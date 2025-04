Nos bastidores do plano de Trump para ‘conquistar’ a Groenlândia: mais persuasão, menos invasão

O objetivo de longa data do presidente Donald Trump de reivindicar a Groenlândia para os Estados Unidos passou da retórica para a política oficial à medida que a Casa Branca avança em um plano formal para adquirir a ilha ártica da Dinamarca.

As autoridades dinamarquesas insistem com raiva que a ilha pouco povoada não está à venda e não pode ser anexada. Mas Trump deixou clara sua determinação de controlá-la.

Donald Trump durante reunião de gabinete na Casa Branca. Presidente americano tem insistido no controle americano sobre a Groenlândia. Foto: Eric Lee/The New York Times

“Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional e até mesmo para a segurança internacional, e estamos trabalhando com todos os envolvidos para tentar obtê-la”, disse ele em um discurso ao Congresso no mês passado. “De uma forma ou de outra, vamos conseguir”, acrescentou Trump.

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca se reuniu várias vezes para colocar as palavras de Trump em ação e, recentemente, enviou instruções específicas a vários setores do governo, de acordo com uma autoridade dos EUA.

Os detalhes completos do plano não estão claros. Mas, apesar das alusões de Trump ao possível uso da força, as deliberações lideradas pelo conselho de segurança nunca consideraram seriamente as opções militares, disse a autoridade.

Em vez disso, a política enfatiza a persuasão em vez da coerção e apresenta um esforço de relações públicas com o objetivo de convencer a população de 57 mil habitantes da Groenlândia de que eles devem pedir para se juntar aos Estados Unidos.

Os assessores de Trump discutiram o uso de campanhas publicitárias e de mídia social para influenciar a opinião pública na ilha, de acordo com outra pessoa informada sobre o assunto.

Pode ser uma batalha difícil. Em uma eleição no mês passado, um partido político de oposição que favorece uma rápida independência e laços mais estreitos com os Estados Unidos terminou em segundo lugar, mas com apenas um quarto dos votos.

Casa Branca quer convencer a população da Groenlândia que o melhor para ilha ártica seria fazer parte dos Estados Unidos. Foto: Ivor Prickett/The New York Times

A campanha de mensagens dos EUA incluirá um apelo improvável à herança compartilhada dos groenlandeses com o povo inuit nativo do Alasca, a quase 3 mil quilômetros de distância, disse a autoridade.

A população inuit da Groenlândia é descendente de pessoas que migraram do Alasca há centenas de anos, e o idioma oficial da ilha é derivado de dialetos inuit originários do Canadá Ártico.

Os assessores de Trump já começaram a defender a ideia publicamente, argumentando que a Dinamarca tem sido uma má guardiã da ilha, que somente os Estados Unidos podem protegê-la da invasão da Rússia e da China e que os Estados Unidos ajudarão os groenlandeses a “ficarem ricos”, como disse Trump. O governo Trump também está lembrando à Groenlândia que os Estados Unidos já a defenderam antes. No mês passado, Trump publicou um vídeo de 90 segundos nas mídias sociais comemorando o “sangue e a bravura” das tropas americanas que assumiram posições na ilha durante a 2ª Guerra Mundial para evitar uma temida invasão nazista depois que a Alemanha ocupou a Dinamarca. Embora a Dinamarca esperasse que as forças americanas fossem embora após a guerra, elas nunca o fizeram, e os Estados Unidos ainda mantêm uma base militar no local.

O governo Trump também está estudando incentivos financeiros para os groenlandeses, incluindo a possibilidade de substituir os US$ 600 milhões em subsídios que a Dinamarca dá à ilha por um pagamento anual de cerca de US$ 10 mil por groenlandês.

Mas os analistas não concordam universalmente que será simples lucrar com a mineração nas regiões ainda geladas da ilha. E explicar uma despesa significativa aos eleitores americanos, já que Trump encarregou o homem mais rico do mundo, Elon Musk, de reduzir o governo federal em US$ 1 trilhão, pode ser difícil.

O interesse de Trump na Groenlândia não é novo: ele foi sério o suficiente em seu primeiro mandato para encarregar as autoridades de segurança nacional de explorar a ideia. Mas depois que começou a discutir o assunto publicamente, as autoridades da Groenlândia se recusaram e Trump não deu continuidade à ideia, que foi tratada como uma fantasia.

Desde sua segunda eleição, Trump renovou seu desejo com mais fervor. “Vamos fazer isso”, ele exigiu dos assessores. “O presidente Trump acredita que a Groenlândia é um local estrategicamente importante e está confiante de que os groenlandeses estariam mais bem protegidos pelos Estados Unidos contra ameaças modernas na região do Ártico”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Brian Hughes.

Hughes observou que Waltz e o vice-presidente JD Vance visitaram recentemente a Groenlândia e “apresentaram a ideia de uma parceria entre a Groenlândia e os Estados Unidos para estabelecer uma paz de longo prazo em casa e prosperidade compartilhada no exterior”.

Alguns analistas dizem que a ideia de incorporar a Groenlândia aos Estados Unidos, ou pelo menos desenvolver laços muito mais estreitos com a ilha, é menos absurda do que pode parecer.

Barco navega em mar parcialmente congelado nos arredores da Groenlândia, ilha disputada por Donald Trump. Foto: Evgeniy Maloletka/Associated Press

Isso se deve principalmente à mudança climática, que está descongelando áreas ricas em recursos e tornando-as mais viáveis comercialmente. As temperaturas mais altas também abriram novas rotas marítimas no Ártico para a navegação comercial, bem como para embarcações militares chinesas e russas.

Mas os votos de Trump de controlar a Groenlândia “de uma forma ou de outra” soam para grande parte do mundo como imperialismo bruto, juntamente com seu discurso de retomar o Canal do Panamá e até mesmo anexar o Canadá. Se os esforços de persuasão do governo falharem, parece bem possível que Trump mude suas táticas.

Vários presidentes dos EUA consideraram a possibilidade de tentar adquirir a Groenlândia. O governo Truman, abalado pelas ameaças nazistas à ilha durante a 2ª Guerra Mundial, ofereceu à Dinamarca o equivalente a US$ 1 bilhão por ela em 1946.

A Dinamarca exerceu várias formas de controle sobre a Groenlândia durante séculos e a aceitou como parte de seu reino em 1953. Atualmente, a Groenlândia administra seus próprios assuntos internos com um orçamento subsidiado em até 60% pela Dinamarca, que também administra sua defesa e política externa. Muitos dos líderes da Groenlândia apóiam a independência, mas divergem quanto à rapidez com que isso deve acontecer e se devem se aproximar dos Estados Unidos.

Por sua vez, os líderes dinamarqueses estão chocados e furiosos com a conversa de Trump sobre a compra ou a tomada da ilha, e insistem que os groenlandeses devem determinar livremente seu próprio destino. Durante uma visita à Groenlândia na semana passada, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, condenou a “pressão e as ameaças” do governo Trump, dizendo que “não se pode anexar outro país”.

Em meio à forte resistência da Dinamarca, o governo Trump está se voltando para o cortejo direto dos groenlandeses. Dirigindo-se ao povo da Groenlândia durante seu discurso no Congresso, Trump disse: “Apoiamos firmemente seu direito de determinar seu próprio futuro e, se quiserem, damos as boas-vindas a vocês nos Estados Unidos da América”. “Nós os manteremos seguros”, disse ele. “Nós os tornaremos ricos”.

Em 28 de março, Vance fez um comentário semelhante durante uma visita a uma base militar dos EUA na ilha. Falando a repórteres no local, Vance previu que os groenlandeses “escolheriam, por meio da autodeterminação, tornar-se independentes da Dinamarca e, a partir daí, conversaríamos com o povo da Groenlândia”.

Trump e seus altos funcionários ainda não estabeleceram publicamente conexões entre a população inuit da Groenlândia e os inuits americanos no Alasca, conforme previsto no plano aprovado pelo Conselho de Segurança Nacional.

Mas essa dinâmica foi observada em dezembro por Robert O’Brien, que foi um dos assessores de segurança nacional do primeiro mandato de Trump.

A Dinamarca, disse O’Brien em uma entrevista à Fox News, “pode nos deixar comprar a Groenlândia, e a Groenlândia pode se tornar parte do Alasca. Quero dizer, o povo nativo da Groenlândia tem parentesco muito próximo com o povo do Alasca, e nós a tornaremos parte do Alasca”.

Não se sabe com que força essa mensagem repercutirá na ilha. Embora os habitantes do Alasca compartilhem os lucros da riqueza petrolífera de seu Estado na forma de cheques anuais para os residentes, o povo inuit sofre com uma pobreza desproporcional e saúde precária.

Os líderes dinamarqueses argumentam que a campanha de pressão dos EUA já está prejudicando a aliança dos Estados Unidos com a Dinamarca após a 2ª Guerra Mundial.

“Nós os admiramos”, disse Frederiksen sobre os Estados Unidos durante sua visita à Groenlândia neste mês. “Vocês nos inspiraram. Os senhores têm vigiado o mundo livre”.

“Mas”, acrescentou ela, “quando vocês exigem assumir uma parte do território do reino - quando estamos sujeitos a pressões e ameaças - o que devemos pensar do país que admiramos há tantos anos?”