Nova geração de combatentes palestinos surge em meio a aumento da violência na Cisjordânia

NABLUS, CISJORDÂNIA - Um militante palestino chamado Mohammad Abu Dhraa caminhava pelo campo de refugiados mais brutal de Nablus na semana passada com um fuzil no ombro e uma comitiva de jovens seguindo seu caminho. No dia anterior, ele havia participado de um tiroteio de uma hora com soldados israelenses que invadiram o centro da cidade de Nablus, um dos confrontos mais letais em anos.

Do campo de refugiados de Jenin, no norte, à cidade de Hebron, no sul, pequenos grupos de jovens palestinos desiludidos estão empunhando armas contra a ocupação ilimitada de Israel, desafiando os líderes políticos palestinos que desprezam como colaboradores de Israel.

Combatentes como Abu Dhraa não estão ligados a um partido ou ideologia política. Mas eles têm fácil acesso às armas e estão comprometidos com a luta. Em sua juventude e independência, eles representam um novo tipo de ameaça - não apenas para Israel, mas para uma Autoridade Palestina cada vez mais fraca, dirigida por homens não eleitos na faixa dos 70 e 80 anos.

Militantes palestinos participam de um desfile militar durante uma cerimônia em memória de seus falecidos camaradas Foto: Nasser Nasser/AP

Nas gerações anteriores, as facções políticas palestinas dirigiam as brigadas durante os combates de rua contra Israel. Agora, células de adolescentes e jovens de 20 e poucos anos do bairro estão dando as ordens.

“Os nomes não são importantes”, disse Abu Dhraa, falando das várias brigadas que lutaram com ele durante o ataque de 22 de fevereiro em Nablus. “Estamos resistindo à ocupação israelense. Não é importante a facção de uma pessoa. O importante é que eles são soldados no terreno.”

No ano passado, os militares israelenses realizaram incursões quase diárias cada vez mais letais na Cisjordânia ocupada, visando militantes palestinos que dizem ser responsáveis por realizar ou planejar ataques contra israelenses. Sob o governo mais de extrema direita da história de Israel, empossado no final do ano passado, os ataques aumentaram, cobrando um alto preço dos civis. O ciclo de tiroteios e funerais em Nablus, Jenin e outros lugares inspirou ataques de vingança e parece estar alimentando a crescente militância em vez de contê-la.

Soldados e colonos israelenses mataram mais de 60 palestinos até agora em 2023, a taxa mais alta em anos; pelo menos 14 israelenses foram mortos em ataques palestinos, sete deles em um tiroteio do lado de fora de uma sinagoga em Jerusalém Oriental em janeiro.

Já se passaram quase 20 anos desde a última intifada palestina. E embora a dinâmica tenha mudado, dizem os observadores, os fundamentos são os mesmos – ocupação, desespero e violência implacável.

Em toda a Cisjordânia, “a frustração e o desespero generalizados do público estão presentes” para outro levante palestino, disse Tahani Mustafa, especialista do International Crisis Group. “Acho que vai ser muito mais sangrento, muito mais difuso, muito mais fragmentado.”

Nos becos decadentes de Nablus e campos de refugiados próximos, os enlutados se reuniram na semana passada para louvar os mortos - seis militantes, a maioria na casa dos 20 anos, e pelo menos quatro civis, incluindo um menino de 16 anos.

“Escolhemos nosso caminho”, disse Abu Dhraa. “Não há retorno.”

Um insurgente palestino entrega sua arma a uma criança para uma foto com pôsteres de dois palestinos mortos pelo exército israelense Foto: Nasser Nasser/AP

Frustração

Os grupos armados que surgem são descentralizados - mas quando o exército invadiu Nablus, combatentes de Jenin vieram em seu auxílio, disse Abu Dhraa. Quando a poeira baixou naquela noite, uma nova brigada em Tulkarem, mais ao norte, anunciou sua formação no Telegram e no TikTok.

As Forças de Defesa de Israel disseram em comunicado que “operam em uma realidade operacional complexa na Cisjordânia e enfrentam tumultos violentos e atos de terrorismo diariamente”, incluindo “dispositivos explosivos, coquetéis molotov e pedras”. Os militares disseram que usam “meios de dispersão de tumultos e, quando necessário, fogo real”.

Enquanto isso, uma crise de sucessão está se formando sobre quem substituirá o presidente palestino Mahmoud Abbas, de 87 anos, cujo papel no fracassado processo de paz liderado pelos Estados Unidos o deixou com um controle limitado sobre a Cisjordânia.

“O que unifica esses grupos dissidentes”, explicou Mustafa, “é sua frustração com a ocupação e uma liderança palestina dividida”.

Ao longo do ano passado, em Nablus e Jenin – tradicionais pontos quentes da militância – novos grupos como o Cova dos Leões e a Brigada de Balata acumularam seguidores nas ruas e nas redes sociais. Eles lutam contra os militares durante ataques e disparam contra soldados em postos de controle, mas também atacam israelenses em assentamentos judaicos e dentro de Israel.

E eles estão inspirando outros. Em janeiro, cinco amigos do campo de refugiados de Aqbat Jabr formaram uma célula armada em Jericó, uma cidade normalmente pacata considerada um reduto da Autoridade Palestina e seu partido dominante Fatah. Os jovens, quatro deles primos, todos na casa dos 20 anos, eram procurados por Israel em conexão com um ataque a tiros fracassado em um restaurante em um assentamento próximo.

Aqbat Jabr é um dos 19 campos de refugiados na Cisjordânia, construído para palestinos que fugiram ou foram forçados a deixar suas casas em 1948. Israel capturou os territórios palestinos em 1967. Os acordos de paz de Oslo de 1993 criaram a Autoridade Palestina como um passo em direção ao estado, mas as pesquisas mostram que a maioria aqui desistiu de uma solução de dois Estados para o conflito.

Assentamentos e postos agrícolas israelenses, ilegais sob a lei internacional, agora dominam grande parte da Cisjordânia. Os palestinos estão sujeitos ao regime militar e não têm recursos políticos: a Autoridade Palestina não realiza eleições há 17 anos, enquanto o Hamas, o grupo militante extremista, controla a Faixa de Gaza.

Crianças palestinas carregam cartazes com os nomes e fotos dos militantes Ezzeddin Hamamrah, 24, à direita e Amjad Khleleyah, 23, centro, ambos mortos durante um ataque do exército israelense em 14 de janeiro de 2023 Foto: Nasser Nasser/ AP

Vazio político

As Forças de Defesa da Israel rotularam o grupo Jericho de “esquadrão terrorista do Hamas”, referindo-se ao grupo militante apoiado pelo Irã em Gaza que pediu a destruição de Israel, mas se recusou a divulgar suas evidências.

No terreno, a imagem é de afiliações e alianças de conveniência cambiantes, disseram membros do Hamas, Fatah e Jihad Islâmica ao The Washington Post. Alguns lutadores levantam ou juntam dinheiro; outros obtêm armas ou fundos dos grupos armados tradicionais. Exatamente quem está apoiando quem – e por quê – é difícil de determinar.

Em última análise, “você pode encontrar grupos de militantes que vêm de diferentes origens ideológicas. Alguns nem sequer são afiliados. Eles apenas uniram forças para a mesma missão”, disse Noa Shusterman, pesquisadora do Instituto de Estudos de Segurança Nacional, um think tank em Tel Aviv.

O mais conhecido dos novos grupos é o Cova dos Leões, que começou na Cidade Velha de Nablus entre jovens insatisfeitos, muitos de famílias do Fatah, disse Jamal Tirawi, um líder do Fatah do campo de refugiados vizinho de Balata.

Após as orações de sexta-feira, as pessoas ofereceram doações aos combatentes, disse ele. Com o tempo, o grupo extremista Jihad Islâmica, baseado em Damasco, na Síria, ofereceu apoio financeiro, e o Hamas o seguiu, acrescentou.

“A Cova dos Leões recebe dinheiro de várias facções”, disse Mahdi Sharqawi, porta-voz da Jihad Islâmica em Jenin. “Mas, no final, eles não pertencem a nenhuma organização política.”

No ano passado, Israel matou membros-chave da Cova dos Leões. Mas novas células continuam se formando. E quando o Cova dos Leões convoca greves ou protestos nas redes sociais, muitos palestinos o seguem.

Sharqawi disse que o boicote da Jihad Islâmica à política e o foco na luta contra Israel a tornam atraente para os jovens palestinos que “perderam a fé no processo político”. “A Jihad Islâmica dá dinheiro aos grupos do Fatah”, disse Sharqawi, porque “se alguém quiser resistir no terreno, é o mesmo projeto que o nosso”.

O Fatah dissolveu formalmente seu braço armado, as Brigadas dos Mártires de al-Aqsa, no final da segunda intifada, em meados dos anos 2000. Recentemente, no entanto, alguns ex-combatentes pegaram em armas novamente independente da liderança do partido, disse Abu Mujahid, 39, porta-voz das brigadas no campo de refugiados de Jenin. Ele falou ao The Post com a condição de ser identificado por seu nome de guerra porque é procurado pelos israelenses.

Abu Mujahid disse que ainda apóia a posição do Fatah de negociações diplomáticas e dois estados. Mas em março de 2020, ele e outros em Jenin “se rebelaram” contra a liderança do partido “para proteger” o movimento, disse ele. “Quando você vê crimes diariamente e não há proteção… começamos a nos levantar novamente”, disse ele./AP e W.POST