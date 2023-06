THE NEW YORK TIMES - Uma pessoa foi morta e outras 22 ficaram feridas em um tiroteio ocorrido na madrugada deste domingo,18, durante uma celebração do Juneteenth, feriado nacional nos Estados Unidos que comemora a libertação dos afro-americanos escravizados. O crime aconteceu em um estacionamento de um shopping center em Willowbrook, Illinois, sudoeste de Chicago.

Policiais da delegacia do Condado de DuPage ouviram tiros por volta das 00h30 e “se deslocaram para uma área onde havia uma grande concentração de pessoas”, disse Eric Swanson, vice-chefe de polícia, em coletiva de imprensa no domingo.





Ele disse que algumas vítimas foram para hospitais e outras foram transportadas por equipes médicas de emergência. Ele se recusou a fornecer as idades e as condições médicas das vítimas. Swanson disse que o motivo por trás do tiroteio não está claro. Também não ficou claro que tipos de armas de fogo foram usadas. Nenhum suspeito foi preso.

O Juneteenth é uma comemoração anual do fim da escravidão nos Estados Unidos. É comemorado pelos afro-americanos desde o fim do século 19 e se tornou um feriado federal em 2021.

A celebração em Willowbrook começou por volta das 18h do sábado perto de um complexo de apartamentos, disse o escritório do xerife em comunicado na tarde de domingo. Não ficou claro se o evento foi organizado ou sancionado por empresas próximas, que não puderam ser contatadas para comentar.

Investigadores no local de um tiroteio em Willowbrook, Illinois, onde acontecia uma celebração do Juneteenth Foto: Jim Vondruska/The New York Times

Alguns policiais estavam monitorando o evento quando receberam um chamado sobre uma briga nas proximidades por volta de 00h25, disse o comunicado. Os policiais se dirigiam para o combate quando ouviram os disparos e logo voltaram para a comemoração.

“Um número desconhecido de suspeitos disparou vários tiros de várias armas contra a multidão”, disse o comunicado. O escritório do xerife disse que 22 pessoas ficaram feridas e uma pessoa foi morta por tiros. Várias outras pessoas ficaram feridas tentando fugir.

O tiroteio ocorreu no estacionamento de um shopping center na Rota 83, perto da Honeysuckle Rose Lane. O escritório do xerife disse que o comércio da área permanecerá fechado até novo aviso.

O Loyola University Medical Center, em Maywood, tratou quatro vítimas, disse a porta-voz do hospital, Carol Eggers.

Duas pessoas foram trazidas de outros hospitais, incluindo um paciente que ainda estava internado na tarde de domingo e outro que teve alta. Os outros dois pacientes também receberam alta. /TRADUÇÃO DE RENATO BRIGHENTI PRELORENTZOU