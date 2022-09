Número de mortos no conflito entre Armênia e Azerbaijão sobe para 155

O número de militares mortos no novo conflito entre Armênia e Azerbaijão, iniciado esta semana, subiu para 155 nesta quarta-feira, 14. Os dois países se acusam mutuamente de provocar violência com bombardeios ao longo da fronteira e reacender a instabilidade na região do sul do Cáucaso, que há décadas sofre com combates.

Segundo o Ministério da Defesa da Armênia, os conflitos diminuíram somente na noite desta quarta-feira, depois de quase dois dias ininterruptos. Mais cedo, o ministério acusou as forças do Azerbaijão de lançar drones de combate em direção à cidade armênia de Jermuk na madrugada desta quarta e renovar os bombardeios com artilharia e morteiros durante a manhã.

Os militares do Azerbaijão, por outro lado, afirmaram que as forças armênias bombardearam suas posições nos distritos de Kalbajar e Lachin, perto da região separatista de Nagorno-Karabakh.

O primeiro-ministro armênio Nikol Pashinian disse que 105 militares do país foram mortos desde a eclosão dos combates nesta terça-feira, 14. O Azerbaijão registrou 50 baixas.

Multidão comparece ao funeral de um soldado das forças do Azerbaijão morto nos conflitos com a Armênia, em imagem desta quarta-feira, 14 Foto: Aziz Karimov / REUTERS

Essa é a pior escalada de hostilidades entre os dois países desde a guerra de 2020 e do cessar-fogo mediado pela Rússia que encerrou os combates em larga escala. O ressurgimento do conflito entre as duas ex-repúblicas soviéticas levantou preocupações sobre o que o presidente russo, Vladimir Putin, em meio a uma contraofensiva ucraniana na guerra, pode fazer.

A nova tensão também representa um problema para a União Europeia, que nos últimos meses recorreu a autoridades em Baku, capital do Azerbaijão, em sua busca frenética por suprimentos adicionais de gás natural para compensar a perda de importações russas. O bloco tem trabalhado duro para garantir um acordo de paz entre os países em conflito.

A região de Nagorno-Karabakh faz parte do Azerbaijão, mas está sob controle de grupos étnicos armênios apoiados pela Armênia desde 1994. Depois do cessar-fogo de 2020, as tensões entre os dois países voltaram a crescer este ano, com bombardeios e tiros causando algumas baixas, mas os confrontos desta terça-feira surpreenderam pelo nível de violência. Foi a primeira vez em 30 anos que o Azerbaijão atacou os sistemas armênios de defesa aérea e artilharia no interior da Armênia.

A Rússia se moveu rapidamente para negociar um cessar-fogo do atual conflito, mas não foi bem-sucedido. A comunidade internacional também se preocupa com

Ao parlamento, Pashinyan afirmou que o governo pediu apoio militar à Rússia sob um tratado de aliança entre os países, e também solicitou ajuda da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO). “Nossos aliados são a Rússia e o CSTO”, disse. Em seguida, acrescentou que o pacto de segurança coletiva afirma que uma agressão contra um membro é uma agressão contra todos.

O premiê armênio disse ainda que a interferência militar não era a única possibilidade para a resolução do conflito. “Também há opções políticas e diplomáticas”, disse Pashinyan, falando no parlamento do país.

Desafio para Moscou e Ocidente

Os confrontos no Cáucaso, uma região tempestuosa, mas muitas vezes ignorada, representam desafios tanto para Moscou quanto para o Ocidente. A preocupação da Rússia com a guerra e sua fraqueza percebida ajudaram a desestabilizar a situação no Cáucaso, disse recentemente Thomas de Waal, membro sênior da Carnegie Europe, em um artigo na Foreign Affairs.

“Seus contratempos na Ucrânia limitaram a capacidade da Rússia de projetar poder em sua vizinhança”, escreveu ele. “Seus chefes militares e diplomáticos estão distraídos e os poderes locais podem ignorar mais facilmente suas instruções e ameaças.”

Rússia e Armênia fazem parte de uma aliança militar liderada por Moscou cuja carta estipula que um ataque contra um membro seria tratado como um ataque contra todos. A Rússia mantém bases militares na Armênia há décadas e tem até 2 mil soldados como forças de paz na região disputada com o Azerbaijão.

No entanto, o Azerbaijão estava em uma posição relativa de força, militar e politicamente, após seus sucessos na guerra de 2020, segundo Waal. Ele citou a assinatura de Baku de um pacto de não agressão com a Rússia, seu sucesso em obter apoio diplomático da Turquia e seu papel no fornecimento de gás à UE, já que o gás russo está sob pressão das sanções.

“Os azerbaijanos ainda têm negócios inacabados com os armênios. E agora eles sentem que estão em uma posição superior para usar diplomacia e força para conseguir o que querem”, disse. O surto de confrontos no Cáucaso é um teste adicional para a Rússia, afirmou Waal ao New York Times. /AP, NYT, EFE