Novo premiê britânico desiste de mansões de luxo para viver em residência oficial

Publicidade

LONDRES - O novo primeiro-ministro britânico, o bilionário Rishi Sunak, e sua família planejam se mudar para a residência oficial localizada no número 10 de Downing Street, apesar de possuir uma série de propriedades de luxo, entre elas uma em Londres.

Sunak e sua mulher, Akshata Murty, com uma fortuna conjunta estimada em 730 milhões de libras (cerca de R$ 4,5 bilhões), têm uma série de propriedades que inclui uma cobertura na Califórnia, um apartamento no exclusivo bairro londrino de Kensington e uma mansão em seu distrito eleitoral de Yorkshire, no norte da Inglaterra.

Leia também Rishi Sunak vive numa bolha, e não vai salvar o Reino Unido; leia a análise

No entanto, uma porta-voz do novo chefe de governo confirmou, nesta quarta-feira, 26, que o casal irá se mudar para a residência de Downing Street onde a família morou quando Sunak foi secretário do Tesouro de Boris Johnson. “Eles vão se mudar para a casa número 10, onde já residiram.”

Rishi Sunak do lado de fora de sua residência em Londres; família vai se mudar para endereço oficial Foto: Beresford Hodge/AP - 21/10/2022

Tradicionalmente, o premiê britânico mora no número 10 de Downing Street e o titular da pasta do Tesouro vive no número 11, uma casa mais espaçosa, porém mais afastada dos gabinetes de governo. No entanto, quando Tony Blair e Gordon Brown se tornaram primeiro-ministro e ministro, respectivamente, trocaram de apartamento para acomodar a crescente família de Blair.

Entre os muitos escândalos que levaram à sua renúncia, Johnson foi criticado por uma reforma luxuosa da residência oficial, na qual pintou sobre os caros rolos de papel de parede, comprou móveis de grife em uma obra financiada por doadores ricos. “Foram muito felizes ali”, afirmou a porta-voz quando perguntada por que a família escolheu o local ao invés da maior e reformada casa ao lado.

Continua após a publicidade

Ela garantiu não saber se planejam realizar reformas. Mas, em qualquer caso, é improvável que os Sunak, que têm duas filhas e um cachorro labrador, recorram a doadores para redecorar sua residência oficial.

Antes de se casar com a filha de um bilionário indiano em 2009, Sunak trabalhou como banqueiro de investimentos no Goldman Sachs e fundou sua própria empresa financeira. Sua mulher detém uma participação significativa na gigante de tecnologia Infosys, co-fundada por seu pai./AFP