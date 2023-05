Novo ataque a tiros deixa oito mortos e treze feridos na Sérvia

Oito pessoas foram mortas e treze ficaram feridas na noite desta quinta-feira, 4, em um novo ataque a tiros na Sérvia, segundo a imprensa local. O incidente ocorreu próximo a cidade de Mladenovac, a 60 quilômetros de Belgrado, capital sérvia onde um adolescente de 14 anos matou nove pessoas na quarta-feira, 3.

A televisão estatal RTS noticiou que o atirador estava em um automóvel em movimento quando abriu fogo com uma arma automática contra um grupo de pessoas e fugiu em seguida.

Imagem mostra ambulância chegando ao local onde um ataque a tiros foi relatado na Servia nesta quinta-feira, 4 Foto: Antonio Bronic/Reuters

Um aparato de segurança e muitas ambulâncias se deslocaram para o local. Helicópteros também sobrevoaram a área.

Ao contrário dos Estados Unidos, ataques a tiro na Sérvia e na região mais ampla dos Bálcãs são extremamente raros; nenhum havia sido relatado nas escolas nos últimos anos até o incidente da quarta-feira. No último tiroteio em massa, um veterano da guerra dos Balcãs em 2013 matou 13 pessoas em um vilarejo no centro da Sérvia. Em abril, um morador da região de Mladenovac matou a tiros 13 familiares e vizinhos.

Especialistas alertam repetidamente sobre o número de armas que sobraram no país após as guerras da década de 1990. Eles também observam que a instabilidade de décadas decorrente dos conflitos, bem como as dificuldades econômicas em curso, podem desencadear tais explosões. /Com AFP