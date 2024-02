Número de mortes passa de 50 em incêndios florestais mais mortais do Chile em uma década

Pelo menos 51 pessoas morreram em decorrência dos incêndios florestais que devastaram a região turística de Valparaíso, na região central do Chile, desde sexta-feira, na tragédia mais mortal que atingiu o Chile em uma década, segundo as autoridades.

O número de mortos continuou a aumentar no sábado, 3, enquanto os bombeiros lutavam para controlar o incêndio. O serviço médico forense havia registrado anteriormente 45 mortos, mas "há mais seis pessoas que morreram em unidades de saúde", disse o subsecretário do Interior, Manuel Monsalve. Autoridades disseram que pelo menos 1.100 casas foram destruídas. Em um discurso transmitido pela televisão nacional, o presidente Gabriel Boric alertou que o número de mortos pode piorar, já que quatro grandes incêndios estão ocorrendo na região de Valparaíso, onde os bombeiros têm lutado para chegar aos bairros mais ameaçados. Boric pediu aos chilenos que cooperassem com as equipes de resgate. "Se você for orientado a evacuar, não hesite em fazê-lo", disse ele. "Os incêndios estão avançando rapidamente e as condições climáticas dificultaram o controle. Há altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade."

Moradores evacuam em uma motocicleta enquanto a fumaça causada por incêndios florestais enche o céu e as chamas se espalham por Vina del Mar, Chile, sábado, 3 de fevereiro de 2024. Aam várias pessoas mortos e destruíram centenas de casas. Foto: Esteban Felix / AP

A ministra do Interior, Carolina Tohá, disse no sábado que 92 incêndios florestais estavam queimando no centro e no sul do país, onde as temperaturas têm sido excepcionalmente altas nesta semana.

Os incêndios mais mortais ocorreram na região de Valparaíso, onde as autoridades pediram a milhares de pessoas que evacuassem suas casas.

Enquanto isso, em áreas mais distantes dos incêndios, os moradores foram orientados a ficar em casa para que os carros de bombeiros, ambulâncias e outros veículos de emergência pudessem se deslocar pelas estradas com mais facilidade.

Tohá disse que dois incêndios próximos às cidades de Quilpué e Villa Alemana haviam queimado pelo menos 8 mil hectares desde sexta-feira. Um dos incêndios estava ameaçando a cidade turística litorânea de Viña del Mar, onde alguns bairros já haviam sido duramente atingidos.

Em Villa Independencia, um bairro em uma encosta no extremo leste da cidade, vários quarteirões de casas e empresas foram destruídos. Carros queimados com vidros quebrados se alinhavam nas ruas, que estavam cobertas de cinzas.

“Estou aqui há 32 anos e nunca imaginei que isso fosse acontecer”, disse Rolando Fernández, um dos moradores que perdeu sua casa.

Ele disse que viu pela primeira vez o fogo ardendo em uma colina próxima na sexta-feira à tarde e que, em 15 minutos, a área estava envolta em chamas e fumaça, forçando todos a correr para salvar suas vidas.

“Trabalhei minha vida inteira e agora fiquei sem nada”, disse Fernández.

Três abrigos foram montados na região de Valparaíso, e 19 helicópteros e mais de 450 bombeiros foram levados para a área para combater as chamas, disse Tohá.

Os incêndios estavam queimando em montanhas de difícil acesso, como os bairros construídos precariamente na orla de Viña del Mar.

Uma pessoa olha para uma casa incendiada depois que um incêndio florestal atingiu o bairro Villa Independencia em Vina del Mar, Chile, sábado, 3 de fevereiro de 2024. Foto: Esteban Felix/AP

As autoridades informaram que houve falta de energia elétrica em decorrência do incêndio, e Tohá disse que, na região de Valparaíso, quatro hospitais e três casas de repouso para idosos tiveram que ser evacuados. O incêndio também destruiu dois terminais de ônibus, informou o ministro do Interior.

O padrão climático El Niño causou secas e temperaturas mais altas do que o normal no oeste da América do Sul este ano, aumentando o risco de incêndios florestais. Em janeiro, mais de 17.000 hectares de florestas foram destruídos na Colômbia por incêndios que se seguiram a várias semanas de clima seco./AP e AFP