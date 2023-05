Artista americana cria jantar em que convidados precisam estar sem roupas

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Enquanto duas dúzias de mulheres respiravam fundo e de forma sincronizada, esticavam os braços para cima e se balançavam, um dos lençóis que cobriam as janelas voltadas para a rua às vezes caía. Várias das mulheres correram para prendê-lo novamente.

Afinal, isso era necessário, já que todas lá dentro, em um jantar realizado no bairro novaiorquino de Lower East Side, estavam nuas.

O Füde Dinner Experience é oferecido pela artista e modelo Charlie Ann Max. O valor é US$ 88, e depois que Max aprova as inscrições, os convidados se reúnem para desfrutar, de acordo com o site: de “um espaço libertador que celebra nosso eu mais puro, por meio de culinária de origem vegetal, arte, nudez e amor próprio”.

Dito de outra forma: é um jantar vegano nudista com um bando de estranhos.

Max começou a experimentar eventos nudistas em 2020. (Ela também organiza o Füde Breath-work Experiences, respirando com estranhos nus; e o Füde Clay Experiences, esculpindo nus.) Os jantares eram inicialmente apenas para convidados, mas ela os abriu para pessoas que tinham ouvido falar deles pelo Instagram ou no boca a boca. Todos os jantares que oferecia ficavam esgotados, disse, e ela logo começou a ser inundada com pedidos de clientes aspirantes ao nudismo de todo o mundo.

Füde (o trema é para ajudar as pessoas a pronunciar a palavra como “food/comida”, não “feud/rixa” e para homenagear a herança judaico-alemã de Max) é, talvez, a extensão “ao natural” de uma tendência crescente.

Continua após a publicidade

Uma nova safra de restaurantes, grupos e páginas do Instagram surgiu para oferecer aos clientes sociáveis a oportunidade de se misturar e conviver. Só na cidade de Nova York, há o Dinner Party, uma mesa comunitária no Brooklyn; o Dinner With Friends, um perfil do Instagram que organiza jantares “para encontrar novos e velhos amigos!”; e o Friend of a Friend Collective, jantares para quatro a oito de seus membros ao mesmo tempo.

No entanto, todos esses eventos exigem roupas.

O Füde Dinner Experience é apresentado pela artista e modelo Charlie Ann Max, que disse que faz seus eventos parecerem pinturas renascentistas porque “parece muito romântico”. Foto: Jeanette Spicer/The New York Times

O atrativo do jantar nudista difere dependendo de cada um, disse Max. Alguns querem se sentir mais conectados com seus próprios corpos, enquanto outros querem fazer novos amigos igualmente desinibidos.

No jantar no início de março, os convidados se despiram assim que chegaram. Não havia vestiário, apenas um cabideiro e cabides ao lado. O salão de jantar principal era iluminado e envolto em lençóis de seda de cor creme e champanhe. Max disse que faz seus eventos parecerem pinturas renascentistas porque “parece muito romântico”.

Cada um dos participantes (com idades entre 20 e 50 anos) abordou o desafio de se vestir para um evento nudista de maneira diferente. Alguns usaram um visual completo de festa, enquanto outros optaram por moletons e jeans. Depois de se despir, os convidados circulavam em diferentes grupos, apresentando-se e conversando educadamente sobre o tempo. Quase todos apareceram sozinhos, o que Max disse ser típico.

Rosalina Villanueva, 41, disse que queria se reconectar com seu corpo, que mudou depois que ela teve seu primeiro filho no ano passado.

Continua após a publicidade

Catherine Fraccaroli, 21, havia se despido obedientemente, mas manteve as meias brancas porque era “confortável”. Ela esperava que o jantar a ajudasse a ser mais confiante socialmente. “Costumo ser muito tímida, então algo assim está realmente me levando a me abrir”, disse ela.

Os eventos Füde não são exclusivamente para mulheres, mas para que os homens participem, é necessário que participantes anteriores os avalizem. Todos os possíveis convidados devem preencher um formulário explicando por que estão interessados. O formulário também pergunta sobre restrições alimentares e se o candidato esteve envolvido em “qualquer incidente que possa ser considerado inapropriado ou desrespeitoso durante um evento nudista ou seminudista”. Max tem que acreditar na palavra das pessoas nessa última parte.

Ela aceita a maioria dos candidatos, disse ela, desde que você não seja “um cara sinistro que achou meu Instagram por acaso”.

“Basicamente”, disse ela. “Só estou tentando ver se você é uma pessoa que não oferece riscos e se suas intenções de entrar no espaço são puras.”

Max disse que todos os jantares que ela organizou esgotaram, e ela foi inundada com pedidos de clientes nus aspirantes de todo o mundo. Foto: Jeanette Spicer/The New York Times

‘Deve ser uma visão e tanto!’

Max iniciou a conta de Instagram Füde em 2020 como uma forma de unir seus dois grandes amores: culinária e nudez. Mas tudo realmente começou em 2014, quando ela e suas colegas de quarto no Brooklyn decidiram ficar nuas dentro do apartamento. Ela cresceu dançando e sua relação com o corpo era tensa.

Continua após a publicidade

“Foi tão bom estar com minhas melhores amigas, na forma mais crua do meu corpo, e isso não é tão assustador ou estranho quanto eu esperaria”, disse Max. “Parecia tão livre.”

O Füde ainda não é lucrativo, mas Max espera que se torne um negócio em tempo integral. Atualmente, Max ganha dinheiro como modelo e criadora de conteúdo e divide seu tempo entre Nova York e Los Angeles. Ela também concluiu recentemente um programa de culinária de origem vegetal no Institute of Culinary Education em Los Angeles.

Cada jantar do Füde Experience tem um tema, como “Amor próprio” ou “Musa/Museu”. Quando os eventos são em Los Angeles, Max cozinha e oferece as refeições em seu loft. Quando viaja, prepara as refeições onde pode - no apartamento onde está hospedada, ou em casa de amigos.

Para este último jantar em Nova York, o tema foi “Abraçando seus ritmos internos: para se conectar com seus ciclos menstruais”. Depois de uma hora de movimentação consciente e trabalho respiratório, as mulheres se espremeram em torno de uma mesa de jantar coberta de seda, flores secas e copos de água em forma de nádegas e discutiram seus ciclos menstruais.

Max e sua assistente, Maya, serviram sopa de cenoura e gengibre, pimentões recheados com quinoa e mousse de abacate com cacau e framboesa. O calor havia aumentado e as mulheres periodicamente se abanavam com seus cardápios. Apenas uma participante estava menstruada no evento, o que todas concordaram que foi algo incrível.

Guiadas por Chelsea Leyland, 35 - fundadora da empresa de saúde menstrual Looni, que colaborou com Max no jantar - as mulheres foram convidadas a compartilhar uma palavra que resumisse sua relação com a menstruação. Houve histórias de menarcas embaraçosas, desastres em jeans brancos, sexo no período menstrual e lutas com doenças crônicas como a endometriose.

No meio das reflexões de uma mulher sobre o estigma da menstruação, alguém exclamou: “Oh, um homem!” e várias mulheres correram para pendurar novamente o lençol e enxotar o transeunte que estava olhando para dentro.

Continua após a publicidade

“Deve ser uma visão e tanto!” disse Leyland.

Quando o jantar terminou, as mulheres ficaram conversando. Algumas se vestiram, outras continuaram nuas. Elas trocaram abraços, números de telefone e perfis de redes sociais. Uma mulher sugeriu que todas saíssem nuas na rua, mas elas concordaram que isso provavelmente era ilegal. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times