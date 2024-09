Em uma conferência do Banco Mundial que estive no Cairo, onde era o único israelense, eu conheci uma pessoa do Hamas. A participação do Hamas naquela conferência levou a uma tentativa de criar um diálogo secreto entre o Hamas e os israelenses. O canal de fato não foi criado, mas o meu relacionamento com essa pessoa do Hamas fez com que eu fosse até a Faixa de Gaza.

Eu passei duas horas no escritório do primeiro-ministro do Hamas em Gaza e também conheci os seus conselheiros. Uma semana depois que Gilad Shalit foi sequestrado, em 2006, esta pessoa ligada ao Hamas que eu conheci em Cairo me ligou e me incentivou a fazer alguma coisa.

Dez meses antes, um primo da minha esposa chamado Sasson Oriel havia sido sequestrado e morto pelo Hamas. A família tinha me pedido para ajudar, mas naquela época eu não tinha os recursos para fazer isso. Em seu funeral eu jurei que faria todo o possível para salvar vidas e tentei fazer isso.

E esse é o pensamento que esteve comigo durante os cinco anos e quatro meses que Gilad Shalit esteve em cativeiro e eu tentei fazer todo o possível para trazê-lo para casa.