havia 15 estrangeiros a bordo do avião: cinco cidadãos indianos, quatro russos, dois coreanos, um australiano, um irlandês, um francês e uma argentina, segundo o porta-voz da companhia aérea, Sudarshan Bardaula.

A passageira argentina foi identificada como Jannet Sandra Palavecino, de 58 anos, mãe de duas filhas e natural da província de Neuquén (sudoeste), segundo o jornal La Nación de seu país.