Netanyahu passa bem após cirurgia antes de votação crucial em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que está “muito bem” depois de passar por uma cirurgia para implantar um marca-passo neste domingo, 23, na véspera da votação no parlamento de uma polêmica reforma judicial que levou dezenas de milhares de manifestantes às ruas.

Dezenas de milhares de manifestantes foram às ruas novamente contra a proposta de Netanyahu de restringir os poderes dos juízes, que os oponentes temem que possa prejudicar a democracia de Israel, enquanto os legisladores começaram a discutir uma parte crucial da reforma.

A votação no parlamento é esperada na segunda-feira, 24. Horas antes do início do debate, o gabinete de Netanyahu anunciou durante a noite que o primeiro-ministro de 73 anos se submeteria a uma cirurgia para colocar um marca-passo, dias depois de ser hospitalizado por causa de tontura.

Israelenses protestam contra a reforma judicial proposta pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Foto: Mahmoud Illean / AP

Na tarde de domingo, Netanyahu agradeceu a seus apoiadores por sua preocupação e aos médicos do Sheba Center por seus cuidados. “Como você pode ver, estou indo muito bem”, disse ele em um vídeo. Apesar de sua operação, Netanyahu prometeu estar presente para a votação.

O hospital confirmou que a condição de Netanyahu era boa. “Ele permanecerá sob supervisão médica no departamento de cardiologia”, afirmou em um comunicado.

O presidente israelense Isaac Herzog, após retornar de uma visita aos Estados Unidos, foi imediatamente ao hospital para se encontrar com Netanyahu. “Esta é uma situação de emergência. Um acordo deve ser alcançado”, disse Herzog em um comunicado.

“Queremos continuar vivendo em um Estado judeu e democrático”, declarou o líder da oposição e ex-primeiro-ministro de Israel Yair Lapid no início do debate. “Devemos acabar com esta lei”, insistiu.

Debate

O debate deve durar várias horas, até a manhã de segunda-feira. A votação final será sobre a chamada cláusula de “razoabilidade”, por meio da qual os juízes podem anular as decisões do governo.

O governo de Netanyahu, que inclui aliados de extrema direita e ultraortodoxos, está tentando restringir os poderes da Suprema Corte concedidos sob esta cláusula. Eles argumentam que essa mudança é necessária para garantir um melhor equilíbrio de poderes.

Os opositores acusam Netanyahu, que está sendo julgado por corrupção, de querer usar essa reforma para anular possíveis julgamentos contra ele, o que ele nega.

Protesto israelense contra o plano de revisão judicial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu do lado de fora do parlamento em Jerusalém, domingo, 23 de julho de 2023 Foto: Mahmoud Illean / AP

A cláusula de “razoabilidade” foi recentemente citada pelo mais alto tribunal de Israel para forçar Netanyahu a remover um membro ultraortodoxo de seu gabinete devido a uma condenação anterior por sonegação de impostos.

Se aprovada na segunda-feira, esta seria a primeira cláusula-chave da reforma a se tornar lei. Outras mudanças propostas incluem dar ao governo maior poder na nomeação de juízes./AFP