Novo México está perdendo uma forma de espanhol falado em nenhum outro lugar da Terra

QUESTA, NOVO MÉXICO — Quando os fregueses regulares se reúnem no café de Cynthia Rael-Vigil em Questa, Novo México, vilarejo situado entre os cumes nevados das Montanhas Sangre de Cristo, eles tomam café com leite e limonada enquanto fofocam em espanhol.

Alguém vindo da Cidade do México ou de Madri, sentando-se na mesa ao lado, teria grande dificuldade em acompanhar o raro dialeto deles. Mas outros, versados no espanhol de quatro séculos atrás, poderiam reconhecer as conjugações verbais incomuns, mas não a pronúncia pouco ortodoxa e as palavras emprestadas do inglês e de idiomas indígenas da América do Norte.

Durante mais de 400 anos, essas montanhas abrigaram uma forma do espanhol que, atualmente, só existe ali. Mesmo depois que suas terras foram absorvidas pelos Estados Unidos no século 19, gerações de falantes do espanhol mantiveram o dialeto vivo, por meio da poesia, da música e das conversas diárias nas ruas de enclaves hispânicos espalhados pela região.

Poucas décadas atrás, o dialeto do Novo México seguia em destaque na mídia hispânica nos EUA, ouvido em programas de TV como o show de variedades “Val de la O”, nos anos 1960. Cantores como Al Hurricane mantinham o dialeto vivo na sua música. Mas esse tipo de coisa, incluindo a impressionante gama de jornais em espanhol que antes prosperavam no norte do Novo México, já ficou para trás.

Um dialeto em extinção

Locais como o café de Cynthia, onde a melodia do dialeto ainda pode ser ouvida, se tornaram raridade. Em lugares como Albuquerque, a maior cidade do Novo México, o dialeto está sendo eclipsado pelo espanhol de uma nova onda de imigrantes, particularmente do estado de Chihuahua, no norte do México.

Ao mesmo tempo, há dúvidas quanto à possibilidade de sobrevivência das comunidades rurais que mantiveram vivo o espanhol do Novo México durante séculos diante de uma série de desafios econômicos, culturais e climáticos.

“Nossa forma única do espanhol corre o risco de desaparecer”, disse Cynthia, 68 anos, que rastreou seus antepassados até um membro da expedição que, em 1598, apossou-se do Novo México como um dos domínios mais remotos do império espanhol. “As pessoas não se dão conta de que, quando um tesouro desses se perde, é impossível recuperá-lo.”

Posto de fronteira em Ciudad Juárez, no México: dialetos de imigrantes têm contribuído para 'apagar' forma mais antiga de espanhol no Novo México Foto: Luis Torres / EFE

Falta de interesse

Os falantes do espanhol do Novo México em Questa, vilarejo de aproximadamente 1.700 habitantes situado perto da fronteira com o Colorado, costumam ter 50 anos ou mais. Mesmo na sua própria família, Cynthia vê o idioma se perdendo; o neto de 11 anos quase não fala espanhol, seja no dialeto local ou não.

“Ele não tem interesse”, disse ela. “As crianças da idade dele aprendem a dominar a internet, que é toda em inglês. Às vezes me pergunto se minha geração deixou de fazer sua parte para manter a língua viva.”

Direto do Velho Mundo

O espanhol do Novo México costuma ser descrito como uma amostra do espanhol da era de ouro do século 17 importado diretamente do Velho Mundo, e de alguma forma preservada meticulosamente pelo isolamento. Para os linguistas, essa explicação pode conter um fundo de verdade, mas as origens e o desenvolvimento do dialeto, que eles consideram derivado do espanhol do norte do México, são muito mais nuançadas e complexas do que o mito.

Acredita-se que a variante tenha se cristalizado mais ou menos no fim do século 16, quando uma expedição de considerável diversidade étnica e linguística se instalou para colonizar a região como parte da disputa europeia pelo Novo Mundo — anos antes do estabelecimento do primeiro assentamento inglês permanente na América do Norte, em Jamestown, Virgínia, 1607.

Os colonos incluíam europeus da Espanha, Portugal e Grécia, mas também mexicanos de diferentes mestiçagens indígenas, europeias e africanas, bem como indígenas que seriam da nação Tlaxcala, falantes do Náhuatl, língua franca do Império Asteca.

Os colonos dependiam de caravanas de suprimentos chamadas conductas, com as quais mantinham os elos com a Cidade do México. Mas a pequena colônia poderia passar anos isolada completamente do mundo, em situação comparável à das terras altas dos Andes ou ao sul do Chile, onde o idioma espanhol evoluiu em isolamento semelhante.

Uma colônia de outro planeta

O estudioso Damián Vergara Wilson, da Universidade do Novo México, especialista na rara variante do espanhol encontrada no estado, disse que esse assentamento no extremo norte do império espanhol era como uma colônia em outro planeta.

“Como seria se fôssemos até Marte e perdêssemos o contato com outros falantes da nossa língua?” disse Wilson. “Foi o que ocorreu aqui. O contato foi mínimo.”

Ainda que os falantes do dialeto consigam manter um diálogo geral com aqueles vindos de países onde o espanhol é o principal idioma, quem domina o espanhol do Novo México pode soar de maneira bastante diferente. Os linguistas costumam chamar o dialeto de espanhol tradicional do Novo México, ou dialeto espanhol da região do Alto Rio Grande, estabelecendo um contraste com o espanhol do sul do Novo México, mais influenciado pelo espanhol mexicano.

Nos locais onde se enraizou, no norte do Novo México e no sul do Colorado, os falantes usam palavras como ratón volador para se referir aos morcegos, em vez do murciélago, do espanhol padrão, e gallina de la sierra é o nome dado ao peru, em lugar de pavo ou guajalote.

Eles incorporam palavras indígenas como chimal (escudo) vindas do Náhuatl, chimayó (pedra lascada) do Tewa e cíbolo (búfalo) do Zuñi, bem como bisnes (business, negócios), crismes (Christmas, Natal), sanamagón (son of a gun, filho da mãe) e muitas outras do inglês.

Os falantes do dialeto conjugam com criatividade, usando terminações verbais incomuns,. e tendem a aspirar o som do “s” em muitas palavras, tornando-o semelhante ao do “h” no inglês, ou o “j” no espanhol. Por exemplo, eles podem dizer “No je donde está la caja” (Não sei onde fica a casa) em vez do padrão, “No sé donde está la casa”.

Forças econômicas fomentaram um êxodo dos antigos vilarejos do norte formados por casas de adobe em ruínas. Outras ameaças — como o maior incêndio florestal da história do Novo México, que devastou a região hispânica do estado um ano atrás, e a pior mega-seca já vista desde antes da chegada dos espanhóis — revelaram a fragilidade desses entrepostos tradicionais diante dos eventos extremos exacerbados pela mudança climática.

Esforço de salvamento

Apesar das dificuldades, ainda há na região quem tente conferir ao dialeto mais tempo de vida.

Julie Chacon, diretora executiva da Sangre de Cristo National Heritage Area, organização com sede em Alamosa, Colorado, cresceu falando o espanhol do Novo México no vilarejo próximo de Capulín, onde o idioma chegou ao sul do Colorado no século 19. Hoje ela coleta relatos de história oral dos viejitos (anciãos), preparando manuais didáticos para o ensino do dialeto e administrando um acampamento de legado cultural para crianças.

Daniel Lee Gallegos e sua banda, Sangre Joven, de Las Vegas, Novo México, realizam sessões de improviso no Facebook para a diáspora nuevomexicana, e o comediante e músico Carlos Medina se diverte com a criatividade brincalhona do dialeto.

“Não tenho dúvidas que o idioma sobreviverá”, disse Larry Torres, linguista que publica uma coluna bilíngue nos jornais The Taos News e Santa Fe New Mexican. “Pode não ser o mesmo idioma que nossos ancestrais reconheceriam, mas estamos usando formas do espanhol do século 15 com o inglês do século 21.”

Outros não se mostram tão certos quanto às chances de sobrevivência do dialeto, pelo menos não na sua forma reconhecível mantida por séculos.

O linguista Mark Waltermire, professor da Universidade Estadual do Novo México, disse esperar que o espanhol do Novo México sobreviva por pelo menos mais duas décadas, simplesmente porque há pessoas na casa dos 50 anos que ainda falam a língua.

Mas, além desse período, ele disse ser difícil enxergar um futuro para o dialeto — o que não significa que o espanhol vá desaparecer do Novo México. “A língua está sendo substituída”, disse ele, citando a chegada de imigrantes do México, “por outro tipo de espanhol”. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL