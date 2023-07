Primeiro-ministro de Israel é internado em hospital com desidratação, mas passa bem, diz governo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi internado neste sábado, 15, apresentando quadro de tontura devido a uma aparente desidratação, segundo relatório médico. Horas depois, o gabinete de Netanyahu informou que ele estava se sentindo “muito bem”.

No dia anterior, o líder, de 73 anos, passou o dia de férias no Mar da Galileia, no norte de Israel. Netanyahu divulgou um vídeo no hospital afirmando que “Não foi uma boa ideia” ter passado a sexta-feira sem usar um chapéu e sem beber água. “Graças a Deus, me sinto muito bem”, acrescentou o líder mais antigo de Israel, agradecendo à equipe médica do Hospital Sheba e ao público pelas mensagens de apoio.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi internado neste sábado, 15, apresentando quadro de tontura devido a uma aparente desidratação Foto: Ohad Zwigenberg/AP

O premier também aproveitou a oportunidade para pedir que as pessoas bebam água e se cuidem por conta da temperatura elevada. Israel passa por uma onda de calor neste verão, com temperaturas acima dos 30 graus. “Eu tenho apenas um pedido a vocês: estamos passando por uma onda de calor neste país. Então eu peço que vocês passem menos tempo no sol, bebam mais água e que todos tenhamos uma boa semana”.

Um porta-voz de Netanyahu disse que o premier esteve totalmente consciente durante a viagem ao hospital e nos testes subsequentes, e que ele estava brincando com a equipe e os médicos que o atenderam.

Netanyahu é o líder que está há mais tempo no cargo em Israel. Ele serviu vários mandatos ao longo de 15 anos de governo. Seu atual governo de extrema direita, uma coalizão de partidos religiosos e ultranacionalistas, assumiu o poder em dezembro passado. Ele foi hospitalizado em outubro do ano passado, após sentir dores no peito nas semanas anteriores às eleições durante as orações no Yom Kippur, um dia em que os judeus observantes jejuam.

Continua após a publicidade

As políticas linha-dura de seu governo em relação aos palestinos têm recebido críticas internacionais e abalado as relações com os Estados Unidos - o aliado mais próximo e mais importante de Israel.

Ao avançar com planos para limitar a supervisão judicial do seu governo e reformar o sistema judiciário (o primeiro-ministro está sendo julgado por corrupção), Netanyahu gerou uma onda de protestos políticos em Israel que já dura meses, e continuaram em vários pontos do país na noite deste sábado, enquanto ele estava hospitalizado.

Seus adversários afirmam que o plano destruirá o frágil sistema judiciário do país e concentrará o poder nas mãos de Netanyahu e seus aliados. O líder da oposição israelense, Yair Lapid, emitiu uma declaração no Twitter desejando a Netanyahu “uma recuperação completa e boa saúde”. / COM AP E NYT