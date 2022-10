Aranhas podem ajudar a entender como informações sensacionalistas circulam

Continua após a publicidade

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Vivemos em um mundo cheio de aranhas. E com medo de aranhas. Elas rastejam em nossas mentes tanto quanto rastejam em nossos armários, reduzindo a população de insetos que, de outra forma, nos incomodariam. Aquela ali no canto, despretensiosamente fazendo sua teia, é venenosa? Será que vai me atacar? Devo matá-la? Poderia ser - não, não pode ser - mas, talvez seja - uma viúva negra?

Catherine Scott, uma aracnóloga da Universidade McGill, está familiarizada com a má reputação das aranhas. Quando ela conta às pessoas o que faz, muitas vezes é presenteada com uma história sobre “uma vez que uma aranha me mordeu”. O negócio é o seguinte, ela disse, se você não vê uma aranha esmagada perto de você, ou vê alguma em seu corpo, é provável que a marca de mordida em sua pele tenha vindo de outra coisa. Existem mais de 50.000 espécies conhecidas de aranhas no mundo, e apenas algumas podem prejudicar os seres humanos.

Leia também O corredor que desafiou o apartheid e ajudou a transformar a Comrades

“Mesmo os profissionais de saúde nem sempre têm as melhores informações, e muitas vezes diagnosticam as mordidas de forma equivocada”, disse Scott.

Pesquisadores descobriram recentemente que relatórios da mídia global estão cheios de informações erradas sobre os aracnídeos. Foto: Judy Gallagher/Wikimedia Commons

Acontece que esses medos e mal-entendidos sobre nossas amigas de oito patas refletem-se nas notícias. Recentemente, mais de 60 pesquisadores de todo o mundo, incluindo Scott, coletaram 5.348 notícias sobre picadas de aranha, publicadas online de 2010 a 2020 em 81 países e em 40 idiomas. Eles leram cada matéria, observando se alguma tinha erros factuais ou linguagem emocionalmente carregada. A porcentagem de artigos que eles classificaram como sensacionalista: 43%. O percentual de artigos que apresentaram erros factuais: 47%.

Essas descobertas, publicadas na revista Current Biology, revelaram uma vasta e interconectada rede de desinformação. Erros, que tendiam a se agrupar em matérias sensacionalistas, iriam rodar o mundo em questão de dias, da Índia à China, à Polônia, à Argentina e aos Estados Unidos. Isso geralmente começava em um nível regional, onde uma matéria seria amplificada por agências de notícias nacionais e internacionais. De acordo com os cientistas da desinformação, essa é uma característica definidora da desinformação moderna: a ampliação de pequenos erros que sustentam uma determinada narrativa. Está tanto nas notícias sobre as aranhas quanto nas notícias políticas.

“Mesmo um evento muito local, como um fazendeiro mordido em uma pequena vila na Austrália, pode rapidamente se tornar uma notícia publicada em jornais de todo o mundo”, disse Stefano Mammola, ecologista do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália que liderou a pesquisa.

Continua após a publicidade

“Acho que isso realmente fala da mitologia e do fascínio que as pessoas têm por aranhas, que vem com o medo”, disse Scott. “E a falta de informações corretas sobre elas.”

Para medir o sensacionalismo de uma matéria, o grupo procurou pelo uso frequente de palavras emocionais, incluindo “demônio”, “assassina”, “desagradável”, “pesadelo” e “terror”. Eles então contaram os erros na história. As pessoas estavam chamando as aranhas de insetos? (Elas são aracnídeos.) Estavam exagerando o perigo de uma aranha em particular? Estavam errando a anatomia básica da aranha?

Muitos dos resultados, embora gritantes, não chocaram a maioria dos cientistas, que se acostumaram com esse tipo de notícia sobre aranhas. Se o medo generalizado de aranhas veio antes do sensacionalismo sobre os aracnídeos, ou vice-versa, os dois sem dúvida se alimentam um do outro. “Considerando certos tópicos, naturalmente seríamos propensos ao sensacionalismo”, disse Mammola.

No entanto, houve descobertas surpreendentes nos detalhes da análise do grupo. A cobertura sobre as aranhas diferia amplamente de acordo com o país, de modo que as notícias sobre aranhas no México foram consideradas quase inteiramente sensacionalistas, enquanto as notícias sobre aranhas na Finlândia foram totalmente aprovadas por aracnólogos. Nos Estados Unidos, a cobertura era mista - as publicações com audiência internacional ou nacional eram mais propensas a ser sensacionalistas sobre as aranhas do que as regionais. Não havia uma explicação clara para essas diferenças.

Uma aranha viúva-negra ocidental no Museu Americano de História Natural em Nova York. Foto: Richard Perry/The New York Times

Por exemplo, a Austrália tem as aranhas mais perigosas em relação a quase todos os outros países, e ainda assim as notícias sobre aranhas nas publicações australianas são consistentemente precisas, raramente carregadas de emoção. Por outro lado, a Grã-Bretanha foi a fonte da maior quantidade de desinformação sobre aranhas, apesar de ter muito poucas espécies de aranhas perigosamente venenosas.

“Eles tiveram que fechar escolas, muitas vezes, por causa de relatos dessa falsa viúva negra”, disse Mammola, observando que as viúvas negras quase nunca são encontradas na Grã-Bretanha e são confundidas com a nobre falsa viúva, que tem uma mordida muito menos venenosa. “Houve casos em que as pessoas estavam queimando suas casas por causa de aranhas”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Talvez em alguns casos, ele sugeriu, isso ocorre porque a escassez de aranhas em uma área pode fazer o animal parecer mais perigoso, enquanto a abundância pode normalizá-lo em uma espécie de terapia de exposição comunitária.

Os pesquisadores ainda estão trabalhando em como interpretar esse novo conjunto de dados e para onde ir depois. Como a desinformação sobre aranhas está relacionada à prevalência da aracnofobia? Existem maneiras de evitar as notícias ruins sobre aranhas? Como Scott disse: “É assim que as notícias e informações globais se espalham, e não importa qual seja o tópico? Ou há algo especial sobre as aranhas?”

Por enquanto, há apenas sugestões de respostas para essas perguntas, pois a teia de informações e desinformações continua a ser tecida. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times