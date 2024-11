Netanyahu admite ter autorizado ataque com pagers explosivos contra o Hezbollah

De acordo com a AFP, Dostri afirmou que Netanyahu reconheceu que autorizou a operação durante uma reunião semanal do Conselho de Ministros.

Essa é a primeira vez que o governo israelense admite a autoria do ataque, quase dois meses depois do ocorrido, que deixou 12 pessoas mortas e mais de dois mil feridos em diversas partes do Líbano. Na ocasião, pagers - dispositivos de comunicação rápida, sem chips ou câmeras, utilizados por membros do Hezbollah - explodiram de forma quase simultânea.