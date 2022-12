Nova presidente do Peru, Boluarte vai propor antecipar eleições para abril de 2024

LIMA - A presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou, nesta segunda-feira, 12, que enviará ao Congresso um projeto de lei para antecipar as eleições gerais para abril de 2024. Essa é uma das reivindicações dos grupos que tomaram as ruas peruanas em uma onda de protestos desde a queda do ex-presidente Pedro Castillo. Ao menos duas pessoas morreram nas manifestações.

“Decidi tomar a iniciativa de chegar a um acordo com o Congresso para antecipar as eleições gerais para abril de 2024. Nos próximos dias apresentarei ao Congresso um projeto de lei para antecipar as eleições”, disse Boluarte, em discurso.

A nova presidente tomou posse na última quarta-feira para substituir Castillo, destituído do cargo e preso depois de ordenar a dissolução do Congresso. Ainda no discurso desta segunda-feira, Boluarte explicou que a decisão de antecipar as eleições e não terminar o seu mandato em julho de 2026, como inicialmente previsto, seria uma forma de interpretar “da forma mais ampla a vontade dos cidadãos”. Ela também ressaltou que a aprovação da lei implica reformas constitucionais, as quais devem ser “tramitadas de forma célere”.

Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte 🔴 Ahora | Mensaje a la nación de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra. Posted by Presidencia de la República del Perú on Sunday, December 11, 2022

“No período que decorre até à data da realização das eleições gerais antecipadas, o meu governo vai também promover a aprovação no Congresso da República de uma lei de reforma do sistema político que permita um sistema de governo democrático, transparente e participativo”, afirmou. Com a reforma, espera que “toda a prática de corrupção e com partidos políticos legitimados pela participação cidadã” fique de fora, argumentou.

Dina Boluarte finalizou o discurso fazer uma convocação ao País. “Convoco todas as forças políticas do país, das regiões e províncias, as autoridades, a sociedade civil e o povo peruano a participar deste processo para que uma onda de vontade democrática e responsabilidade nacional nos guie para estabelecer as bases jurídicas, institucionais e democráticas para um Peru unido, livre e socialmente justo”.

Estado de emergência

Também nesta segunda-feira, Dina Boluarte declarou estado de emergência nas áreas afetadas pela onda de protesto que ocorre no Peru nos últimos dias e que resultou na morte de duas pessoas.

“Anuncio a declaração do estado de emergência em zonas de elevado conflito social. Dei instruções para a retomada pacífica do controle da ordem interna, sem prejuízo dos direitos fundamentais dos cidadãos”, afirmou a presidente peruana, em discurso. Ela não detalhou quais seriam as localidades afetadas.

Neste domingo, 11, dois manifestantes morreram na cidade de Andahuaylas, na região andina austral de Apurimac, quando participavam de um protesto pelas eleições antecipadas e pela renúncia de Boluarte.

Apoiadores do ex-presidente Pedro Castillo se protegem de gás lacrimogêneo lançado pela polícia durante confrontos em uma manifestação exigindo sua libertação e o fechamento do Congresso peruano em Lima, em 11 de dezembro de 2022. Foto: Ernesto Benavides/AFP

A primeira morte foi a de um adolescente de 15 anos, identificado pelas iniciais D.A.Q., enquanto o segundo foi identificado como Becam Romário Quispe Garfias, de 18 anos. “Lamento profundamente a morte de nossos compatriotas em Andahuaylas, Apurímac, minha terra. Expresso minhas sentidas condolências a seus familiares”, disse Boluarte.

A Corporação Peruana de Aeroportos e Aviação Comercial (Corpac) comunicou, neste domingo, o fechamento do aeroporto de Andahuaylas devido às manifestações e a um incêndio em parte de suas instalações pelos manifestantes.

Em nota divulgada pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, a Corpac explicou que o terminal “tem sofrido ataques e atos de vandalismo” desde a tarde de sábado, que “afetaram a pista e os equipamentos essenciais à prestação do serviço de navegação aérea”. Ainda segundo a corporação, os grupos “incendiaram a sala do transmissor, a sala de combustível” e cercaram o terminal, onde se encontram 50 membros da Polícia Nacional e trabalhadores da Corpac, acrescentou a fonte oficial.

As manifestações, que se repetiram em outras regiões do país, pedem eleições antecipadas e a renúncia de Boluarte, que tomou posse na última quarta-feira após a destituição pelo Congresso de seu antecessor Pedro Castillo. O então presidente foi retirado do cargo após ordenar a dissolução do Parlamento e anunciar que formaria um executivo de emergência, governaria por decreto e convocaria uma assembleia constituinte e uma reorganização do sistema judicial.

Além de Andahuaylas, o outro local com maior incidência de protestos trata-se do município de Chala, na região sul de Arequipa. Segundo a polícia, cerca de 2.000 manifestantes bloquearam o trânsito na rodovia Panamericana Sur. No centro de Lima, centenas de pessoas também protagonizaram confrontos em torno do Congresso. /EFE