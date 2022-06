Cabeças raspadas estão mexendo com as pessoas neste início de década

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Clara Perlmutter, que no TikTok é conhecida por @Tinyjewishgirl, decidiu recentemente raspar o cabelo e documentar o ato na plataforma depois de ver o modelador Dyson Airwrap viralizar, com pessoas enrolando e arrumando seus volumosos cabelos.

Rita Melssen, esquerda, e Clara Pelrmutter em Nova York; há muitas evidências de que a cabeça raspada é o primeiro corte da moda de 2022. Foto: OK McCausland/The New York Times

Leia também Para Nova York melhorar, Times Square precisa piorar

“Eu fiz um acordo comigo mesma de que iria aprender a arrumar o cabelo muito bem para que eu pudesse dar um toque final em todos os meus visuais, ou raspá-lo”, ela disse. No final de janeiro, quando Perlmutter, de 23 anos, estava no set de uma sessão de fotos, ela viu uma cabeleireira arrumar o cabelo de uma modelo. “Naquele momento, percebi que não tinha energia emocional para fazer tudo aquilo no meu cabelo”, ela disse. “Fui para casa e disse ao meu namorado: ‘Quero que você raspe meu cabelo’. Fomos fundo na ideia e filmamos o processo para o meu TikTok.”

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Perlmutter instantaneamente abraçou o visual por sua facilidade e pelo fato de que seu cabelo agora é “uma coisa a menos para se preocupar”. Também combina com o estilo dela. “Gosto da estética do futuro distópico dos anos 1990 e 2000, e gosto muito da forma como o cabelo raspado faz com que cada roupa se encaixe nessa vibe”, ela disse. Ultimamente ela tem usado tiaras bufantes sobre sua cabeça.

Há muitas evidências de que a cabeça raspada é o primeiro corte da moda de 2022. Iris Law, Demi Lovato e Saweetie cortaram suas jubas. O ator Jordan Alexander, do retorno de Gossip Girl, e a modelo Slick Woods fizeram do corte suas assinaturas de estilo.

@tinyjewishgirl Soooooo happy!!! Gonna be a long cold winter but worth it ♬ original sound - clara

Camille Rogers, que trabalha com marketing e usa os pronomes eles e deles, também exibe a cabeça raspada com orgulho. “Toda vez que eu raspo minha cabeça, sinto que um peso foi tirado”, disse. “Uma nova onda de confiança toma conta de mim.” Há algo sobre essa “sensação recém-raspada”, disse, que “simplesmente bate”.

Rita Melssen, diretora de arte e estilista, raspou a cabeça por capricho e agora muda a cor de branco gelo para rosa claro à medida que o cabelo cresce. Ela também experimenta bonés vintage e lenços para mudar o visual.

“Eu ando pelo mundo de maneira muito diferente com a cabeça raspada em oposição a uma cabeça com cabelos longos e encaracolados que eu tinha antes”, disse Melssen, 29 anos. “Eu me sinto mais poderosa e graciosa. Há uma pureza e uma ferocidade nisso. É como se eu estivesse descascando uma camada para que você possa ver uma parte minha mais profunda.

“Além disso, posso ficar pronta tão rápido agora, é um divisor de águas.”

Para algumas pessoas que estavam contemplando o visual há algum tempo, 2022 pareceu o momento certo. “Ainda sinto um frio na barriga quando me olho no espelho”, disse Emma Fridsell, 23, uma influenciadora de moda que trocou um corte pixie por um corte raspado. “Me sinto mais forte com a cabeça raspada. Me sinto mais alta. Espero também poder inspirar outras pessoas a não sentirem a necessidade de se encaixar em um padrão. Eu lutei com isso, e esse corte de cabelo finalmente permitiu que eu me libertasse de uma vez por todas.”

Joseph Charles Viola, 26 anos, que trabalha com moda, também optou pelo corte raspado. “A vida estava pesada e pensei que meu cabelo poderia tirar um pouco desse peso”, ele disse.

Joseph Charles Viola trabalha com moda e aderiu à cabeça raspada. Foto: OK McCausland/The New York Times

Por que fazer isso agora?

Tempos tumultuados geralmente levam a uma autoexpressão extrema por meio da beleza. “Trata-se de se apropriar de sua identidade e permitir que você controle pelo menos um aspecto do que está acontecendo ao seu redor”, disse Rachael Gibson, que traça a história do cabelo em sua conta do Instagram @thehairhistorian.

“Acho que provavelmente também há uma noção de ‘por que não’?”, acrescentou. “Se você não pode raspar o cabelo enquanto passamos pelo que passamos, quando você vai fazer isso?”

A cabeça raspada tem história, com raízes no luto, na religião, na rebelião e até no ostracismo. Essa história também é o que torna o corte empoderador e provocador ao mesmo tempo.

“Raspar o cabelo também pode ser um tipo de disciplina e uniformidade para os soldados, ou pureza para os sacerdotes hindus, porque o cabelo está associado à sexualidade”, disse Valerie Steele, diretora do museu do Fashion Institute of Technology.

“Agora”, disse Steele, “uma cabeça raspada é cada vez mais percebida como força e igualdade de gênero”.

Viola disse: “Há algo em carregar minha sacola Vivienne Westwood com a cabeça raspada que parece uma afirmação de gênero. Não me enquadro com nenhum tipo de identidade de gênero, necessariamente, mas percebo que, com minha careca e bigode, estou fora do padrão de uma pessoa comum.”

Segurar uma bolsa “funciona como uma fantasia gay de Walter White na qual estou prosperando pessoalmente”, ele disse , referindo-se ao personagem de Breaking Bad.

Para outros, o visual permite que eles experimentem o empoderamento de uma nova maneira.

“Tendemos a ser tão apegadas ao nosso cabelo, como se isso fosse a única coisa que nos torna uma mulher ou feminina, e isso está longe de ser verdade”, disse a atriz e autora Samantina Zenon, que trocou seu cabelo afro natural por uma cabeça lisa. “Ser mulher é mais do que apenas parecer uma. Temos tantas camadas e, embora algumas possam usar sua coroa com orgulho, também carregamos muitos fardos. À medida que envelheço, torna-se vital para mim sempre andar com poder, independentemente da minha aparência.”

Rogers se sente da mesma forma: “Sinto que recuperei meu relacionamento com meu cabelo e meu senso de identidade - não apenas de uma maneira eufórica de gênero, mas também em relação ao quão significativo o cabelo foi para mim durante toda a minha vida, crescendo como uma pessoa negra”.

Há muito a ser dito sobre um corte que lhe dá um novo começo e ainda mantém um mundo de expressão. Para os que acabam de fazer, como Zenon, o corte é do tipo que eles planejam manter a longo prazo.

“Acho que nunca mais vou querer deixar meu cabelo crescer”, ela disse. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times