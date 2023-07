Netanyahu recebe alta do hospital para participar de votação em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu alta do hospital nesta segunda-feira (24) após um procedimento cardíaco de emergência. Ele enfrenta uma crise nacional sem precedentes antes da votação do parlamento sobre a primeira grande lei para refazer o sistema de justiça do país.

Durante a madrugada, os manifestantes bloquearam uma estrada que leva ao parlamento e a polícia usou canhões de água para impedi-los. A mídia israelense informou que um consórcio de empresas anunciou no domingo que alguns de seus membros não vão abrir em protesto contra os planos do governo, levando grandes redes de shoppings e alguns postos de gasolina a fecharem suas portas.

Manifestantes bloquearam uma estrada que leva ao parlamento e a polícia usou canhões de água para impedi-los. Foto: HAZEM BADER / AFP

Esforços para encontrar um acordo de última hora estavam em andamento, com o presidente de Israel, Isaac Herzog, entre os lados, incluindo uma reunião no hospital onde Netanyahu foi tratado, para levar os lados a um acordo sobre o caminho a seguir. Mas não ficou claro se isso resultaria em um acordo.

Netanyahu e seus aliados de extrema-direita, uma coleção de partidos ultranacionalistas e ultraortodoxos, dizem que as mudanças são necessárias para restringir os poderes de juízes não eleitos. Seus oponentes, vindos na maioria da classe média profissional de Israel, dizem que o plano destruirá o frágil sistema de freios e contrapesos do país e empurrará Israel para um governo autoritário. /AP