Atriz de ‘The Last of Us’, Bella Ramsey confessa insegurança para viver Ellie

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Depois de terem surgido notícias sobre a escalação de Bella Ramsey como uma das personagens principais do novo thriller de zumbis da HBO, The Last of Us, a atriz entrou na internet para ver como as coisas estavam repercutindo. Foi difícil. “Foi a primeira vez que me confrontei com uma reação negativa”, disse Ramsey, que tinha 17 anos na época.

Isso se tornou uma espécie de vício. Ela voltava repetidamente aos comentários sobre sua aparência e suas limitações, concentrando-se principalmente nos desagradáveis, porque “não acreditava” nos positivos. “Tinha momentos em que eu achava engraçado. Então, depois de navegar por dez minutos, desligava o celular e percebia: talvez tenha sido uma má ideia”, lembrou-se Ramsey, agora com 19 anos, durante um almoço em um restaurante no mês passado.

Quando o nome de Bella Ramsey foi anunciado para 'The Last of Us', ela correu para ler o que estavam dizendo sobre ela nas redes sociais e acabava sempre se agarrando aos comentários negativos, já que não acreditava muito nos positivos. Foto: Charlotte Hadden/The New York Times

Foi uma introdução rápida e impiedosa ao novo nível e à nova natureza da exposição que virá com The Last of Us, série sobre os EUA fictícios dizimados por um contágio fúngico mortal e uma menina, interpretada por Ramsey, que é apontada como a cura potencial. Agora, ao ser exibido na HBO, o seriado vem com altas expectativas de um público fervoroso, graças ao seu material de origem: o videogame de 2013 no qual é baseado vendeu mais de 20 milhões de cópias, ganhou aclamação da crítica e gerou uma sequência. (Ambos os jogos também foram atormentados por uma minoria feroz de fãs tóxicos lamentando a inclusão de personagens LGBTQ e outros elementos.)

Ramsey trabalha como atriz desde os 11 anos, quando assinou contrato com Game of Thrones e fez uma estreia profissional memorável como a teimosa líder Lyanna Mormont. Depois de Game of Thrones vieram várias séries infantis britânicas; a adaptação da BBC/HBO de His Dark Materials: Fronteiras do Universo e, mais recentemente, um aclamado papel de protagonista na comédia de 2022 de Lena Dunham, Catarina, a Menina Chamada Passarinha.

The Last of Us, no entanto, é o maior papel de Ramsey até hoje. Ela interpreta Ellie, adolescente que, sendo imune à doença que dizimou grande parte da população da Terra, é possivelmente a chave para a sobrevivência da humanidade. Se, e como, ela pode ser a salvação é o foco de grande parte da primeira temporada, com Ellie pegando a estrada e se esquivando de zumbis com um contrabandista, cada vez mais paternal, chamado Joel, interpretado por Pedro Pascal (O Mandaloriano).

Em 'The Last Of Us', Bella interpreta Ellie, uma menina que pode ajudar a encontrar a cura para a pandemia de fungos que transforma as pessoas em zumbis. Foto: Liane Hentscher/HBO

Enquanto Game of Thrones deu a Ramsey experiência de trabalhar em uma série de escala extravagante, The Last of Us é sua estreia como protagonista. Mas Neil Druckmann e Craig Mazin, os criadores da série, afirmaram que, desde o início, sabiam que Ramsey era a escolha certa para o trabalho. “Estávamos procurando uma combinação específica de contradições: uma pessoa que conseguisse ser engraçada e peculiar, violenta e durona. Quando assisti ao teste dela, pensei: ‘Não vi Bella atuando como Ellie - vi Ellie’”, contou Druckmann, que também liderou o desenvolvimento do jogo, em entrevista por telefone.

Quando as filmagens começaram, Mazin (Chernobyl) ficou impressionado com a capacidade de Ramsey de desafiar a si mesma no set. “Ela superava ataques ocasionais de insegurança, ansiedade ou pânico. Existem poucas pessoas melhores entre as palavras ‘ação’ e ‘corta’”, escreveu ele em um e-mail.

Para Ramsey, no entanto, a confiança em suas habilidades ainda lhe escapa. “Foi só recentemente que aceitei que sou Ellie, que consigo, que sou uma boa atriz. Mas isso vai durar algumas semanas e então vou me achar terrível de novo. Esse é o processo.”

Trajetória

Nascida em Nottingham, na Inglaterra, Ramsey cresceu no condado vizinho de Leicestershire. Tinha três anos quando se juntou à sua irmã em um grupo de teatro amador, e nunca olhou para trás, passando grande parte de sua infância envolvida com teatro depois da escola. Aos dez anos se juntou ao Television Workshop em Nottingham, que conta com os atores Samantha Morton e Jack O’Connell entre seus ex-alunos. Iain Smith, ex-diretor da escola, em entrevista por telefone, lembrou-se da atuação destacada de Ramsey em uma produção que encenaram, interpretando uma professora que se transforma em vaca: “Ela foi estratosférica no seu compromisso com o papel. Foi impressionante.”

Em 'Game of Thrones', a menina deu vida a Lyanna Mormont. Foto: Helen Sloan/HBO

Os esforços de Ramsey a levaram ao teste para Game of Thrones. Sua Lyanna Mormont, que se juntou à série na sexta temporada, tornou-se uma favorita instantânea dos fãs, com uma garra e uma intensidade que desmentiam a tenra idade da personagem (e da atriz).

Esse compromisso é uma qualidade que Ramsey ainda possui, de acordo com Joe Alwyn, que atuou ao lado dela na comédia do período medieval Catarina, a Menina Chamada Passarinha. Em um e-mail, Alwyn escreveu que Ramsey, que interpretou a teimosa personagem-título, estava “cheia de uma energia infantil e uma vontade de entrar e brincar, ao mesmo tempo que tinha uma maturidade e uma consciência muito além de sua idade”.

Foi só recentemente que aceitei que sou Ellie, que consigo, que sou uma boa atriz. Mas isso vai durar algumas semanas e então vou me achar terrível de novo. Esse é o processo. Bella Ramsey, estrela de 'The Last Of Us', que também esteve em 'Game of Thrones'

Ramsey nunca foi uma grande gamer, mas conhecia The Last of Us quando seu agente enviou um roteiro para o teste e a descrição da personagem de Ellie. “Eu me senti imediatamente atraída para o papel, e me apeguei a Ellie por razões que não consigo descrever.”

Depois que ela ganhou o papel, Druckmann e Mazin a aconselharam a não jogar o videogame para se preparar. Em vez disso, assistiu a clipes do YouTube com cenas significativas do jogo “para me sentir confiante em que a Ellie que eu sentia dentro de mim, sob minha pele, era a certa”.

Ramsey não conhecia Pascal pessoalmente até que a pré-produção começou em Calgary, Alberta, em julho de 2021, no mesmo dia em que ela teve de cortar mais de dois palmos de seu cabelo para o papel. (Ele ainda está guardado em um saco.) “Foi muito breve e especial. Nós nos demos bem, mas ficamos tímidos um com o outro por causa de tudo que estava acontecendo em nosso relacionamento. Nós nos conhecemos como Joel e Ellie se conheceram”, disse Ramsey sobre a reunião inicial.

A centralidade das personagens na história levou a uma proximidade entre os atores, observou Pascal. “Durante o ano em que filmamos em Alberta, éramos basicamente nós dois, com outros atores e diretores indo e vindo. Acabamos nos aproximando”, escreveu ele em um e-mail.

Durante as filmagens, por quase um ano, Ramsey viveu dentro de uma “bolha”, praticamente afastada do mundo exterior, por causa de seu exigente cronograma de filmagens e dos rígidos protocolos da covid que dificultaram a exploração de Calgary em seu tempo livre. “Como resultado, manter uma separação emocional entre mim e minha personagem foi mais difícil do que o normal. As pessoas sempre perguntam, no fim de um dia de filmagem, como volto a ser Bella, mas eu não sabia como fazer isso com Ellie, porque estávamos muito entrelaçadas.” Às vezes, ela acordava falando com o sotaque americano da personagem.





No período que antecedeu o lançamento de The Last of Us, Ramsey voltou para uma vida agitada “de uma maneira com a qual não estou acostumada”. Mas é uma mudança bem-vinda depois da pausa que ela fez desde que as filmagens terminaram em junho, a mais longa desde que tinha 11 anos. “Não sei o que é relaxar; nunca fui muito boa nisso.”

Ela preencheu o tempo estudando ciências ambientais como parte de um curso universitário a distância e se preparando para tirar carteira de motorista. Além disso, planeja deixar Leicestershire e se mudar para Londres.

Tudo faz parte do caminho rumo à independência com o qual a ex-atriz mirim, agora adulta, disse que ainda está se acostumando. “Teve um período em que me senti tão ansiosa que não conseguia sair de casa. Portanto, saber agora que um dia vou morar sozinha é emocionante para mim.” Fazer The Last of Us foi parte desse processo. “Sinto que meu mundo acabou de se expandir.”

