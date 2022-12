A saga de uma princesa que disse não para o sangue real, mas sim para o amor

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Era uma vez um garoto que conheceu uma garota e eles se apaixonaram. Não era um amor comum, assim como esta não é uma história comum. Eles se viram pela primeira vez em um restaurante lotado. Eles conversaram, nada mais. E sentiram a conexão entre eles. Foi o início de um amor profundo que sobreviveria a provações extraordinárias.

O casal tinha muito em comum. Superficialmente, eles tinham todas as vantagens, sendo atraentes, bem-educados e populares. No entanto, por trás da máscara da boa sorte havia uma realidade mais complicada. Ambos foram produtos de infâncias não convencionais. Ambos queriam desesperadamente escapar de suas origens familiares. E este foi o problema. O garoto e a garota vieram de extremos opostos do espectro social.

Leia também Elon Musk se torna guru de uma revolução administrativa nas empresas de tecnologia

Um deles tinha sangue real, criado em um mundo de luxo. O outro era plebeu, criado em circunstâncias difíceis por uma mãe solteira. Nenhum dos dois se importava com essas coisas, embora não fossem tão ingênuos a ponto de pensar que outras pessoas compartilhariam suas opiniões. Seu maior medo era que, uma vez que seu relacionamento se tornasse público, eles perdessem a pouca liberdade que tinham. Entre as exigências do protocolo real e o olhar diário do escrutínio público, eles se tornariam prisioneiros em uma gaiola dourada.

Mas o amor vence tudo e, em 2017, o casal estava noivo. O anúncio deixou o país em polvorosa. O fato de duas pessoas de origens tão diferentes poderem se apaixonar e se casar parecia um conto de fadas tornado realidade como algo possível para todos. Ao dar as boas-vindas ao noivado, a família real poderia provar que estava em sintonia com os tempos. Ao cobri-lo, a mídia tinha uma mina de ouro em suas mãos. Quanto ao grande público, monarquista ou não, houve uma galeria de prazeres, fossem as fofocas, o glamour ou simplesmente o orgulho de saber que o mundo estava assistindo.

A ex-princesa do Japão Mako e seu marido Kei Komuro; eles se casaram, ela abandonou suas obrigações como membro da família real e agora o casal vive nos Estados Unidos. Foto: Nicolas Datiche/Pool via REUTERS/Arquivo

No entanto, não era um conto de fadas, e não demorou muito para que os medos do casal se concretizassem. A mídia adora um bom escândalo e, quando há dinheiro envolvido, muitas vezes há um ou dois membros da família prontos para causar problemas. O casal ficou terrivelmente envergonhado depois que uma briga familiar privada se transformou em uma espécie de esporte nacional, com o público convidado a tomar partido. Eles se sentiram simultaneamente encurralados e expostos. Ela se tornou alvo de zombarias, críticas, abusos. Ele foi forçado a defender seu amor por ela contra esquemas não tão sutis para separá-los. Um jornal até fez uma pesquisa sobre se o casamento deveria acontecer. Mais tarde, ela revelou que os ataques implacáveis à privacidade deles e a ela pessoalmente quase a levaram a um colapso nervoso. Ela o amava, mas isso a estava matando.

O casamento aconteceu, é claro. A essa altura, o casal já planejava a fuga. O plano era tão audacioso, tão sem precedentes, que eles não contaram a ninguém até que todas as peças estivessem no lugar. O anúncio trouxe nova condenação. Eles não iriam apenas desistir da vida pública - eles iriam emigrar para a América. Significaria recomeçar, sem títulos, status ou dinheiro público para sustentá-los. Eles fariam seu próprio caminho no mundo, vivendo de seus salários como cidadãos comuns. Para demonstrar sua seriedade, eles recusaram a oferta de uma quantia única para irem embora.

Sua chegada discreta à América naturalmente gerou especulações. O que o casal realmente planejou? Eles cumpririam sua promessa de levar uma vida privada ou aproveitariam sua recém-descoberta liberdade para expressar suas queixas contra a família real, a mídia e qualquer um que já os tivesse contrariado? Não havia necessidade de morar em um apartamento minúsculo e apertado quando poderiam ganhar milhões contando sua história.

Se o casal foi tentado a aceitar alguma dessas oportunidades, nunca saberemos. Eles vivem uma existência modesta e tranquila fora dos holofotes. Eles não aparecem em nenhuma plataforma de mídia social, embora isso não tenha impedido os paparazzi de seguir seus passos. Mas a ex-princesa Mako do Japão e seu marido, Kei Komuro, estão finalmente livres e independentes.

A Sra. Komuro, que teve que desistir de seu status real para se casar com o Sr. Komuro, tem mestrado em estudos museológicos e vários anos de experiência no mundo da arte. Usando isso como ponto de partida, ela assumiu o cargo de estagiária no Metropolitan Museum of Art. O Sr. Komuro, que já tinha um diploma japonês em direito comercial, recebeu uma bolsa de estudos para estudar na faculdade de direito da Universidade Fordham. Quando foi reprovado no exame da ordem na primeira tentativa, o que não surpreende, já que o inglês é sua segunda língua, ele continuou tentando até passar na terceira vez, no início deste ano. Ele está trabalhando no escritório de advocacia Lowenstein Sandler. O casal pode se tornar o maior produto de exportação do Japão. Outros ex- integrantes da realeza presentes e futuros podem tomar nota.

* Amanda Foreman é autora de A World on Fire, Georgiana, Duchess of Devonshire e do livro a ser publicado The World Made by Women: A History of Women From the Apple to the Pill

TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times