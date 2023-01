No Chile, Boric aceita renúncia de ministra da Justiça após polêmica sobre indultos

SANTIAGO - O presidente do Chile, Gabriel Boric, aceitou a renúncia de Marcela Ríos do cargo de ministra da Justiça. Ela era alvo de protestos da direita do país em razão dos 13 indultos concedidos pelo governante no final do ano passado. Assim como Marcela, o chefe de Gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, também renunciou.

Presidente do Chile, Gabriel Boric; crise depois de indulto de Natal Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

“Por ter havido desordem na execução de minha decisão de conceder indultos e também considerando a necessidade de fortalecer a gestão política do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, decidi aceitar a renúncia de Marcela Ríos Tobar de tal pasta”, disse Boric neste sábado, 7. “Quando ocorrem situações dessas características na política, devemos assumir responsabilidades. Em sua substituição decidi nomear o destacado advogado, senhor Luis Cordero Vega”, afirmou o presidente.

A saída de Ríos do gabinete ocorreu horas depois que os partidos de oposição e direita Renovación Nacional e Unión Democrata Independiente (UDI) anunciaram que apresentariam na segunda-feira, 9, uma acusação constitucional contra a agora ex-ministra. Marcela seria investigada pelo Congresso, onde o governo não tem maioria.

A concessão de 13 indultos presidenciais ocorreu em 30 de dezembro e beneficiou 12 condenados por participação nos protestos que tomaram conta do país em 2019. O indulto presidencial também foi concedido a um ex-integrante do grupo armado Manuel Rodríguez Frente Patriótica (FPMR), condenado por assalto a um banco em 2013.

A concessão do perdão judicial é atribuições do presidente da República e costumam gerar polêmica. O ex-presidente Sebastián Piñera (2010-14 e 2018-22), por exemplo, perdoou condenados por crimes contra a humanidade durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-90).

A polêmica sobre os indultos de Boric cresceu quando se tornou conhecida a ficha de um dos favorecidos, que já tinha condenações anteriores por roubo com uso de violência e furto. Apesar de ser uma medida presidencial, a ministra e o chefe de gabinete é que acabaram se tornando alvo das críticas.

A concessão de indultos a condenados por atos praticados durante a revolta social iniciada em 2019 foi uma das promessas de campanha de Boric. Os protestos deixaram pelo menos 30 mortos e outras cerca de 400 pessoas com lesões nos olhos em razão do uso de armas não letais pela repressão policial.

Ríos também foi questionada sobre sua gestão na nomeação do procurador nacional, cujos dois primeiros nomes propostos pelo presidente foram rejeitados pelo Parlamento. Um terceiro candidato para esse cargo deve ser votado nesta segunda-feira, 9.

A saída de Ríos constitui um obstáculo para o presidente Boric, cujo maior golpe foi a rejeição da proposta de uma nova Constituição, em 4 de setembro, com a qual seu governo havia se comprometido. | AFP