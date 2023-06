As marcas digitais que pessoas deixam ao longo da vida podem ser um alento depois da morte

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Alguns meses depois que meu padrasto morreu, eu me deparei com o aplicativo Fotos em seu antigo iPad. Jeff não era um grande fotógrafo, e suas fotos provavam isso. Ali, vi imagens que, em sua maioria, pareciam ter sido tiradas sem querer, como closes de seus pés. Mas Jeff não estava mais aqui e eu queria mais, de modo que continuei procurando.

Entre capturas de tela acidentais, encontrei fotos que ele tirou deitado. Jeff - nosso rabugento que passava o tempo livre lendo livros sobre a Guerra Civil - fez selfies no hospital? Continuei a xeretar. Encontrei imagens e mais imagens da minha mãe, na cozinha ou no quarto, posando com roupas diferentes. Ela talvez tenha pedido a Jeff que a fotografasse para que pudesse decidir o que vestir, e ele fez sua vontade.

Quanto mais eu olhava, mais encontrava belos momentos de minha mãe. Imagens dela acariciando os gatos de Jeff, com os quais ela jurava não se importar. Outros bichanos dele aconchegados a ela. Encontrei uma série em que minha mãe está pintando flores silvestres à beira de seu lago favorito no Maine. Jeff a havia capturado de todos os ângulos.

Encontrar essas fotos, mesmo as dos pés, foi um alento. As imagens eram simultaneamente previsíveis e surpreendentes - reforçando tudo que eu sabia sobre meu padrasto e, ao mesmo tempo, me mostrando mais.

Quando as gerações mais velhas morriam, as famílias se voltavam para os álbuns de fotos antigos e as caixas de recordações. Agora, quando um ente querido morre, temos acesso a muito mais coisas de sua vida - mensagens de texto, e-mails, listas de tarefas, listas de músicas, mensagens de voz. Esses artefatos digitais contêm a espontaneidade e o acaso da vida. Eles nos mostram detalhes e pequenos momentos que poderiam ter se perdido.

Pedimos a nossos leitores que nos contassem sobre os fragmentos digitais que encontraram depois da morte de alguém próximo. Aqui está uma seleção de suas respostas, que foram editadas para maior clareza. - Hanna Ingber

Imagem que Mike Johnson encontrou de sua falecida mãe no computador de seu pai. Foto: Arquivo Pessoal Mike Johnson via The New York Times

--

Ele não era um homem sentimental. Depois que seu parceiro de 16 anos morreu, em abril de 2013, Linda Lee, de San Francisco, encontrou um lembrete que ele havia escrito em um aplicativo de iPad: “Lembrar-me de dizer a Linda que a amo.”

Depois que Tom faleceu, encontrei um texto no aplicativo Lembretes em seu iPad. Aquilo me arrasou. Nunca pensei que ele usasse o aplicativo - não era o tipo de pessoa afeita à tecnologia. Chorei ainda mais quando o li.

Não era um homem sentimental. Ele me dava cartões que diziam “XOXO” (beijos e abraços), e coisas assim. Mas nunca disse “eu te amo”.

Esse foi o presente mais bonito de todos os tempos; um presente para guardar pelo resto da vida.

--

Eu nunca tinha pensado em gravar sua voz. Sharon Koppel, de Mifflinburg, na Pensilvânia, perdeu o marido, Jeff, em 2020. Ele tinha 73 anos.

Eu não tinha gravações da voz de Jeff depois que ele morreu. Então me deparei com um vídeo dele indo de bicicleta para a ACM (Associação Cristã de Moços) e falando por que o exercício e seus amigos eram importantes para ele, com sua voz profunda, tranquila e gentil. Sorri ao ver a camiseta que ele vestia: o desenho de um cachorro com um copo e as palavras “Tomo minhas decisões”.

Passamos quase 30 anos juntos. Tive dois casamentos anteriores não muito bem-sucedidos, de modo que conhecer Jeff foi como conhecer minha alma gêmea. Todos os dias eram divertidos.

Oito anos antes, ele havia sido diagnosticado com a doença de Cushing, que debilita o corpo, os músculos. Decidira então se inscrever na ACM local e se tornou frequentador regular, indo para lá de bicicleta cinco dias por semana.

O vídeo foi feito para uma campanha de arrecadação de fundos há muitos anos, e fazia muito tempo que eu não pensava nisso. Ele estava em remissão e indo tão bem, e então, de repente, tudo mudou. Morreu depois de sete semanas de cuidados paliativos.

Morreu em casa. Cerca de um mês depois, alguém me perguntou se eu tinha salvado alguma de suas mensagens de voz, e eu estava tão atrapalhada que nem pensei nisso. Peguei todas as fotos, mas nunca pensei em procurar a voz dele.

Encontrei a chefe da ACM no supermercado e perguntei se, por acaso, eles tinham algum vídeo em que Jeff falava. Ela disse: “Claro, temos aquele vídeo da campanha”, e simplesmente comecei a chorar.

Captura de tela de um vídeo que Sharon Koppel encontrou de seu falecido marido, Jeff, andando de bicicleta até a YMCA local e contando por que os exercícios e seus amigos eram importantes para ele. Foto: Greater Susquehanna Valley YMCA via The New York Times

--

Nossa linguagem secreta. Allison Reeves, de Baton Rouge, na Louisiana, perdeu seu irmão mais novo, Jimmy, com 25 anos. Ele morreu em um acidente de bicicleta em Taiwan há mais de uma década.

Encontrei o último e-mail que escrevi para meu irmão antes do acidente. Eu estava entediada em uma sexta-feira à tarde no trabalho e resolvi escrever para ele: “Eu te amo como uma criança gorda ama bolo. De verdade!”, que era nossa linguagem particular para expressar nosso amor um pelo outro.

Depois que ele morreu, meus pais me deram seu computador, no qual encontrei um aplicativo para acessar seu e-mail. Eu não me lembrava de ter mandado a mensagem até o momento em que a vi na caixa de entrada dele. Fiquei surpresa com a felicidade que senti por ter enviado o e-mail, por ter visto que ele o lera, por saber que eu disse tudo que precisava dizer antes do acidente.

--

Era algo que eu via toda noite. Sarah Chute, de Toronto, encontrou uma foto de seu pai em um fórum da web.

Entre suas muitas realizações, meu falecido pai, Harvey Chute, administrou dois fóruns nos últimos anos: um, para usuários do Microsoft Zune, chamado Zunerama, e outro, para usuários do Kindle, chamado Kboards. Ele tinha muitos hobbies; entre eles, escrever um romance histórico para jovens e tocar violão. E ainda nos envolvia em pequenos projetos relacionados, como fazer vídeos de nós quando crianças abrindo acessórios do Zune. Antes de falecer, em 2015, ele ensinou à minha mãe, às minhas irmãs e a mim o funcionamento interno de um fórum. Isso nos deu um novo apreço por todos os seus anos de trabalho árduo que testemunhamos e que considerávamos “apenas o hobby do papai”.

No início deste ano, pesquisei no Google seu nome, na esperança de encontrar um clipe de áudio ou uma entrevista com ele que eu não conhecesse. Adicionei “zune” para tornar minha busca mais específica e me deparei com um post de um estranho em outro site documentando um dia na sede do Zune para os Profissionais de Valor da Microsoft, título que ele recebeu em reconhecimento ao sucesso do Zunerama. Fui lendo e me emocionei ao ver uma foto de um grupo de geeks trabalhando em uma pequena sala de reuniões. Na ponta direita da mesa, a visão reconfortante e familiar da cabeça careca de meu pai com o olhar focado em seu laptop me emocionou. Era algo que eu via toda noite em nossa sala, quando ele configurava os fóruns durante as horas de folga de seu trabalho.

De alguma forma, saber que ele se reuniu com um grupo de estranhos um dia - e que eles testemunharam seus maneirismos, seu hobby nerd, sua curiosidade, seus prazeres e, sem dúvida, uma de suas piadas inteligentes - me fez perceber o alcance das vidas que ele tocou, e foi um lembrete reconfortante de que sua memória vive de maneiras pitorescas e inesperadas.

Imagem que Sarah Chute encontrou on-line de seu falecido pai, Harvey Chute, à direita, vestindo uma camisa azul, durante um dia na sede do Zune para os Microsoft Valued Professionals. Foto: Arquivo Pessoal/Sarah Chute/The New York Times

--

Decodificando um pouco do passado. Madeline de Figueiredo, de Houston, perdeu o marido, Eli Aperin, em novembro de 2021. Ele tinha 25 anos.

Encontrei um e-mail na caixa de entrada do Eli datado da noite do nosso primeiro beijo em 2017. Ele havia enviado a si mesmo uma mensagem em japonês naquela noite com a frase: “Previsão: casar com Madeline...”

Éramos bons amigos havia anos, mas fiquei um pouco espantada quando nosso relacionamento se tornou romântico. Três anos depois, nos casamos.

Dezoito meses depois, Eli morreu em um acidente.

Encontrar esse e-mail em sua caixa de entrada foi como decodificar um pedaço do passado e descobrir um novo momento em nossa história de amor: Eli sabia que seria eu desde o início. Que presente foi ver isso nas primeiras semanas de luto.

Antes que isso acontecesse, eu realmente acreditava que, quando alguém morre, esse é o fim do relacionamento. Depois que descobri o e-mail, senti que o estava conhecendo melhor, mesmo depois de ele ter partido.

--

Descobrindo outro lado do meu pai. Carolina Ramirez, de Denver, perdeu o pai em dezembro. Depois que ele morreu, ela encontrou uma playlist que ele havia criado.

Perder nosso pai foi uma das coisas mais difíceis que vivemos. Nós o perdemos de repente. Foi diagnosticado com câncer de esôfago em maio do ano passado e morreu em dezembro. Achávamos que teríamos mais tempo.

Em nossa tentativa de encontrar lembranças dele depois de sua morte, minha irmã se lembrou da conta no Spotify e rapidamente tocou sua playlist de 2022. Parecia que podíamos vislumbrar um lado oculto de nosso pai em seus longos momentos no trânsito, enquanto ia de casa em casa para executar seu trabalho de pintor. Para nossa surpresa, nosso pai, imigrante nascido no México, adorava música country da velha guarda, e sua cantora preferida era Dolly Parton.

Minha mãe, minha irmã e eu soluçamos e rimos ao lado de seu telefone, reproduzindo um pouco do seu último ano conosco. Fizemos a seleção de uma playlist para seu enterro e assim ouvimos uma cápsula do tempo de suas músicas favoritas enquanto baixavam seu caixão. Agora vamos guardar essa playlist e nos lembrar do homem incrivelmente peculiar, brincalhão e orgulhoso que foi nosso pai.

Te quiero mucho, papá.

--

Antes que o problema começasse. Priscilla Dickerman, de Downingtown, na Pensilvânia, perdeu o irmão, Malcolm, há um ano. Ele tinha 62 anos.

Meu irmão morreu há um ano. Teve uma overdose depois de anos vivendo nas ruas, em decorrência de uma mistura de traumatismo craniano, trauma familiar, doença mental e vício.

Meu irmão teve uma vida difícil; alguns de seus problemas eram devidos a circunstâncias de vida ruins, e muitos eram consequência de suas escolhas questionáveis. Mas era carinhoso e doce, e eu o amava.

Alguns meses depois, encontrei uma mensagem de voz dele no meu telefone, que ele deixara num momento em que eu o havia bloqueado porque estava descontrolado. A mensagem era muito doce, amorosa, atenciosa.

Era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa de ouvir. Veio do fundo de sua alma terna, que ele tinha lá no fundo, a parte que poucos além de mim conheciam, de muito tempo atrás, quando éramos crianças, antes que o problema começasse. E isso me ajudou a superar a dor de sua perda.

--

Houve outros momentos assim? Mike Johnson, de Cave Creek, no Arizona, perdeu a mãe em agosto de 2020. Depois que ela morreu, seu irmão encontrou uma imagem no computador do pai.

Nossa mãe era uma controladora amorosa que não tinha muito senso de humor. Portanto, é difícil imaginar o que a terá levado a perder o controle nessa foto.

Eu a conhecia havia 60 anos e sabia que não era de rir muito. Era muito focada em tarefas; não era um espírito livre. Assim, ver essa foto dela e do meu pai se divertindo foi tipo: uau, o que foi que motivou essa reação? Nunca a vi rir assim por nada. Eu já a tinha visto sorrir, mas nunca perder o controle de tanto rir.

Essa imagem ficou. Você fica imaginando: será que houve outros momentos como esse, que simplesmente não presenciamos?

