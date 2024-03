No Estado da União, Biden vai elogiar a economia e tentar mostrar que não é ‘velho demais’

O presidente dos EUA, Joe Biden, vai fazer seu discurso anual sobre o Estado da União na noite desta quinta-feira, 7, com um histórico econômico que desafiou as expectativas sombrias dos analistas, evitando a recessão e, ao mesmo tempo, apresentando um crescimento mais forte e um desemprego menor do que o previsto. Ao mesmo tempo, terá de desafiar a imagem de líder velho e que comete gafes.

PUBLICIDADE Biden está entrando na corrida presidencial contra Donald Trump ferido. As pesquisas mostram que os eleitores estão sem inspiração, divididos e apáticos. O índice de aprovação do presidente continua a sofrer, oscilando em torno de 41%, de acordo com uma análise do Washington Post das pesquisas de fevereiro e março. O discurso é menos importante hoje em dia porque menos americanos prestam atenção do que nas décadas anteriores. No ano passado, ele teve a segunda menor audiência desde 1993. Mas ainda assim atraiu 27 milhões de espectadores, de acordo com a Nielsen, o que poderia ser a maior audiência de Biden antes do dia da eleição, a menos que ele debata com Trump.

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante discurso na Casa Branca em 5 de março Foto: Andrew Harnik/AP

Em uma era de momentos virais, os clipes podem ser vistos por milhões de pessoas. Além disso, a campanha de Biden espera aumentar seu alcance transmitindo o discurso no Instagram pela primeira vez.

Derrotando as percepções

Apesar da capacidade de Biden de brincar com repórteres, reunir-se com líderes mundiais e interagir com eleitores na campanha, o presidente de 81 anos é atormentado por uma imagem de um homem velho, quase senil. Trump e a mídia conservadora têm usado com sucesso discursos propensos a gafes de Biden para semear dúvidas sobre sua acuidade mental desde que ele se tornou o candidato democrata em 2020.

Os democratas dizem, em particular, que Biden precisa usar o discurso sobre o Estado da União para rebater as percepções de que ele é velho demais para o cargo. O discurso de Biden deve ser ágil e forte, com notas de desafio e sagacidade, dizem eles. Um assessor democrata disse que esse discurso é mais importante do que qualquer pesquisa que tenha sido divulgada recentemente.

Os democratas esperam que ele faça outro discurso como o do ano passado, quando acusou os republicanos de quererem cortar a Previdência Social e o Medicare. Isso levou a explosões da deputada Marjorie Taylor Greene e de outros republicanos que gritaram “mentiroso” e “você mente”. Biden então declarou: “Aparentemente, todos nós concordamos que a Previdência Social e o Medicare são essenciais agora, certo?”

Publicidade

Os democratas irromperam em aplausos e risos. “Eu adoraria ter outro momento como esse”, disse a deputada Annie Kuster (D-N.H.). “Ele tirou o assunto da mesa. Nunca mais tivemos outra discussão sobre a Previdência Social.”

Michael Waldman, que ajudou a escrever vários discursos do presidente Bill Clinton sobre o Estado da União, incluindo o discurso que ele fez enquanto concorria à reeleição em 1996, no qual declarou que “a era do grande governo acabou”, disse que os presidentes geralmente entram no discurso com algo a provar. “Neste caso, Biden está enfrentando escrutínio sobre sua idade”, disse ele.

“As pessoas querem ver como o presidente está se saindo”, acrescentou. “Elas querem ver se ele tem vigor e comando e se é um guerreiro feliz”. “Ele vai falar por 40 ou 60 ou, Deus nos ajude, 70 minutos”, disse Dan Cluchey, que trabalhou no discurso de Biden sobre o Estado da União de 2022 como redator sênior de discursos da Casa Branca. “E você pode sintonizar, assistir e fazer esse julgamento por si mesmo.”

Reconstruindo a base

O discurso de Biden, dizem os democratas, também deve começar a reparar as fraturas na base democrata.

PUBLICIDADE A forma como Biden aborda Israel e a guerra em Gaza será crucial. Nas primárias de Michigan e Minnesota, Biden perdeu uma porcentagem significativa dos votos - 13% e 19%, respectivamente - para a opção “não comprometido” da cédula, em grande parte em protesto contra sua maneira de lidar com a guerra. Alguns democratas dizem que Biden deve pedir um cessar-fogo e expor suas discordâncias sobre como o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu está conduzindo a guerra de Israel em Gaza. O deputado Dan Kildee (Democrata do Michigan.), que é próximo de Biden, mas também está se aposentando no final deste Congresso, disse que o discurso é uma “oportunidade” para Biden falar “com clareza” sobre Netanyahu.

Publicidade

Outros democratas estão exigindo ainda mais. “Temos crianças morrendo de fome em Gaza”, disse Bowman. “Precisamos de um cessar-fogo permanente. Precisamos de ajuda humanitária no local agora mesmo. Precisamos da libertação dos reféns. Um caminho para uma paz sustentável. Portanto, espero que ele fale um pouco sobre isso. Não sei se ele fará isso, mas é o que espero.”

É a economia, estúpido?

Mas as pesquisas mostram que os eleitores sabem pouco sobre as leis que Biden sancionou para tentar impulsionar a economia por meio de gastos e incentivos fiscais para infraestrutura, energia limpa, semicondutores e muito mais.

Eles continuam frustrados com os preços altos, principalmente de mantimentos e moradia, embora a rápida inflação que definiu os primeiros anos de Biden no cargo tenha arrefecido. Pior, as pesquisas mostram Biden atrás de seu antecessor e provável oponente em novembro, o ex-presidente Donald Trump, em questões econômicas.

Seu discurso na quinta-feira tentará defender o sucesso da política econômica do governo Biden, chamada de “Bidenomics”. O presidente americano começará a sugerir o que sua agenda pode trazer em um segundo mandato, incluindo esforços para aumentar os impostos corporativos e reduzir o custo da habitação, um dos exemplos mais tangíveis do que Biden chama de suas tentativas de construir uma economia que priorize os trabalhadores e a classe média.

O discurso de Biden sobre o Estado da União “discutirá as conquistas históricas que ele proporcionou ao povo americano e apresentará sua visão para o futuro”, disse Lael Brainard, que chefia o Conselho Econômico Nacional do presidente, aos repórteres antes do discurso. Ela enfatizou os recentes ganhos salariais, o baixo desemprego e a construção de novas fábricas que, segundo ela, estão ligados à agenda de Biden.

Brainard e outros funcionários do governo disseram que o presidente tentaria traçar contrastes nítidos com Trump em questões econômicas durante seu discurso anual, incluindo a política tributária e a redução dos custos para o consumidor. O objetivo de Biden é apresentar Trump e seu Partido Republicano como aliados dos ricos e das grandes corporações, em vez dos americanos que estão lutando contra o aumento dos custos.

Esses contrastes incluirão desvios de políticas do legado de Trump. Biden proporá o aumento da alíquota do imposto de renda corporativo para 28%, acima da alíquota de 21% que Trump sancionou em 2017. Ele também pedirá o aumento de um novo imposto mínimo sobre grandes corporações, que Biden sancionou como lei em 2022, de 15% para 21%.

Publicidade

Biden também proporá o fim da possibilidade de as empresas deduzirem os custos de remuneração de qualquer funcionário que receba mais de US$ 1 milhão por ano.

O presidente Joe Biden durante reunião na Casa Branca em 5 de março Foto: Brendan Smialowski/AFP

Os aliados do presidente em Washington divergem quanto às questões econômicas nas quais ele deve se concentrar no discurso desta semana. Mas eles concordam que ele deve reivindicar o crédito pelas medidas econômicas sob sua supervisão, e prometer lutar mais para controlar os preços.

“Ele tem crescimento econômico, tem crescimento salarial, a inflação está caindo”, disse Ellen Hughes-Cromwick, ex-economista-chefe global da Ford Motor Company, que agora é membro residente sênior do think tank democrata centrista Third Way.

Biden deve enfatizar essas tendências, disse ela, juntamente com os investimentos industriais estimulados por sua agenda. Seu conselho para o presidente é “continuar repetindo” essas vitórias.

A última pesquisa da Third Way, realizada em fevereiro, ilustra as dificuldades de Biden para convencer os eleitores sobre seu histórico econômico. Em algumas métricas, a administração da economia pelo presidente é tão forte ou melhor que as de Trump. Mas essas opiniões são prejudicadas pela frustração dos eleitores com a inflação. Essa pesquisa revela que os entrevistados confiam em Trump e não confiam em Biden por uma diferença na margem de quase 20 pontos porcentuais em relação à economia - e em questões relacionadas, como o apoio à produção e a redução do custo do petróleo e do gás.

Um novo grupo financiado por doadores democratas divulgou uma pesquisa na quarta-feira sugerindo que Trump é vulnerável a ataques às políticas fiscais que favorecem os ricos. A pesquisa, realizada pela Blueprint, constatou que duas das cinco principais preocupações dos eleitores em relação ao ex-presidente eram a possibilidade de ele deixar os ricos que fraudam os impostos “livres” e reduzir os impostos para os ricos, mas não para as famílias da classe trabalhadora. Os cortes de impostos de Trump em 2017 proporcionaram uma grande parte de seus ganhos para empresas e pessoas de alta renda, mas também reduziram os impostos para os trabalhadores comuns.

Em um memorando divulgado na manhã de quinta-feira, a Blueprint disse que sua pesquisa sugeriu que três em cada cinco eleitores “dizem que preços mais baixos nos custos de bens e serviços é o aspecto que eles mais gostariam de ver melhorado na economia” - mas menos de um quarto vê isso como a principal prioridade econômica de Biden.

Publicidade

Grupos progressistas também estão pedindo a Biden que atinja os custos de forma agressiva, inclusive culpando a ganância corporativa por alguns aumentos de preços. Eles também querem que ele defenda vigorosamente o poder dos gastos do governo para impulsionar a economia, inclusive em áreas essenciais como moradia acessível.

O Center for Popular Democracy (Centro para a Democracia Popular), um grupo de defesa progressista, divulgou um memorando na quarta-feira pedindo que Biden peça US$ 1 trilhão em novos financiamentos governamentais para criar 12 milhões de “casas ecológicas de alta qualidade, permanentemente e profundamente acessíveis, que sejam de propriedade pública ou sob controle democrático da comunidade”. Os assessores da Casa Branca não previram nenhuma nova proposta com esse escopo.

Os republicanos rebateram em grande parte as mensagens de Biden acusando-o de desencadear uma inflação alta com as medidas de gastos que ele assinou como lei. Eles previram ataques semelhantes antes do discurso sobre o Estado da União.

“A agenda de gastos imprudentes do presidente Biden é uma ameaça à nossa segurança nacional e ao modo de vida dos Estados Unidos”, disseram os republicanos do Comitê de Orçamento da Câmara em um comunicado na quarta-feira. “Ela ameaça desestabilizar a economia atual e roubar das futuras gerações de americanos as bênçãos da liberdade que tornam nossa nação excepcional.”/NYT, AP e W.POST