Nova onda de bombardeios atingem Kiev e outras regiões da Ucrânia

Em novo ataque russo, a capital Kiev e as regiões ucranianas de Kharkov, no leste, e Odessa, no sul, foram bombardeadas nesta quinta-feira, 9, disseram autoridades locais. Cinco mortes foram confirmadas até o momento e diversas pessoas ficaram feridas.

“O inimigo lançou cerca de 15 tiros de bombardeio sobre a cidade e a região. Os ocupantes mais uma vez visaram uma infraestrutura crítica”, disse Oleg Synegubov, governador da região de Kharkov.

Três foguetes russos foram lançados contra a Ucrânia da região russa de Belgorod, na madrugada de quinta-feira, 9, em Kharkiv. Foto: AP Photo/Vadim Belikov

De acordo com autoridades locais, edifícios residenciais também foram atingidos. O governador da região ocidental de Lviv, Maksym Kozytskyi, disse que quatro pessoas morreram após um míssil ter atingido uma área residencial no distrito de Zolochivskyi. Equipes de resgate estavam vasculhando os escombros, disse ele, sob os quais mais pessoas poderiam estar presas.

Uma pessoa também foi morta na região de Dnipropetrovsk, informou seu governador Serhii Lysak, acrescentando que mais duas pessoas ficaram feridas em vários ataques em toda a região.

Na região de Odessa, o governador Maksym Marchneko disse que “mísseis atingiram a infraestrutura energética da região e danificaram edifícios residenciais”, após um “ataque massivo de mísseis”.

“A segunda onda é esperada agora mesmo, por isso peço aos residentes da região que fiquem em abrigos”, alertou Marchenko em mensagem nas redes sociais.

A usina nuclear de Zaporizhzhia foi atingida e ficou sem fornecimento de energia. O funcionamento ocorre no momento por meio de geradores a diesel, disse a National Nuclear Power Company State Enterprise (Energoatom), operadora de energia nuclear do país.

Pessoas reagem no local de um ataque com mísseis russos em Kiev, na Ucrânia, nesta quinta-feira, 9. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

“A última linha de comunicação entre a usina ocupada de Zaporizhzhia e o sistema elétrico ucraniano foi cortada como resultado de um ataque com foguetes”, disse a Energoatom em um comunicado. A empresa advertiu sobre o risco de um acidente na usina, que atualmente opera com geradores a diesel, “se não for possível restabelecer o fornecimento externo de energia à usina”.

As sirenes de ataque aéreo apitaram durante horas por toda a Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, onde os residentes foram sacudidos da cama por explosões. Não ficou imediatamente claro quantos mísseis tinham atingido alvos na capital, ou se os sons eram mísseis sendo interceptados por sistemas de defesa, que foram ativados em múltiplas regiões do país.

Desde outubro do ano passado, a Rússia vem atingindo as principais instalações ucranianas com ataques maciços de mísseis e drones, cortando os serviços de água, aquecimento e eletricidade para milhões de pessoas.

Inicialmente, os ataques visando a infraestrutura energética do país ocorriam semanalmente, mergulhando as cidades inteiras na escuridão, mas se espalharam mais no tempo. Especulou-se, por isso, que Moscou poderia estar economizando munições. O último ataque maciço ocorreu em 16 de fevereiro.

Synegubov disse que, “de acordo com informações preliminares, um edifício residencial privado na região de Kharkov foi atingido”. Ele acrescentou que as informações sobre as vítimas e a escala dos danos estavam sendo “esclarecidas”.

Na cidade de Kharkov, o prefeito Igor Terekhov afirmou que a “infraestrutura energética” foi atingida e que havia “problemas” com o fornecimento de energia elétrica em partes da cidade.

O mesmo aconteceu na região de Odessa, onde o governador esclareceu que “felizmente não houve vítimas”, embora “restrições ao fornecimento de energia elétrica” tivessem que ser adotadas.

Os sistemas de defesa aérea foram ativados na região de Kiev, de acordo com a administração militar local. O governador da região oeste de Khmelnitsky, Segiy Gamaliy, instou as pessoas a “ficarem em abrigos”, alertando que “o inimigo está atacando a infraestrutura crítica do país”.

As ferrovias ucranianas relataram quedas de energia em certas áreas. Cinco trens atrasaram em mais de uma hora e 10 trens atrasaram mais de 30 minutos.

Cortes preventivos de energia de emergência foram aplicados nas regiões de Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk e Odesa, disse o fornecedor DTEK. Klitschko diz que 15% dos consumidores de energia da capital estavam sem energia devido aos cortes de energia de emergência.

Mais explosões foram relatadas na cidade do norte de Chernihiv e na região ocidental de Lviv, bem como nas cidades de Dnipro, Lutsk e Rivne. A mídia ucraniana também noticiou explosões nas regiões ocidentais de Ivano-Frankivsk e Ternopil.

Ajuda internacional

Os ataques chegam ao País logo após a União Europeia prometer, nesta quarta-feira, 8, o financiamento de mais € 2 bilhões (mais de R$ 10 bilhões) para aumentar a produção e entrega de mísseis munições para a Ucrânia no enfrentamento aos ataques russos.

O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, após reunião de ministros da Defesa da UE, em Estocolmo, na Suécia. O encontro discutiu planos de aquisição conjunta de armas, com o objetivo de aumentar as entregas de munição à Ucrânia e reabastecer o que foi esgotado dos países do bloco. /AFP e AP