Artista haitiana combina secular e sagrado com lantejoulas em tapeçarias

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - A cena era pastoral e vibrante, reproduzida em milhares de lantejoulas e contas cintilantes que enchiam uma tela de quase 3 metros de largura com uma borda vermelha com borlas.

No fundo havia campos de esmeralda, árvores bulbosas, um céu listrado de azul e branco. Na frente estavam conjuntos de pequenas figuras conversando no chão, ao lado de um pasto de touros. E ancorando o centro dessa tapeçaria movimentada estavam as muitas manifestações de Kouzen Zaka, o Loá ou espírito do Vodu haitiano, da agricultura - ou como uma inscrição bordada no topo da peça, o Ministro da Agricultura.

Há tanta atividade nas tapeçarias de Myrlande Constant que pode parecer injusto pedir que ela explique cada detalhe. Mas, recentemente, em Nova York, para a abertura de uma exposição de seus mais novos trabalhos na Galeria Fort Gansevoort, no distrito de Meatpacking, essa artista haitiana, que por três décadas liderou inovação formal, técnica e narrativa na tradição do drapo ou banners Vodu, estava generosamente respondendo as questões.

Myrlande Constant na galeria Fort Gansevoort em Manhattan em frente a uma de suas intrincadas tapeçarias. “Tudo deve ser colocado de forma muito particular para refletir a visão”, disse ela. Foto: Gioncarlo Valentine/The New York Times

“Você pode vê-lo como um agricultor, com sua foice e sua mochila”, disse Constant, indicando uma representação de Kouzen (que é “primo” em Krèyol, ou crioulo haitiano, a língua principal falada no país). Em um lugar, ele foi retratado com uma tez escura, barba branca, chapéu de abas largas e uma camisa azul, vermelha e branca, tudo posto em movimento através de lantejoulas em cascata e colocadas em alto relevo por linhas de grandes contas de pérolas.

Em outro lugar, Kouzen foi retratado jovem, tocando sua flauta, dançando. Ele também assumiu a forma de Santo Isidoro, sua parte católica romana na taxonomia sincrética do Vodu. Também havia iterações de Kouzin, sua esposa e contraparte feminina. “Minha querida, deixe-me dizer-lhe”, disse Constant. “A Madame nunca caminha sem o Monsieur.”

Constant havia chegado da Filadélfia, onde estava hospedada com amigos, um dos quais havia tirado seu táxi de serviço para levá-la a Nova York. Ela falou em Krèyol, com o ator haitiano Atibon Nazaire como tradutor.

Ela usava um conjunto de calça vermelha e blusa azul; alguém conhecedor do Vodu poderia ter notado que a roupa era apropriada para aquele dia - uma terça-feira - estando entre as cores de Erzulie, o espírito do amor para quem as terças-feiras são sagradas.

Constant, 54, é rigorosa e suas ações estão de acordo com o conhecimento e a cosmologia do Vodu. Mas ela também é uma pioneira que pegou a tradição drapo - uma imagem de um ícone ou um desenho simbólico (vèvè) se desenrolou no início das cerimônias - e a transformou em uma arte narrativa, em uma escala cada vez maior. Seus trabalhos têm a narrativa centrífuga de, digamos, uma pintura de Bruegel.

Por muito tempo influente localmente, ela gradualmente expandiu seu renome internacional de colecionadores com interesse no Haiti para a consagração institucional. Três de seus trabalhos estavam na Bienal de Veneza de 2022. Em março, um estudo de sua trajetória, Myrlande Constant: The Work of Radiance, estará no Museu Fowler, em Los Angeles.

Os co-curadores da exposição no Fowler, Katherine Smith e Jerry Philogene, enfatizaram em uma entrevista conjunta como Constant trouxe o Vodu drapo para fora do campo estritamente ritual ou etnográfico e o transformou em uma forma dinâmica e sofisticada de arte contemporânea, além de afirmar o trabalho feminino em um campo tipicamente masculino.

“Foi ela quem introduziu a narrativa histórica na forma”, disse Smith, professor da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e uma associada na curadoria de artes haitianas no Fowler, que conhece a artista desde 1999. “Ela mudou a dinâmica de gênero da forma de arte. Ela transformou o gênero em algo novo.”

Reprodução da peça Baron la Kwa, de Myrlande Constant. Foto: Myrlande Constant/Reprodução/myrlandeconstant.com

Philogene, professor associado do Departamento de Estudos Americanos do Dickinson College e estudioso da arte moderna e contemporânea haitiana e caribenha, acrescentou sobre Constant: “Ela está preocupada com o secular, mas também com o sagrado, assumidamente; Há razões para todas as imagens nas peças.”

Para Cecilia Alemani, a curadora da Bienal de Veneza de 2022, o trabalho de Constant combinou perfeitamente com o foco de sua exposição no relacionamento poroso entre reinos humanos, naturais e místicos. “Eu olho para as obras dela e vejo um universo exuberante e efervescente”, disse Alemani. “É um mundo que não tem limites entre o que está vivo e o que está morto”.

Trajetória

Constant cresceu em Léogâne, uma cidade a oeste de Porto Príncipe. O Vodu estava presente em sua casa, informalmente. Seu pai era um hungã, ou padre, mas ele deixou a família cedo e fundou um templo em uma área rural, desempenhando um papel pequeno em sua educação.

Ela chegou à sua arte através do ofício têxtil - especificamente o bordado em tambor, no qual o tecido é esticado (como um tambor) e trabalhado com um gancho, uma técnica ornamentada aperfeiçoada em Lunéville, na França, no século XIX.

No Haiti, um centro de subcontratação a baixos salários para a indústria de roupas, Constant trabalhou com sua mãe, Jane Constant, em uma fábrica produzindo vestidos de noiva elaborados com contas e outros itens. Quando adolescente, “crescendo no meu ambiente, você precisa aprender a trabalhar”, disse Constant. “Aprendi a trabalhar ao lado da minha mãe”. Mas ela se irritou com os baixos salários e as condições precárias, e um dia ela confrontou seu empregador, que prontamente a demitiu.

Ela começou a pintar, sem muito sucesso ou satisfação. Mas quando ela tentou o drapo, que tradicionalmente envolvia apenas lantejoulas, ela descobriu que o tambor e o bordado de contas abriam novas possibilidades em contorno, profundidade e detalhes.

Seu estúdio empregou seus filhos, sobrinhas e sobrinhos e muitos outros trabalhadores, incluindo artistas como Amina Simeon, que, embora mais velha que Constant, aprendeu com ela antes de montar seu próprio estúdio. A mãe de Constant acabou deixando a fábrica e se juntou ao estúdio até sua morte em 2005.

Constant se considera ao mesmo tempo uma artista, uma empresária que deve prover seus trabalhadores e uma educadora que transmite de maneira justa seu ofício a outras pessoas. “Se eu vejo algo que não funciona, eu o removo, mas tenho que criar algo novo ali”, ela disse. “Um dos jovens pode dizer: ‘Maman, isso está bom’. Mas vou dizer que não”. Ela comparou o estúdio a um pépinière - um viveiro de plantas, onde o talento pode brotar e florescer.

Reprodução da peça Invocation St. Anthony de Myrlande Constant. Foto: Myrlande Constant/Reprodução/myrlandeconstant.com

A arte de Constant aborda o passado e o presente do Haiti, mas sua ênfase raramente está em eventos específicos. Suas representações recusam a redução comum do Haiti, aos olhos dos estrangeiros, a um local de angústia permanente.

Em vez disso, ela destaca a dimensão espiritual da vida cotidiana - como Philogene, o co-curador, escreve em um ensaio para o catálogo da exposição no Fowler, “a condição humana em que o Loá desempenha papéis cruciais”.

O Haiti está atualmente passando por outra fase de profunda crise, marcada pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse em julho de 2021 e pela disseminação de gangues fortemente armadas com conexões complexas com facções políticas e tráfico prosperando através de extorsão e seqüestro. Elas são generalizadas em grande parte de Porto Príncipe, incluindo Carrefour-Feuilles, o bairro da encosta, onde o atelier de Constant fica localizado no alto.

Ela começou um segundo estúdio em Léogâne, sua cidade natal, onde as condições são menos terríveis. “Você se sente mais à vontade, e todo mundo conhece você”, ela disse. Mas ela mantém o estúdio principal na capital. Ao viajar, ela se conecta com sua equipe lá - aqueles que podem entrar com segurança - por vídeo.

Constant não desistirá do Haiti. “Eu tenho que estar em casa”, ela disse. “Eu não posso ficar ociosa.” Alguns dias após a abertura na Fort Gansevoort, ela viajou para casa.

Na galeria, ela parou diante da maior de suas obras novas, intitulada “Reencarnation des Morts” (Reencarnação dos Mortos), e reiterou uma perspectiva que transcende conflitos políticos ou divisões sociais. O trabalho retratava uma espécie de desfile de Gede - em smokings e chapéus, em roupas mais casuais ou na forma de esqueletos. Eles estavam cercados por caixões, espadas, cruzes, jarros, velas e outros objetos ritualmente relevantes.

“Você não pode esquecer que todos vamos para lá”, disse Constant. “Todo mundo está indo para a reencarnação. Não é algo feliz ou raivoso. É uma reunião” Trabalhamos para os ancestrais, ela disse, e eles nos enviam mensagens. “Tanto quanto pensamos neles, eles pensam em nós.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times