EUA anunciam novas sanções contra Rússia; alvos são banco, oligarcas e mineradora de criptomoedas

WASHINGTON - Os Estados Unidos impuseram nesta quarta-feira, 20, novas sanções a dezenas de pessoas e entidades da Rússia, incluindo um banco comercial russo e uma mineradora de moeda virtual, na esperança de evitar que Moscou esquive das sanções existentes. Impostas desde que o país invadiu a Ucrânia, no dia 24 de abril, as sanções são uma retaliação dos Estados Unidos ao país de Vladimir Putin.

Leia também Rússia testa míssil com capacidade nuclear que Putin diz ser único no mundo

O Departamento do Tesouro dos EUA disse em comunicado que impôs sanções ao banco comercial russo Transkapitalbank, cujos representantes atendem a vários bancos na Ásia, inclusive na China e no Oriente Médio, e sugeriram opções para evitar sanções internacionais.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Washington também teve como alvo uma rede global de mais de 40 pessoas e entidades lideradas pelo oligarca russo Konstantin Malofeiev, incluindo organizações “cuja missão principal é facilitar a evasão de sanções para entidades russas”.

Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, durante evento do Atlantic Council, um think thank norte-americano, no dia 13 de abril. Tesouro anunciou novas sanções contra entidades para evitar evasão da Rússia das medidas existentes Foto: Chip Somodevilla / AFP

O Departamento do Tesouro também impôs sanções a empresas que operam na indústria de mineração de moeda virtual da Rússia, supostamente a terceira maior do mundo. As sanções miraram a holding da mineradora de Bitcoin BitRiver e dez de suas subsidiárias com sede na Rússia.

O alerta dos Estados Unidos é de que o país está comprometido em garantir que nenhum ativo se torne um mecanismo para Putin compensar o impacto das sanções. “O Tesouro pode e terá como alvo aqueles que evadem, tentam evadir ou ajudam na evasão das sanções dos EUA contra a Rússia, pois estão ajudando a apoiar a brutal guerra de escolha de Putin”, disse o subsecretário de terrorismo e inteligência financeira do Departamento do Tesouro, Brian Nelson, disse no comunicado.

“Os Estados Unidos trabalharão para garantir que as sanções que impomos, em estreita coordenação com nossos parceiros internacionais, degradem a capacidade do Kremlin de projetar poder e financiar sua invasão”, acrescentou.

A Embaixada da Rússia em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os Estados Unidos impuseram várias rodadas de sanções a Moscou desde a invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro, inclusive visando os maiores credores do país e o próprio Putin. /REUTERS