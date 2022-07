A incrível jornada de três cadelas selvagens pelo continente africano

As três irmãs sabiam que tinham que sair de casa. Elas eram cadelas selvagens africanas, predadoras de elite da região subsaariana e estavam entre os mamíferos mais ameaçados da Terra. Aos três anos de idade, elas estavam no auge de seu vigor, ferocidade e dinamismo. Se não aproveitassem a chance de trocar a segurança de sua matilha de nascimento por novas oportunidades em outro lugar, poderiam muito bem morrer como haviam vivido: como tias solteiras subordinadas e abnegadas, sem filhos próprios.

Cães selvagens africanos, entre os mamíferos mais ameaçados da Terra, caminhando em uma trilha na Zâmbia. Foto: Zambian Carnivore Programme via The New York Times

E assim, em outubro do ano passado, as irmãs partiram para a odisseia mais longa e angustiante já registrada para um Mabeco, um carnívoro já conhecido como um andarilho de grande alcance. Nos nove meses seguintes, elas viajaram cerca de 2.090 Km, o que, segundo os cientistas que as rastrearam é mais que o dobro do recorde anterior para a espécie. Elas saíram de sua área natal no Vale Luangwa, no leste da Zâmbia, cruzaram a Zâmbia e partes de Moçambique, contornaram a fronteira do Zimbábue e finalmente voltaram para o centro da Zâmbia e se estabeleceram no Parque Nacional do Zambeze, no Zimbábue, onde evidências sugerem que elas permanecem até hoje.

Elas percorreram florestas, pastagens, cerrados, fazendas, escalaram escarpas íngremes, deslizaram por desfiladeiros escorregadios de lama e atravessaram o lendário Rift do Leste Africano três vezes. Elas se esquivaram do tráfego nas movimentadas estradas da vila, passaram na ponta dos pés por leões, humanos e outros inimigos e competidores, e atravessaram águas turbulentas repletas de crocodilos.

Elas foram rastreadas em suas peregrinações por Scott Creel, um ecologista da Universidade Estadual de Montana, e seus colegas do Programa Carnívoro da Zâmbia, que equipou uma das irmãs com um colar GPS. Essa cadela, conhecida com carinhosa formalidade como EWD 1355, tornou-se a protagonista. E embora a qualquer momento os pesquisadores pudessem ter certeza de sua localização, os cães selvagens são tão dependentes uns dos outros e tão avessos à solidão que as irmãs provavelmente permaneceram juntas durante toda a expedição. Seu próximo objetivo, acreditam os pesquisadores, é começar uma nova matilha.

“É milagroso que tenham sobrevivido”, disse Matthew Becker, executivo-chefe e gerente do programa de carnívoros. “Havia tantas ameaças humanas e ecológicas que poderiam ter encerrado essa jornada incrível.”

Segue, portanto, um “diário de bordo” da jornada transnacional das irmãs e as lições que ele traz para a conservação de cães selvagens e outros carnívoros ao redor do mundo.

EWD 1355, um cão selvagem africano de coleira, recentemente percorreu mais de 2.900 quilômetros em três países com duas de suas irmãs. Foto: Zambian Carnivore Programme via The New York Times

10 de outubro de 2021

Chuva, chuva, chuva. As chuvas normalmente não começam até novembro, mas as áreas já baixas são inundadas e os rios ameaçam romper suas margens. Os 21 membros da matilha de Luamfwa não se importam. A época de reprodução acabou, os filhotes estão fora da toca e os cães estão vagando por sua área de cerca de 300 Km² com brio predatório.

Cães selvagens são lindos de um jeito brutal, felizes por não serem impalas. Eles têm rostos negros, olhos âmbar brilhantes, camadas camufladas de branco, preto e castanho, caudas com pontas brancas e grandes orelhas ovais que são tão altas quanto seus focinhos longos.

Se a palavra “cão” faz você pensar em um amado Labrador retriever, não é nada disso. Os cães selvagens africanos pendem de um galho distante na árvore genealógica dos cães, tendo se separado de outros canídeos há cerca de 6 milhões de anos e evoluído para uma independência excêntrica desde então. Até suas vocalizações desafiam as normas familiares. Os cães selvagens africanos não uivam nem latem como lobos ou cães domésticos; eles gorjeiam, chilreiam, guincham e piam como pássaros.

EWD 1355 e suas irmãs fazem seu movimento, afastando-se do resto da matilha de Luamfwa e indo para o sudoeste. Elas estão no modo padrão de dispersão de cães, trotando em uma linha bastante reta a oito minutos por milha, um sexto do ritmo de sua corrida de caça. Elas viajam ao amanhecer e ao anoitecer e descansam durante o dia.

7 de novembro de 2021

As cadelas passam abaixo da ponta sul do Parque Nacional de Luangwa Sul e além da faixa patrulhada tanto por sua matilha natal quanto por uma matilha vizinha de tamanho semelhante, a dos cães Stork Colony. A EWD 1355 conhece esses vizinhos pela visão, som e cheiro; eles não a interessam. Ao se dispersarem de suas matilhas, os cães selvagens evitam a endogamia, e os cães Stork Colony são muito familiares. Melhor seguir em frente.

8 a 24 de novembro de 2021

As irmãs entram no que é, para elas, território estrangeiro, com todas as suas ameaças associadas: caçadores armados, armadilhas de caçadores ilegais, carros, cães domésticos raivosos, outros carnívoros.

A dispersão é um negócio perigoso; mais da metade dos cães selvagens itinerantes morrem dentro de um ano após a partida de sua matilha. As irmãs correm, raramente parando para comer. Elas procuram sinais de outros cães selvagens, rostos novos, parceiros em potencial. Nada, ninguém além de humanos. As irmãs se afastam bruscamente e desaparecem como fumaça.

Os cães selvagens africanos são animais sociais, dependendo da interdependência para sobreviver. 'Todo mundo está perseguindo o mesmo objetivo', disse Dr. Creel. Foto: Edward Selfe via The New York Times

25 de novembro de 2021

As cadelas chegam às margens do rio Luangwa - com 90 metros de largura e cheio por semanas de chuva constante. Aqui, elas hesitam. O rio abriga uma das maiores populações de crocodilos da África. Que assim seja; elas já enfrentaram águas com dentes de navalha antes. Elas mergulham em fila indiana e nadam furiosamente pela forte correnteza. Uma irmã puxa-se para a margem oposta, depois outra a segue. Elas gorjeiam loucamente na margem até que a última irmã chega em segurança.

26 de novembro a 13 de dezembro de 2021

Indo para oeste, as irmãs chegam à área de gerenciamento de caça de Luembe, onde as perspectivas parecem promissoras. Várias matilhas de cães selvagens vivem em Luembe, e uma delas pode estar pronta para infiltração. As irmãs encontram uma matilha e começam a segui-la, avaliando sua composição e força.

Os cães selvagens africanos são animais inescapavelmente sociais. Eles são evoluídos para a vida em matilha. Somente por meio de um trabalho em equipe disciplinado e um atletismo incansável os cães de 22 quilos podem derrubar um antílope de 130 quilos, agarrando-se ao nariz e ao traseiro, estripando-o por baixo.

Alguns cães subordinados ficam esperando, subindo para o status alfa se o rei ou rainha residente morrer. Mas o casal real que gerou a EWD 1355 e suas irmãs no Vale Luangwa em 2019 não deu sinais de querer se aposentar. Além disso, a matilha estava ficando grande e pesada, condições que estimulam o desejo de dispersão.

EWD 1355 e suas irmãs seguem os cães de Luembe, procurando sinais de fraqueza. Se puderem expulsar a fêmea alfa e suas servas, podem se mudar para o lugar delas - e depois decidir qual delas se tornará a nova rainha fecunda. “Já vi cães com feridas no rosto, por lutarem pela liderança”, disse Henry Mwape, ecologista do Programa de Carnívoros da Zâmbia. “Todo mundo pensa: ‘Pode ser eu’.”

Mas as probabilidades são poucas. “Apenas uma pequena fração da população se reproduz”, disse Creel. “Muito menos de 10%.”

14 a 23 de dezembro de 2021

Encontrando-se em menor número, EWD 1355 e suas co-conspiradoras dão as costas e retomam sua migração, recuando para o sul de Luembe em corridas lineares ao longo do rio Luangwa.

Uma hiena encontra uma matilha de cães selvagens. As hienas costumam perseguir matilhas de cães procurando roubar sua caça. Foto: Zambian Carnivore Programme via The New York Times

24 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022

As irmãs chegam ao Vale do Rift, uma costura retorcida no tecido continental tão longa que chega a ser visível do espaço sideral. Elas ricocheteiam da encosta leste para a encosta oeste e vice-versa, ficando dentro de regiões - áreas de gerenciamento de caça, reservas florestais - que oferecem proteção relativa. Quando encontram sinais de habitação humana, elas se afastam ou correm por ela.

Cães selvagens sabem evitar problemas - um legado, Creel acredita, de seu passado evolutivo. Os principais carnívoros da África competem entre si por grandes presas, e o roubo geralmente faz parte da estratégia. Os cães selvagens estão entre os caçadores mais proficientes nos mamíferos, capturando suas presas em cerca de metade das vezes; a taxa de um leão é de apenas 25%.

Mas o tamanho pequeno dos cães os coloca em séria desvantagem, e um único leão macho de 190 kg pode facilmente intervir e reivindicar a captura fresca de uma matilha como sua. As hienas-malhadas também vão seguir os cães selvagens na caça, e se mais de duas ou três estiverem brincando de piratas, elas provavelmente triunfarão sobre os despojos. Assim, os cães selvagens africanos evoluíram para permanecer sob o radar, comunicando-se através de sons melhor capturados por orelhas de cães selvagens e evitando lugares onde leões e hienas - e agora humanos - são numerosos. Após 5 milhões de anos lutando com carnívoros maiores, “eles estão pré-adaptados para se mover por paisagens difíceis”, disse Creel.

27 de janeiro de 2022

Uma corrida louca para o leste através de terras desprotegidas para chegar ao rio Luangwa. Sério? Nadar de novo - no auge da estação das cheias? Cale a boca e comece a nadar.

18 de fevereiro de 2022

Se você acha que os crocodilos são ruins, experimente os caminhões. As irmãs alcançam a Great East Road, a movimentada e principal artéria que liga Lusaka, capital da Zâmbia, a Lilongwe, capital do Malawi. Presumivelmente, depois de olhar para os dois lados, as cadelas correm pela estrada de quatro pistas. Elas então abrem caminho através de um cinturão de aldeias e fazendas. As chances são, disse Mwape, “ninguém nem sabia que elas estavam lá”.

22 de fevereiro de 2022

Hora de mais um carimbo no passaporte: o time 1355 entra em Moçambique.

20 de abril de 2022

A poucos quilômetros da junção fronteiriça de Moçambique, Zimbábue e Zâmbia, elas mais uma vez enfrentam e atravessam o rio Luangwa. Elas estão de volta ao seu país natal, a Zâmbia, e seguem em direção ao Parque Nacional do Baixo Zambeze, possivelmente atraídas pelo odor rico e almiscarado de uma matilha residente de 29 cães selvagens. Os cães do Zambeze são famosos por terem dominado a arte de caçar búfalos africanos, bovídeos enormes e agressivos que poucos cães selvagens ousam abordar.

2 de maio de 2022

Depois de percorrer toda a extensão do parque, elas optam por se estabelecer em seu ponto médio, pelo menos temporariamente. A matilha local é grande demais para qualquer pensamento de derrubar a fêmea alfa, mas há outra opção: invadir o grupo de solteiros. Se as irmãs maratonistas de Luamfwa conseguirem afastar alguns irmãos Zambeze para longe da matilha residente, talvez possam começar uma nova dinastia própria.

14 de maio de 2022

Ou talvez não. Inexplicavelmente, as irmãs abandonam o Parque Nacional do Baixo Zambeze e seguem para noroeste.

24 de maio de 2022

As cadelas aproximam-se das margens de Lusaka. Sua grande caminhada agora conectou os pontos de praticamente todas as áreas protegidas da região, ressaltando a importância, dizem os pesquisadores, de zonas de segurança amplamente distribuídas, onde a caça e a interferência humana são reduzidas ao mínimo. Mas Lusaka, uma cidade de cerca de 2,5 milhões de pessoas, é decididamente insegura para elas. As cadelas viram e voltam para o Parque Nacional do Baixo Zambeze.

11 de junho de 2022 até hoje

EWD 1355 e companhia estão mais uma vez acompanhando a matilha de cães do Zambeze, cruzando em busca de companheiros. E porque não? As irmãs são jovens e vigorosas; elas têm 1.300 milhas de passageiro frequente sob suas peles. “Persistência”, disse Creel, “é o ponto forte de um cão selvagem.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

