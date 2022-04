A pandemia tem sido difícil para nossos pés

Em março de 2020, Krista Fahs começou a trabalhar em casa. Ao se aproximar de sua mesa, a vendedora de 53 anos de uma distribuidora de computadores deixou de lado seus tênis habituais. Ela se viu lavando roupa, brincando com seu gato e até visitando os vizinhos sem calçar sapatos. “Eu estava descalça o tempo todo”, ela disse.

Alguns meses depois de trabalhar em casa, ela começou a sentir uma pontada de dor no calcanhar, mas a desconsiderou até o mês passado, quando a dor ficou intensa demais para ser ignorada. Mesmo deitada na cama, o latejar não parava. “‘Isso é ridículo’”, ela se lembrou de pensar, “eu nem sabia como ia conseguir dormir.”

Uma massagem nos pés com uma garrafa de água congelada ajuda a minimizar a dor e a inflamação. Foto: AMANDA JASNOWSKI PASCUAL

O início da pandemia coincidiu com um declínio acentuado nos traumas nos pés, disse o Dr. Robert K. Lee, chefe de cirurgia podológica de pé e tornozelo do UCLA Santa Monica Medical Center, mas seu consultório rapidamente se encheu com pacientes como Fahs, que se queixaram de dor nos pés. “Eu pensei, ‘Ah, então esse é o efeito da pandemia nos pés em todo o país’”, ele disse.

Não há dados concretos sobre o aumento de dores nos pés, mas o Dr. James Christina, diretor executivo da American Podiatric Medical Association, disse que essa tem sido uma tendência clara para muitos de seus 12.000 membros.

Membros como o Dr. Rock Positano, co-diretor do Non-surgical Foot and Ankle Service do Hospital for Special Surgery em Nova York, viu as dores nos pés aumentarem tanto - 20% a 30% - que chamou o fenômeno de “pé pandêmico”.

Agora que a primavera chegou, as exigências com relação à covid-19 estão mais leves e as pessoas estão ansiosas para recuperar seus corpos e hobbies pré-pandemia, todos estão indo para a rua, disse o Dr. James Hanna, quiropodista e presidente da Podiatric Medical Association do Estado de Nova York. Muitos estão agravando lesões existentes nos pés ou criando novas.

“As pessoas pensavam que poderiam simplesmente voltar de onde pararam ou tentar algo que não tentavam há alguns anos”, disse, “mas seus pés não estão preparados para o que seus corpos querem fazer”.

Ao instituir algumas medidas simples, Hanna garante aos donos de pés doloridos que essa dor pode ser aliviada e evitada.

Lesões por uso excessivo

Algumas das doenças mais comuns nos pés ocorrem simplesmente porque eles estavam sob maior tensão durante a pandemia. Talvez você tenha optado por caminhar longas distâncias em vez de usar o transporte público ou ficar descalço em casa. “As pessoas não percebem quanta quilometragem fazem andando e ficando em pé em suas casas”, disse Positano.

Fahs foi diagnosticada com uma dessas lesões por uso excessivo, a fascite plantar, na qual o ligamento sob o pé que sustenta o arco fica inflamado, muitas vezes provocando dor no calcanhar. “Eu sabia o que era porque meu irmão, irmã e um dos meus melhores amigos também tiveram isso recentemente”, ela disse.

A metatarsalgia é outra lesão por uso excessivo, igualmente causada por inflamação, mas nas articulações dos dedos dos pés, o que causa dor na parte de apoio da frente dos pés.

Para aqueles que começaram rotinas de corrida ambiciosas logo após a pandemia, a tendinite de Aquiles tem sido um diagnóstico comum. O tendão conecta o músculo da panturrilha ao osso do calcanhar e, com um aumento repentino de uso, pode ficar irritado e inchar.

Essas lesões podem afetar mais do que a saúde dos pés. Se não forem tratadas, podem “subir na cadeia” e causar dores no joelho, quadril e costas. “As pessoas pensam que estão desmoronando, mas não estão”, disse Positano. “Elas estão usando demais os pés.”

Pés Frágeis

As lesões por uso excessivo não são as únicas razões pelas quais as pessoas têm sentido dor nos pés ultimamente. A dra. Priya Parthasarathy, uma cirurgiã quiropodista de Maryland, também viu um aumento nas fraturas dos dedos do pé e do próprio pé. Algumas são causadas, ela disse, por chutar móveis acidentalmente - resultado de estar em casa e descalço com mais frequência - ou tropeçar e cair desajeitadamente em animais de estimação. “Você vê uma, depois duas, depois três e depois quatro”, ela disse sobre essas fraturas relacionadas a animais de estimação, “e você pensa: ‘Espere, definitivamente há uma conexão aqui’”.

Dedos dos pés afastados

Enquanto isso, a Dra. Judith F. Baumhauer, cirurgiã ortopédica do Centro Médico da Universidade de Rochester, vem removendo mais joanetes, que são saliências ósseas na base do dedão do pé. Sem sapatos com sustentação, o pé pode se abrir - na verdade se alargar - e as estruturas anatômicas podem mudar. Entre outros problemas, isso pode agravar os joanetes.

“As pessoas deixaram seus pés fazerem o que quisessem”, disse Baumhauer, “e agora que precisam voltar ao trabalho, seus pés estão se rebelando”.

Mais peso no pé

Baumhauer disse que o ganho de peso pandêmico também pode ser o culpado pelo aumento do desconforto nos pés. Ela explicou que mesmo alguns quilos a mais causam impacto. “É literalmente apenas física”, disse, explicando que o pé assume quatro vezes a força do nosso peso corporal ao caminhar. Perder ou ganhar 2 Kg seria uma mudança de “8 Kg no tornozelo e no pé”, disse.

Muita coisa e muito rápido

Jacqueline M. Dylla, professora associada de fisioterapia clínica da Universidade do Sul da Califórnia, disse que um dos maiores gatilhos são as pessoas fazendo muita coisa rápido demais. Muitos de nós sofreram atrofia e perda de densidade óssea por inatividade sem perceber, dificultando a estabilização em superfícies irregulares. “Lesões menores estão causando problemas mais catastróficos”, disse. “Tenho pacientes que parecem ter sofrido um acidente de carro”, acrescentou, “mas apenas torceram o tornozelo durante uma caminhada”.

Mesmo crianças pequenas, depois de um ano ou dois fazendo aulas virtuais, estão enfrentando problemas ao praticarem esportes. “Você tem uma criança sentada em casa todos os dias por um ano indo direto para a prática de cross-country”, disse Parthasarathy.

Como ajudar seus pés

Os quiropodistas dizem que uma das soluções para as dores nos pés pode ser bastante simples: use calçados com bom suporte. Isso significa uma sola semirrígida, uma biqueira espaçosa e uma pequena elevação do calcanhar. Adquira o ajuste adequado em uma sapataria e, se não quiser sapatos de rua em sua casa, compre um par específico para uso interno. Se estiver usando sapatos mais velhos, certifique-se de que a sola não esteja muito gasta, pois elas podem ter se degradado demais para oferecer suporte substancial. Palmilhas também podem ser usadas para suporte adicional do arco.

Dylla disse que também é essencial preparar nossos corpos para uma atividade renovada, fortalecendo-os primeiro. Isso significa exercitar os pés movendo os dedos e alongando-o. “Há um mastigar para preparar o estômago”, disse Dylla, “o pé também precisa estar preparado”.

Hanna disse que o melhor conselho pode ser começar devagar. “Se você vai começar a andar, pratique um ritmo moderado a curta distância”, ele disse. “Se você tolerar isso bem, tente um ritmo mais rápido para distâncias maiores.”

Se você estiver sentindo alguma dor persistente no pé, marque uma consulta com um quiropodista. Existem muitas maneiras simples de os médicos aliviarem a dor e evitarem o desenvolvimento de problemas crônicos. Se você estiver desconfortável, “procure atendimento”, disse Baumhauer, “porque há muitos truques na manga”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

