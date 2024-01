No Ano Novo na Ucrânia, equipes de emergência esperaram por bombardeios – e um novo ano de guerra

Numa base médica a uma hora de carro da fronteira com a Rússia, Iryna Peshykova esperava a chegada do ano novo – e com ele, mais explosões, mais carnificina.

A ambulância já estava ligada, pronta para partir quando o relógio se aproximava da meia-noite, levando seu país a um terceiro ano de uma guerra que parece não ter fim. Era dia da virada do ano e Iryna, de 40 anos, sabia que – quando o bombardeio recomeçasse – ela estaria entre as primeiras a testemunhar as consequências.

Ela viu a Rússia bombardear a Ucrânia – disparando mais de 150 mísseis e drones na sexta-feira, 29, num dos maiores ataques desde a invasão em fevereiro de 2022. Pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas. Depois, no sábado, 30, a Ucrânia bombardeou a cidade fronteiriça de Belgorod, no que a Rússia chamou de “ataque terrorista”. Pelo menos 24 pessoas foram mortas, disse Vyacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod.

A médica Iryna Peshykova, de 40 anos, vive em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, que recentemente foi alvo de um dos maiores ataques da Rússia desde o início da guerra. Foto: Wojciech Grzedzinski/The Washington Post

A Rússia retaliou bombardeando a cidade de Kharkiv, de Iryna – onde vivem mais de 1,4 milhão de pessoas no leste da Ucrânia – ferindo duas dezenas de pessoas e atingindo prédios residenciais, um hotel e uma creche. Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, quase foi perdida no início da guerra, à medida que as tropas russas tomavam controle de vilarejos próximos, cercando a cidade por três lados — mas acabou resistindo à derrota, embora a sua proximidade com a Rússia a mantivesse no caminho do perigo.

O bombardeio olho por olho prenunciava um longo inverno que estava por vir, enquanto a contraofensiva estagnava e os soldados se estabeleciam em linhas de frente que mal se moviam. Como nas trincheiras, o moral na base médica estava baixo. O grupo foi o primeiro a se deparar com os danos humanos causados pelos mísseis em Kharkiv, esperando que as vítimas sobrevivessem à corrida para o hospital.

“Não há Ano Novo em minha alma”, disse Iryna, que trabalha como médica há 15 anos. “É apenas uma palavra.”

Na cozinha da base médica, ela e meia dúzia de médicos e motoristas de ambulância se aglomeraram em torno de uma mesa com pratos de biscoitos e laranjas fatiadas. Eles tomavam goles de chá preto e café instantâneo, esperando – sem saber o que seu turno de 12 horas traria, sem saber quais novas brutalidades enfrentariam.

Iryna, a segunda a partir da esquerda, Nataliya Mykytenko, sentada à sua frente, e seu filho Vlad, de 24 anos, comemoram o ano novo nas últimas horas de 2023 no domingo. Foto: Wojciech Grzedzinski/The Washington Post

“Esperamos que não seja nada”, disse a médica Nataliya Mykytenko, 48, enquanto tomava seu chá. “Os pensamentos se materializam, então só queremos pensar no que é bom”, respondeu Iryna. “Espero que não tenhamos nenhuma ligação.”

O rádio ficou em silêncio – por enquanto.

‘Quando tudo vai acabar?’

A guerra marcou a cidade de Kharkiv, não só a base médica. No Kharkiv Palace Hotel – um dos locais atingidos no dia anterior – cortinas claras balançavam nas janelas quebradas como bandeiras. Acima da entrada do hotel, luzes cintilantes estavam pendentes. O revestimento foi reduzido ao bloco de concreto; uma luminária de chão delineava uma sala vazia.

Mykola Yurechko, 54 anos, apareceu na frente e olhou para o hotel, que já foi popular entre jornalistas e voluntários de organizações não-governamentais. “É horrível”, disse ele. “É horrível.”

Yurechko, que mora em Milão há 14 anos, passou as férias em seu país natal visitando amigos. Ele conhecia italianos que não acreditavam que a guerra na Ucrânia ainda continuasse. Um amigo – casado com uma mulher de Moscou – pediu provas a eles.

“Eu disse: ‘Você concordaria em convidar seus filhos para um passeio aqui se não houvesse guerra?’”, disse ele. “A única coisa é – quando tudo acabará?”. Ao longe, sirenes de ataque aéreo soavam.

No subsolo, na estação de metrô mais próxima, o alarme desapareceu. Os trens passavam pelos trilhos e um atendente falava monotonamente em um alto-falante. Famílias posaram em frente a uma alta árvore de Natal. Outrora, essa mesma árvore ficava orgulhosamente na Praça da Liberdade de Kharkiv — mas com a chegada da guerra, foi recolhida para o ventre profundo da estação, onde estava protegida.

Amigos se cumprimentam em uma estação de metrô em Kharkiv, no domingo, 31. Foto: Wojciech Grzedzinski/The Washington Post

Ao lado da árvore, um relógio tinha no topo um chapéu de Papai Noel – seus ponteiros nunca avançavam, congelados no tempo.

Subindo as escadas rolantes do metro e do outro lado da rua, numa pequena loja que vendia a popular “cereja bêbada” da Ucrânia – um licor doce conhecido como pyana vyshnia –, um adesivo de Putin estava fixado na parede perto do caixa, com um buraco de bala entre seus olhos.

‘Destruir tudo’

Eram 23h – o início do toque de recolher noturno em toda a cidade. À mesa, Iryna falou sobre as ligações recebidas ultimamente – tantos idosos precisando de ajuda. Os filhos desses idosos fugiram e viviam em países de toda a Europa. Não havia ninguém para cuidar deles. Uma ligação a levou até um homem, paralisado, que não conseguia se alimentar sozinho. Outra chamada a levou a um casal dependente dos serviços sociais, cujas roupas íntimas sujas eram trocadas apenas uma vez por dia.

O trabalho dos médicos foi transformado pela guerra. Durante a contraofensiva, eles seguiram na linha de frente, transportando soldados feridos para hospitais próximos, alguns com partes do corpo faltando. Com o aumento dos bombardeios, tornou-se mais difícil estabilizar os pacientes e seus corpos perfurados em vários lugares por estilhaços.

Certa vez, em outra base médica, Iryna estava a 300 metros de distância quando uma enorme bomba aérea explodiu, rompendo as janelas do prédio e sacudindo seu corpo até os ossos. “No início, costumávamos assistir a bombardeios todos os dias”, disse ela. “Todo mundo quer que tudo isso acabe.”

Com um estetoscópio pendurado no pescoço, Iryna tinha unhas brilhantes e franja. Ela mostrou fotos de seu filho de 12 anos – o qual ela cria sozinha depois de se divorciar do pai do menino, que atualmente servia no exército – para seus colegas. Ela estava lidando com muita coisa. Mas ela não desistiria. Vestidos com seus uniformes vermelhos – listrados com fita refletiva – eles esperaram.

A árvore de Natal da base médica permaneceu desligada, para economizar eletricidade, cercada por pacotes vazios, embrulhados em papel. Foto: Wojciech Grzedzinski/The Washington Post

Agora eram 23h30. Quando chega uma chamada, a equipe tem dois minutos para sair pela porta e mais 10 minutos para chegar ao local da vítima. O tempo muitas vezes depende das estradas – em mau estado devido aos repetidos bombardeios. Eles sempre têm que estar prontos.

“Não se pode prever o que o inimigo faria”, disse Iryna. A Rússia estava “tentando destruir tudo”.

Nos fundos, 10 ambulâncias alinhavam-se no estacionamento. A ambulância que foi deixada ligada era nova – uma doação da Polônia. Os coletes à prova de bala estavam colocados na frente, perto do banco do motorista. Um capacete estava amarrado na porta dos fundos. O chefe deles lembrava-lhes frequentemente que a segurança deles era o mais importante. Eles não estavam na linha de frente, mas ainda operavam em uma zona de guerra.

Perto dali estava a carcaça de outra ambulância, destruída num bombardeio, com a estrutura escura. Eles o rebocaram de volta à estação para lembrar. Mais 10 minutos. Eles falaram. Eles esperaram.

O cachorro da base médica – que foi abandonado em um ponto de ônibus e agora se recupera de um câncer – estava enrolado como um pãozinho no sofá, onde os médicos às vezes dormiam ou assistiam a filmes. A árvore de Natal deles era escura, cercada por pacotes vazios, embrulhados em um bonito papel. Eles estavam tentando economizar eletricidade. A noite se arrastou.

Silêncio

Faltavam agora cinco minutos para meia-noite. Na cozinha da base, fatiaram mais laranjas. Eles ansiavam por beber champanhe com suas famílias. Em vez disso, compartilharam azeitonas, fatias de pão, fatias de queijo e biscoitos recheados com geleia.

Falta um minuto. A respiração deles, presa coletivamente. Peshykova esperava que tudo melhorasse no próximo ano. Ela sonhou que o conflito terminaria.

O relógio girou. Nenhum barulho, apenas silêncio. O ano novo chegou e a guerra continuou. Mas por uma noite, eles foram poupados.