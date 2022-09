Charles III substituirá Elizabeth II nas notas de libra esterlina e outros símbolos; entenda

O fim do reinado da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8, com a sua morte, altera uma iconografia que esteve presente no cotidiano dos britânicos durante 70 anos, como parte da tradição da monarquia. Moedas e notas de libra esterlina, bandeiras, selos e hino nacional são alguns dos símbolos que serão modificados para exibir e fazer referência ao novo rei, Charles III.

Entre os símbolos mais icônicos e corriqueiros, estão as moedas e as notas de libra esterlina. Segundo o jornal The Guardian, há 4,5 bilhões de notas bancárias esterlinas, no valor somado de £80 bilhões (cerca de R$ 477 bilhões), em circulação com o rosto de Elizabeth II. As novas notas impressas levarão agora o rosto de Charles, mas a substituição levará pelo menos dois anos para ser concluída. A fotografia será escolhida e aprovada pelo Palácio de Buckingham, ainda sem prazo definido.

Imagem mostra moedas e notas de libra esterlina impressas com o rosto da rainha Elizabeth II. Símbolo será substituído para exibir o rei Charles III Foto: TOLGA Akmen / AFP

Quando Elizabeth assumiu o trono em 1952, a imagem do monarca não aparecia nas cédulas correntes. Somente a partir de 1960 isso começou a circular, com o rosto da rainha em notas de £1. A imagem foi criada pelo designer Robert Austin e chegou a receber críticas de alguns que achavam que Elizabeth aparecia com uma expressão muito severa.

Além do Reino Unido, a imagem da rainha aparece em notas de outras nações participantes da Commonwealth, como o Canadá, na nota de US$ 20, na Nova Zelândia e em todas as moedas e notas expedidas pelo banco central do Caribe.

Bandeiras

Outro símbolo que vai mudar são as bandeiras, desde as usadas em delegacias do Reino Unido até as usadas em um navio naval quando um general está a bordo, segundo o The Guardian. Durante todo o reinado de Elizabeth, essas bandeiras foram estampadas com as iniciais da rainha em dourado e devem ser alteradas agora. A mudança deve acontecer em todos os países onde a Rainha permanece chefe de Estado, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia.

O The Guardian também destaca que a bandeira real – erguida sempre no local onde o monarca está – pode mudar. A versão utilizada por Elizabeth inclui três símbolos (um leão erguido, uma harpa e três leões passant, exibido em dois quartos da bandeira), mas nenhum deles representa Gales. O próximo monarca pode incorporar um símbolo galês e, assim, alterar a bandeira.

Bandeira real erguida no Palácio de Buckingham, em Londres, nesta sexta-feira, 9, após a morte da rainha Elizabeth II. Foto: Andrew Boyers/Reuters

Hino nacional

Uma das mudanças mais simples, e que já aconteceu, foi trocar as palavras do hino nacional de “God save the queen” (Deus salve a rainha) para “God save the king” (Deus salve o rei). O hino existe desde 1745, com a versão inicial dizia “God save great George our king, Long live our noble king, God save the king” (Deus salve o grande George, nosso rei, viva nosso nobre rei, Deus salve o rei). A mudança, apesar de simples, pode demorar até ser assimilada no cotidiano dos britânicos.

Orações

Elizabeth II foi “defensora da fé e governadora suprema” da Igreja da Inglaterra, e há orações para ela no Livro de Oração Comum, datado de 1662. As orações pedem a Deus para “reabastecê-la com a graça do Teu Espírito Santo, para que ela possa sempre se curvar à tua vontade e caminhar no seu caminho”. Espera-se que elas sejam alteradas para serem dirigidas ao rei Charles III.

As orações podem mudar a partir de uma mudança na legislação ou com um mandado real. Os sacerdotes também são capazes de alterar a oração para uso temporário, o que significa adorações para o monarca que são comumente feitas nos cultos dominicais.

Um trecho da santa comunhão contida na adoração comum, que pede a Deus para “governar o coração de sua serva escolhida Elizabeth, nossa Rainha e governadora, para que ela possa, acima de tudo, buscar a tua honra e glória” também deve mudar.

Selos

Os selos expedidos pelo Royal Mail (Correio real) passam a exibir a imagem de perfil do novo rei, e não mais da rainha Elizabeth II. As caixas postais, entretanto, devem permanecer com o monograma da rainha, ER. Até hoje, há algumas caixas postais com o monograma do Rei George VI, antecessor de Elizabeth II.