Netanyahu parabeniza Trump por sua vitória eleitoral nesta quarta-feira

O gabinete de Netanyahu disse que ele foi um dos primeiros líderes mundiais a ligar para Trump após sua vitória.

Trump prometeu trazer paz ao Oriente Médio em um momento em que Israel está em guerra com o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e recentemente trocou tiros com o Irã. O presidente eleito, que foi um firme apoiador de Israel durante seu mandato anterior, não disse como fará isso./ AP