Eleições em Israel: Netanyahu deve ter maioria para retornar ao poder, indica boca de urna

TEL AVIV - O ex-primeiro ministro de Israel Binyamin Netanyahu caminha para ter a maioria nas eleições desta terça-feira, 1º, em Israel, segundo as primeira projeções de boca de urna. Frente a uma crise política, que resultou ao país a sua quinta eleição em três anos, a coalizão de Netanyahu deve ter 61 dos 120 assentos da Knesset, o Parlamento israelense.

“Estamos perto de uma grande vitória”, disse o ex-primeiro-ministro após a divulgação das pesquisas. “Tenho experiência, fiz algumas eleições, temos de esperar pelos resultados finais, mas nosso caminho, o do Likud, se mostrou o certo. Estamos perto de uma grande vitória”, disse o líder de direita a partidários reunidos em Jerusalém.

Pelas projeções iniciais, o Likud recebeu 30 cadeiras no Knesset, seguido por Yesh Atid (de centro e do atual premiê Yair Lapid) com 23 assentos e o extrema direita Sionismo Religioso com 14 (que compõe o bloco do Likud), segundo uma média de três emissoras de TV israelense. Junto com dois partidos ortodoxos, Shas, com 10, e United Torah Judaism, com 7, Netanyahu alcança a maioria. Os resultados, porém, ainda podem mudar conforme os votos são computados.

Uma mulher israelense vota no dia da eleição geral de Israel em uma estação de votação em Taibe, norte de Israel, 1º de novembro de 2022 Foto: Ammar Awad/Reuters

As pesquisas de boca de urna dão uma ideia do resultado assim que a votação termina às 22h, horário local (17h de Brasília). Mas com a corrida tão acirrada, resultados mais certos podem não ser publicados até quarta-feira de manhã, e uma contagem final pode demorar até sexta-feira. “Até que o último voto seja contado, nada é decidido. Vamos esperar pacientemente”, disse o atual primeiro-ministro Yair Lapid.

Em uma eleição com a maior participação eleitoral desde 1999 (cerca de 66,3% até às 20h local, 15h de Brasília), esta eleição foi marcada por uma corrida dos candidatos por maior participação do seu eleitorado. “Estamos empatados com Lapid. Agora cada voto conta. A corrida está muito acirrada. Peço a todos que saiam e votem imediatamente”, chamou Netanyahu em suas redes sociais, mais cedo.

Por sua vez, Lapid disse em um vídeo que seu bloco “estava muito próximo” de alcançar os votos necessários para uma maioria. Porém, a coalizão de direita formada por Lapid e Benny Gantz, atual ministro da Defesa e ex-premiê, caminha para receber 54 assentos.

O Yesh Atid deve receber 23 cadeiras que se somarão às 12 da Unidade Nacional de Gantz e às 5 do Yisrael Beitenu (Israel é Nosso Lar) de Avigdor Lieberman, totalizando 40. É possível que o bloco se junte com os partidos árabes e o trabalhista que caminham para receber o mínimo necessário de 4 assentos.

Segundo a imprensa local, a corrida também foi pelo voto dos árabes, que até a atualização das 18h (hora local), estava muito abaixo da média nacional, com apenas 30%. À 20h já eram 44%, com uma corrida para chegar aos 60% até o fechamento das urnas às 22h (17h de Brasília). Porém, não há uma média histórica de votos árabes para fazer comparações, alertaram centros de pesquisas aos jornais israelenses.

O voto árabe ganhou destaque nessas eleições porque, depois de uma vitória histórica nas eleições de 2019 que garantiu a terceira maior força no Parlamento, a coalizão árabe corria o risco de não atingir o mínimo necessário de 4 assentos para ter representação.

Mais uma vez, a votação girou em torno da aptidão de Netanyahu para liderar enquanto enfrenta acusações de corrupção. Com ex-aliados e protegidos se recusando a se sentar com ele enquanto é julgado, Netanyahu não conseguiu formar um governo de maioria viável na Knesset nas eleições anteriores.

Seus oponentes, porém, uma constelação de partidos ideologicamente diversificados, ficaram igualmente paralisados ao reunir os 61 assentos necessários para governar. O resultado é uma crise política sem precedentes que corroeu a fé dos israelenses em sua democracia, suas instituições e seus líderes políticos.

“As pessoas estão cansadas da instabilidade, do fato de que o governo não está entregando o necessário”, disse Yohanan Plesner, ex-legislador que agora dirige o Israel Democracy Institute, um centro de estudos de Jerusalém.

Impulsionado pela adoração de seus seguidores, Netanyahu, de 73 anos, rejeitou os pedidos de renúncia de seus oponentes, que dizem que alguém em julgamento por fraude, quebra de confiança e aceitação de suborno não pode governar. Netanyahu nega irregularidades, mas detalhes embaraçosos de seu julgamento em andamento com frequência são notícia de primeira página.

Na política fragmentada de Israel, nenhum partido jamais conquistou a maioria parlamentar, e a construção de coalizões é necessária para governar. O caminho mais provável de Netanyahu para o cargo de primeiro-ministro requer uma aliança com nacionalistas extremistas e partidos religiosos ultra ortodoxos./AP, NYT e AFP