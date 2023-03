Nicarágua fecha duas universidades ligadas à Igreja Católica

MANÁGUA - O governo de Daniel Ortega ordenou o fechamento nesta terça-feira, 7, de duas universidades ligadas à Igreja Católica na Nicarágua. As instituições tiveram sua legalidade retirada por “descumprimento” das leis, um dia depois de o governo tomar a mesma medida contra os principais sindicatos empresariais.

O Ministério do Interior publicou no jornal oficial La Gaceta os cancelamentos da personalidade jurídica da Universidade Juan Pablo II, com sede em Manágua e atuação em outras quatro cidades, e da Universidade Autônoma Cristã da Nicarágua (UCAN), com sede em León e atuação em outras cinco cidades.

O cancelamento foi decretado “por descumprimento de suas obrigações decorrentes das leis que as regulam”, segundo a resolução assinada pela ministra do Interior, María Amelia Coronel Kinloch.

Fechamento de universidades ocorre um dia depois de o governo cancelar o status legal de 18 associações empresariais, como a União de Agropecuários da Nicarágua (foto) Foto: EFE

A resolução do governo acusa as duas universidades de dificultar o controle e a fiscalização da direção-geral de Registro e Controle de Entidades Sem Fins Lucrativos do Ministério do Interior.

Estado confisca bens

O Ministério indicou que as autoridades da Universidade Juan Pablo II “não reportam demonstrações financeiras para o período de 2021 a 2022″ e que seu conselho de administração expirou em 17 de agosto de 2020.

Em termos semelhantes, argumentou que a UCAN “não reportou demonstrações financeiras relativas ao período de 2020 a 2022″ e que o conselho de administração está caducado desde 11 de outubro de 2022.

Ambas as universidades terão de entregar ao Conselho Nacional de Universidades (CNU) toda a “informação sobre alunos, professores, carreiras, planos de estudos, bases de dados de matrículas e habilitações (Registo Académico)”.

Os alunos de ambas as instituições serão integrados em outras universidades e os bens das instituições fechadas passarão para o Estado, de acordo com o regulamento da Lei 1.115 sobre organizações sem fins lucrativos.

A Universidade Juan Pablo II, da Conferência Episcopal da Nicarágua, ministrou 10 cursos em sua sede.

Em seu site, a UCAN afirma ser uma “instituição de Ensino Superior de Orientação Cristã e Inspiração Católica, com uma matrícula de 6.375 alunos em 25 cursos em suas seis localidades.

O jornal oficial também anunciou a “dissolução voluntária” das organizações caritativas católicas, Caritas Nicarágua e Caritas Diocesana de Jinotega, e a autorização do Ministério do Interior para formalizar esses fechamentos.

Segundo o jornal, as assembleias extraordinárias de ambas as entidades o decidiram em janeiro e dezembro, respectivamente.

Instituições de caridade

Da mesma forma, o governo cancelou a personalidade jurídica da Fundação Mariana de Combate ao Câncer, também vinculada à Igreja Católica, “por não prestar contas de sua diretoria há mais de quatro anos e de suas demonstrações financeiras por exercícios fiscais há mais de 11 anos”, como alegou.

Esses fechamentos ocorrem um dia depois que as autoridades do país cancelaram o status legal de 18 associações empresariais, incluindo o Conselho Superior da Empresa Privada (COSEP), que reúne outras câmaras patronais.

Os fechamentos das universidades se somam a outras medidas do governo esquerdista do presidente Daniel Ortega, que lhe renderam isolamento internacional e sanções dos Estados Unidos e da União Europeia.

O governo também teve confrontos com líderes da Igreja que criticaram suas políticas, e até o bispo Rolando Álvarez foi preso em agosto de 2022 e condenado a 26 anos de prisão por, entre outras acusações, minar a integridade nacional.

Há quase um ano, o governo expulsou o núncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.

Centenas de opositores foram detidos na Nicarágua no contexto da repressão que se seguiu aos protestos que eclodiram em 2018 contra Ortega, no poder desde 2007 e sucessivamente reeleito em eleições disputadas./AFP

