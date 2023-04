Novo tornado atinge cinco estados dos EUA deixando mortos e feridos

Um sistema de tempestades atingiu os Estados Unidos nesta sexta-feira, 31, gerando um tornado que destruiu casas e matou ao menos quatro pessoas. Há registros de ventos fortes em cinco estados: Arkaksas, Illinois, Iowa, Tennessee e Mississippi. Os ventos arrancaram o telhado de um teatro durante um show de heavy metal, em Illinois.

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 24 ficaram feridas, algumas em estado grave, na região de Little Rock, segundo autoridades locais. A cidade de Wynne, no nordeste do Arkansas, também foi gravemente afetada, com a morte de duas pessoas e outras presas nos escombros.

Destruição do bairro de Walnut Ridge, atingido pelo tornado em 31 de março de 2023 em Little Rock, Arkansas. Foto: Benjamin Krain / Getty Images via AFP

“Estou em pânico tentando chegar em casa, mas não conseguimos”, disse a vereadora Lisa Powell Carter à AP. “Wynne está tão demolida. Há casas destruídas, árvores caídas nas ruas”.

Quase 100 mil pessoas estão sem energia elétrica em Arkansas, de acordo com plataforma de rastreamento. Autoridades locais precisaram implementar toque de recolher das 22h às 6h na região.

Em Illinois, o telhado do Apollo Theatre, em Belvidere, desabou, resultando em uma morte e vários feridos. No momento da tempestade, estava sendo realizado um show de heavy metal.

Conforme a polícia, o desabamento ocorreu por volta das 19h48, quando as ligações de socorro começaram a chegar do teatro. O Departamento de Bombeiros de Belvidere, disse haver cerca 260 pessoas no local.

Há registros de tornados no estado de Iowa e Oklahoma

Há confirmações de tornados no estado de Iowa, e incêndios na grama intensificados pelo vento em Oklahoma. O sistema de tempestades ameaçou uma ampla faixa do país que abriga cerca de 85 milhões de pessoas.

Os meteorologistas disseram que as condições do tornado foram semelhantes às de uma semana atrás, que matou pelo menos 21 pessoas e danificou cerca de dois mil casas no Mississippi./AP e AFP.