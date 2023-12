Netanyahu visita Gaza e promete intensificar ataques contra Hamas após morte de soldados israelenses

TEL-AVIV - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou nesta segunda-feira, 25, o norte da Faixa de Gaza e disse às tropas que a guerra contra o grupo islâmico palestino Hamas continuará “até o fim”. ”Não parem. A guerra continua até o fim, nada menos que isso”, disse Netanyahu.

A declaração foi dada apesar do aumento das baixas de Israel, que teve 15 soldados mortos na Faixa de Gaza desde sexta-feira, 22.

“A guerra está nos cobrando um custo muito alto”, disse o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu aos israelenses. “No entanto, não temos escolha a não ser continuar lutando.” Com exceção de uma, todas as 15 mortes de soldados ocorreram na sexta-feira e no sábado, 23.

O Hamas está condicionando qualquer novo acordo de troca de reféns por prisioneiros a um cessar-fogo permanente, uma opção que Israel rejeita porque está determinado a continuar a guerra até que o grupo islâmico seja destruído. Netanyahu foi informado sobre a quantidade de munição, armamento e portais de túneis pelas tropas da 261ª brigada, de acordo com uma declaração do Gabinete do Primeiro-Ministro.

”Estou aqui com vocês no norte da Faixa de Gaza e estou extraordinariamente impressionado (...) Temos orgulho de vocês e confiamos em vocês. Vemos a determinação e a vontade de continuar até o fim”, afirmou.

Netanyahu disse que Israel estava intensificando sua campanha em Gaza e que cerca de 200 alvos foram atingidos em um período de 24 horas, de acordo com os militares.

O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz militar chefe, disse no sábado que os soldados estavam lutando em uma “área densa” acima do solo na maior cidade do sul de Gaza, Khan Younis, e que mais forças se juntariam a uma divisão que estava trabalhando no subsolo para destruir túneis operados pelo grupo terrorista Hamas. Os combates no norte, onde Israel diz ter obtido o controle do que descreveu como redutos do Hamas, também se intensificaram, disse o almirante Hagari.

Também no domingo, o Ministério da Saúde de Gaza disse que dezenas de pessoas foram mortas em ataques aéreos em Al-Maghazi, um bairro no centro de Gaza. As autoridades do ministério culparam os ataques aéreos israelenses pelas mortes. O exército israelense disse que estava analisando.

Em entrevistas ao jornal americano The New York Times, testemunhas da área descreveram o céu se iluminando de vermelho à medida que os ataques continuavam. “Os foguetes sacodem o quarto, o vidro se estilhaça, as janelas se quebram”, disse Safaa Al-Hasanat, que está hospedada em Al Maghazi.

“Nossos filhos estão em um estado de medo inimaginável”, acrescentou ela. “É uma situação aterrorizante em todos os sentidos da palavra.”

Nesta imagem de vídeo, corpos são dispostos no Hospital Al-Aqsa Martyrs, no centro de Gaza, na noite de domingo, 24 Foto: AP

Com a crise humanitária para os 2,2 milhões de habitantes de Gaza piorando a cada dia, a pressão internacional tem aumentado sobre Israel para que interrompa a intensa campanha aérea e terrestre iniciada depois que as forças do Hamas entraram em Israel em 7 de outubro e massacraram cerca de 1,2 mil pessoas.

Até mesmo os Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel, tem solicitado aos militares israelenses que adotem táticas mais direcionadas, na esperança de que menos civis sejam mortos. O número de mortos palestinos em Gaza é relatado pelas autoridades de saúde do local como sendo cerca de 20 mil.

Mas, embora Israel tenha sinalizado nos últimos dias que passaria para uma fase menos intensa da campanha, Netanyahu adotou um tom desafiador no domingo, um dia depois de falar em particular com o presidente americano Joe Biden no que foi descrito como uma “longa conversa”.

“Eu disse ao presidente Biden ontem que lutaremos até a vitória absoluta - não importa quanto tempo isso leve”, disse Netanyahu em comentários no início de uma reunião semanal do gabinete. “Os EUA entendem isso.”

Os Estados Unidos apoiaram “pausas” humanitárias nos combates em Gaza para permitir a entrada de ajuda a uma população que carece até mesmo das necessidades diárias mais básicas. Mas no sábado, depois de falar com o líder israelense, Biden disse: “Eu não pedi um cessar-fogo”.

Netanyahu, cuja popularidade em seu país despencou desde que as forças do Hamas derrotaram as medidas de segurança israelenses em 7 de outubro, matando civis e soldados com pouca resistência, pareceu esforçar-se para deixar claro que os Estados Unidos não estavam dando as ordens.

“Israel é um Estado soberano”, disse Netanyahu, acrescentando que as decisões do país em tempos de guerra “não foram ditadas por pressão externa”.

Tropas israelenses no sul de Israel, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, no domingo, 24 Foto: Ariel Schalit/AP

Ele rejeitou especificamente as sugestões de que os Estados Unidos haviam tentado controlar a atividade militar de Israel na região, uma aparente referência aos relatos de que Biden havia aconselhado o líder israelense a não realizar um ataque preventivo contra o Hezbollah, a poderosa milícia do Líbano, o que poderia ampliar a guerra.

Com a maior parte da população civil de Gaza expulsa de suas casas pelo ataque israelense, os relatos do território no domingo foram desanimadores.

“Não temos nada para nos manter aquecidos e secos”, disse Heba Ahmad, 36 anos. “Estamos vivendo em condições que eu nunca, em toda a minha vida, poderia imaginar que fossem possíveis.”

Quando a família de Ahmad, de sete pessoas, fugiu para o distrito de Al-Mawasi, no sul de Gaza, há três semanas, para tentar escapar do bombardeio israelense, o inverno já estava se aproximando. Agora, Ahmad e seus filhos mais velhos passam os dias procurando lenha e até mesmo papelão para manter uma pequena fogueira para cozinhar e se aquecer.

“Estou falando com você enquanto a fumaça do incêndio está me cegando”, disse Ahmad em uma entrevista por telefone no domingo. Ao fundo, podia-se ouvir alguém tossindo incontrolavelmente.

O tempo chuvoso tinha um lado positivo: Ofereceu uma pequena pausa na luta diária da família para encontrar água. Eles disseram que colocaram um balde do lado de fora da barraca para coletar a água da chuva e a estavam usando para cozinhar e lavar a si mesmos e suas roupas.

Para Israel, a notícia de que 15 soldados foram mortos em 72 horas provavelmente será um duro golpe. Outro soldado morreu na fronteira norte com a Jordânia, onde Israel tem entrado em confronto com as forças do Hezbollah.

Palestinos na praia em Deir al Balah, no sul da Faixa de Gaza Foto: Mohammed Saber/EFE

Em um país onde a maioria dos jovens judeus de 18 anos é convocada para o serviço militar obrigatório, e as pessoas costumam ser voluntárias nas reservas até a meia-idade, muitas famílias têm uma ligação íntima com os militares.

Mais de 300 soldados foram mortos durante os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro, e mais de 150 foram mortos em Gaza desde que Israel iniciou sua ofensiva terrestre em resposta ao ataque.

Natal na guerra

Em Belém, neste fim de semana, com a proximidade do Natal, a época de comemoração foi substituída por um período de luto. Acabaram-se as costumeiras festividades musicais. Foi-se a cerimônia de iluminação das árvores. E foram-se as decorações extravagantes que normalmente enfeitam a cidade que muitos reverenciam como o local de nascimento de Jesus.

A Igreja Evangélica Luterana de Natal em Belém colocou um presépio, mas o menino Jesus - envolto em um kaffiyeh, o lenço xadrez preto e branco que é um emblema da identidade palestina - estava deitado não em um berço improvisado de feno e madeira, mas entre tijolos, pedras e telhas quebradas.

“Temos ficado grudados em nossas telas, vendo crianças serem retiradas dos escombros dia após dia”, disse o pastor da igreja, o reverendo Munther Isaac. “Essas imagens nos deixam arrasados. Deus está sob os escombros em Gaza, é aqui que encontramos Deus neste momento.”

Com informações da EFE

