Aprendendo a maneira certa de lutar

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quando Hunter, 6, começou a primeira série no outono passado, ele lutou para combinar os sons das letras com a forma delas no papel. Ele achou difícil escrever as letras e ainda mais as palavras. “Foi ruim”, ele disse recentemente.

Mas Hunter também sabe articular o que está acontecendo quando as coisas ficam frustrantes. “Seu cérebro cresce no fundo”, ele disse. É uma frase que se refere ao fundo do poço de aprendizagem, um lugar imaginário onde os alunos da classe de Hunter em Illinois foram ensinados a ir quando algo que estão aprendendo fica difícil. Hunter também sabe o que precisa para sair do poço - trabalho duro, seus amigos, seu professor - e como se sente quando ele sobe e sai do outro lado (“animado”).

Várias estratégias educacionais comuns se inclinam para a ideia de que, em sala de aula, o desafio é algo a ser abraçado. Foto: Eleanor Davis

O poço de aprendizagem como metáfora é uma das várias estratégias educacionais comuns que se apoiam na ideia de que a luta é algo a ser abraçado. Foi concebido no início dos anos 2000 por James Nottingham, quando ele era professor em uma antiga cidade mineira no norte da Inglaterra. Ele viu que seus alunos, muitos dos quais eram de famílias de baixa renda e viviam em comunidades com alta taxa de desemprego, evitavam sair de suas zonas de conforto. Ele queria encorajar seus alunos a se sentirem à vontade com um pouco de desconforto.

Em um momento em que os alunos estão se recuperando de dois anos de aprendizado pandêmico e isolamento de seus colegas, a ideia de deixar os jovens desconfortáveis intencionalmente pode parecer equivocada. Mas muitos educadores e cientistas da aprendizagem dizem que agora, enquanto os alunos procuram reconstruir a confiança acadêmica, é um momento crucial para professores e pais recuarem quando o aprendizado fica difícil e deixar claro que o desafio oferece recompensas.

“A resposta não é eliminar o desafio, é fornecer mais ferramentas para lidar com o desafio”, disse Carol Dweck, professora de psicologia da Universidade de Stanford e especialista em raciocínios de aprendizagem construtiva. Em vez de dizer “crianças são muito frágeis” e se abster de oferecer tarefas difíceis, Dweck disse, usar estruturas como o poço de aprendizagem pode ajudar as crianças a visualizar maneiras de avançar pedindo ajuda e intensificando o esforço.

“Torna-se uma maneira de articular o que no passado poderia ter sido humilhante, desconfortável e desencorajador”, disse Dweck.

A ideia de que a luta é vital para a aprendizagem está bem estabelecida, acrescentou. John Hattie, diretor do Melbourne Educational Research Institute da Universidade de Melbourne, na Austrália, passou 15 anos estudando os fatores educacionais que mais influenciam o aprendizado. Em 2017, ele publicou “10 Princípios para a Aprendizagem Visível”, que identificou os fatores que funcionam melhor para acelerar o aprendizado. Um deles é lutar pelo desafio e não “apenas fazer o seu melhor”.

Professores nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha descobriram que a metáfora do poço de aprendizagem vem com mecanismos conceituais fáceis de entender. Um aluno lutando com um problema de matemática pode dizer ao professor: “Estou no poço com isso” - uma coisa mais fácil para uma criança admitir do que “não entendo”. E um professor pode preparar os alunos para “entrar no poço”, como se estivesse em uma aventura de espeleologia.

“É uma imagem agradável para eles verem a viagem que estavam prestes a fazer com a sua aprendizagem e torná-la menos assustadora”, disse Catherine Jennings, professora da primeira série de Hunter na Olympia West Elementary School, no centro de Illinois.

Nottingham, fundador e diretor executivo do Challenging Learning Group, uma empresa de educação, disse: “Meu objetivo é, em vez de dar clareza, criar confusão ou oscilação cognitiva. Como quando você está aprendendo a andar de bicicleta e ela oscila - estou tentando criar essa oscilação mental para que eles tenham que pensar mais sobre isso.”

Não forçar os alunos - porque não há tempo para as conversas que tornam o aprendizado interessante e, às vezes, complicado - pode ter consequências, especialmente para alunos marginalizados. Lacey Robinson, presidente e executiva-chefe da UnboundED, uma organização que projeta o aprendizado para ser rigoroso e significativo, disse que os educadores às vezes não têm conhecimento e treinamento de conteúdo para ajudar a preencher lacunas e muitas vezes têm baixas expectativas para alunos negros e pardos. Isso pode fazer com que esses alunos percam o interesse em aprender; eles são relegados a um material de nível inferior e ficam ainda mais para trás.

“Muitas vezes descobrimos que os educadores usam o que chamo desse modelo realmente ilógico de colocar os alunos em uma série abaixo”, disse Robinson, “na esperança de que alcancem a série em que deveriam estar”.

“Sua identidade acadêmica se solidifica quanto mais você trabalha esse músculo”, acrescentou. “E você trabalha esse músculo devido ao rigor e à luta produtiva.”

Alguns pesquisadores foram além de encorajar a luta para realmente projetar uma situação para o fracasso. Manu Kapur, psicólogo educacional da ETH Zurique, passou 17 anos mostrando que os alunos aprendem novos conceitos de forma mais completa e retêm o conhecimento por mais tempo, quando se envolvem no que ele chama de “fracasso produtivo” - lidando com um problema antes de receber instruções sobre exatamente como solucioná-lo.

Kapur recentemente co-escreveu uma meta-análise analisando 53 estudos dos últimos 15 anos que examinaram qual estratégia de ensino era mais eficaz: fornecer instruções diretas sobre como resolver um problema antes de praticá-lo ou fornecer perguntas bem elaboradas para provocar o pensamento sobre um conceito antes de introduzir o conhecimento sobre como enfrentá-lo.

A primeira estratégia é amplamente aceita; os professores têm pouco tempo de sobra, e é mais fácil dizer aos alunos o que fazer e depois fazê-los praticar. O outro método parece extremamente ineficiente: por que deixar os alunos perderem tempo e desenvolverem ideias erradas quando um professor está lá para mostrar o caminho “certo”? Mas Kapur descobriu que os alunos - no ensino fundamental, médio e na faculdade, da América do Norte, Europa e Ásia - tiveram melhor desempenho quando tiveram que lutar primeiro. A prática de resolução de problemas antes de aprender um conceito foi significativamente mais eficaz do que o inverso - aprender o conceito primeiro e depois praticar. “Estamos pegando a ciência da cognição humana e aprendizagem”, disse Kapur, “e projetando experiências baseadas em fracassos para ajudar as crianças a aprender melhor”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

