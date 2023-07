Branco e dourado ou azul e preto: noivo por trás do desafio viral é acusado de tentar matar a esposa

O homem que se tornou viral em 2015 por causa de um vestido que “quebrou a internet” está sendo acusado por suposta tentativa de assassinato de sua esposa, informou o Times. Keir Johnston ganhou fama mundial depois que a mãe da noiva usou um vestido em seu casamento que gerou um debate global sobre suas verdadeiras cores – azul e preto ou branco e dourado.

Johnston, morador da Ilha de Colonsay, na Escócia, compareceu ao Tribunal Superior de Glasgow na segunda-feira, 8, acusado de uma campanha de quase 11 anos de violência doméstica e controle de sua mulher, que resultou em uma tentativa de assassiná-la, em março deste ano, prendendo-a no chão e apertando o seu pescoço.

Keir Johson (meio) e esposa (direita) no programa de TV norte-americano “Ellen”, em um programa sobre “o vestido” em 2015. Foto: Reprodução YouTube/Canal TheEllenShow

As acusações incluem empurrar sua esposa contra a parede, gritar com ela e estrangulá-la, ameaçar matá-la e apontar uma faca em sua direção. Ele também teria tentado entrar em um veículo em que sua esposa estava, atingindo-a através de uma janela aberta. Há ainda relatos de que ele colocou sua esposa em uma chave de braço e a arrastou em um pub depois que ela se recusou a ir embora com ele.

Outras acusações também afirmam que o homem isolou a esposa de seus amigos e monitorou suas finanças. Ele nega as acusações. O caso será continuado para uma nova audiência preliminar antes de um julgamento em 2024.

Vestido causou polêmica no início de 2015, depois de ter sido postado no Tumblr, por dividir opiniões sobra suas verdadeiras cores. Foto: Reprodução/Tumblr

O casal se tornou um dos maiores virais da internet em 2015 depois que uma amiga e convidada do casamento publicou no Tumblr uma foto do vestido que a mãe da noiva usou durante o casamento.

O vestido levantou polêmica na internet, incluindo a participação de famosos como Kim Kardashian, Taylor Swift e Katy Perry, ficando conhecido como “o vestido” ou “o vestido que quebrou a internet”.