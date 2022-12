Antes de a cerveja se tornar Lager, um micróbio fez uma misteriosa viagem

Como diz a história, há muito tempo na Baviera, a cerveja passou por uma transformação. A cerveja escura se transformou em uma bebida mais pálida e dourada, e a bebida se tornou muito mais comum na época em que um decreto do ducado restringiu a fabricação da cerveja aos meses de inverno. A lager, como era chamada a nova cerveja, tinha começado sua viagem para o domínio mundial.

Séculos depois, geneticistas descobriram que a levedura responsável pela fermentação da lager é um híbrido da levedura cervejeira tradicional com outra levedura resistente ao frio, a Saccharomyces eubayanus. A levedura lager parece ser o resultado de um acasalamento casual em uma cervejaria fria, onde as baixas temperaturas permitiram que o híbrido prosperasse.

Cientistas querem entender como a levedura comumente encontrada na Argentina foi parar na Irlanda. Foto: Jessica Lowry/The New York Times

Mas enquanto a levedura da cerveja é bastante comum, é mais difícil rastrear como o outro progenitor da levedura lager acabou na Baviera. Ele foi encontrado pela primeira vez na natureza em 2011, quando biólogos descobriram a levedura amante do frio, S. eubayanus, vivendo feliz nas florestas da Patagônia na América do Sul. Depois foram encontrados alguns vestígios tentadores nos Alpes italianos, Tibete, China ocidental e Carolina do Norte.

Até agora, os registros na Europa têm sido quase inexistentes. Mas em um artigo publicado no início do mês na revista FEMS Yeast, biólogos relataram ter encontrado o S. eubayanus vivo e bem, vivendo na terra do campus da University College Dublin, na Irlanda. A descoberta pode fornecer uma pista chave sobre as viagens do micróbio: Se outras amostras forem encontradas em toda a Europa, poderemos ter uma ideia melhor do que levou àquele encontro fortuito em uma cave fria da Baviera.

As amostras de solo irlandês foram coletadas por Stephen Allen, um estudante de graduação que estava fazendo um curso de laboratório na University College Dublin dirigido por Geraldine Butler, uma professora de genética, e seus colegas. Quando a equipe teve uma prévia do que estava vivendo na terra, Butler teve um forte palpite de que uma das leveduras era o há muito procurado S. eubayanus. Uma identificação firme teve que esperar até que todo o genoma do micróbio fosse sequenciado, um processo que levou várias semanas.

“Eu estava meio que sentada sobre o sequenciador, esperando que os dados saíssem”, disse Butler.

De fato, as amostras de Allen produziram um par de cepas do S. eubayanus, e pareciam ser do mesmo ramo da família que as versões encontradas no Tibete e na Carolina do Norte.

A descoberta coincide com a padronização climática sugerindo que a Irlanda seria um ambiente hospitaleiro para a levedura, disse Chris Hittinger, professor de genética da Universidade de Wisconsin-Madison, que estava na equipe que encontrou a levedura na Patagônia e não estava envolvido no estudo atual. O que está menos claro é porque tem sido tão difícil encontrar a levedura na natureza para além da América do Sul, onde cresce abundantemente em associação com faias e é considerada uma espécie nativa.

O S. eubayanus parece ser menos abundante em outros lugares, disse Hittinger, de modo que os pesquisadores têm que cultivar cuidadosamente leveduras nos laboratórios que têm o suficiente para sequenciar seus genomas.

“Acho que a descoberta na Europa agora sugere que vale a pena investir nesse esforço”, ele disse.

Descobrir o S. eubayanus em mais lugares pode ajudar os pesquisadores a começar a ver como sua diversidade genética varia em todo o planeta, o que poderia jogar luz sobre como uma levedura da América do Sul percorreu o mundo para ajudar a iniciar a produção de cerveja na Baviera.

“Há uma questão da rota”, disse Butler. “A tibetana é um pouco mais próxima da levedura lager do que as irlandesas”, sugerindo que talvez a levedura tenha chegado à Alemanha através da Ásia - embora seja impossível dizer sem mais amostras.

A levedura pode ter viajado sobre a terra muito antes de os humanos entrarem em cena, talvez pegando carona em pássaros e insetos, disse Hittinger.

Por sua vez, o grupo de Butler continuará procurando o S. eubayanus em seu campus universitário. Os membros também estão curiosos sobre algumas características mais práticas do organismo.

“Estamos interessados em ver que tipo de cerveja ele produzirá”, ela disse.

