O segredo para um treino melhor provavelmente já está na sua cozinha

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Por dois anos, Steph Gaudreau desistiu de sua xícara diária de café. Ela a trocou por grandes canecas de chá de ervas - não porque a cafeína estava afetando seu sono ou deixando-a ansiosa, mas para ganhar vantagem nas corridas de mountain bike cross-country.

Na esperança de melhorar o efeito da cafeína como auxiliar de desempenho, Gaudreau, que mora em San Diego, tomou uma xícara de café no dia da corrida enquanto se aquecia. Quando a ingestão da cafeína fez efeito, Gaudreau, agora praticante de terapia nutricional e treinadora de força, disse que teve uma sensação de euforia, que a ajudou a se sentir focada e mentalmente preparada para a corrida. A estratégia valeu a pena. Em 2010, ela conquistou o primeiro lugar em uma corrida regional de ciclismo amador chamada Kenda Cup.

Cientistas concordam que uma xícara de café antes do treino pode melhorar o desempenho Foto: Shawn Michael Jones/The New York Times

A cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo e uma das mais bem estudadas. Os cientistas têm observado o efeito da cafeína no atletismo desde 1900. Embora ainda haja alguma discordância quanto ao mecanismo exato pelo qual o consumo de cafeína afeta o desempenho do exercício físico, e se uma pausa no consumo até o dia do jogo pode lhe dar uma vantagem, os cientistas concordam que uma xícara de café antes do treino pode melhorar o desempenho, se você estiver jogando pela NBA ou apenas correndo pela sua vizinhança.

No entanto, é importante estar ciente das possíveis desvantagens do consumo de cafeína e saber a melhor forma de usá-la a seu favor durante o treino.

Quanto estímulo a cafeína pode dar?

Gaudreau não estava imaginando o efeito de sua xícara de café antes da corrida. Há um bom consenso entre os cientistas de que a cafeína proporciona uma vantagem ao exercício, seja correr uma maratona, levantar pesos ou jogar futebol, disse Nanci Guest, nutricionista, treinadora e pesquisadora da Universidade de Toronto, que liderou uma avaliação abrangente em 2021 sobre cafeína e exercícios.

Continua após a publicidade

Seja consumida por meio do café, suplemento de treino ou bebida energética, a cafeína tende a melhorar o desempenho em uma média de 2% a 5%, disse Brad Schoenfeld, professor de ciência do exercício no Lehman College, no bairro do Bronx, em Nova York, e diretor do programa de desempenho humano e condicionamento físico da faculdade. Embora a cafeína melhore moderadamente as atividades anaeróbicas (exercícios mais curtos e intensos), como levantamento de peso, corrida de velocidade e treinamento intervalado de alta intensidade, ela parece mostrar seu maior benefício com esforços aeróbicos (exercícios menos intensos e mais longos), como natação, ciclismo e corrida.

Por exemplo, uma análise de 2020 de vários estudos sobre o efeito da cafeína no desempenho do remo descobriu que os remadores competitivos melhoraram seu tempo em uma distância de 2.000 metros em cerca de 4 segundos ao usar cafeína.

Dose ideal para ter resultado varia de 1,4 a 2,7 miligramas por meio quilo de massa corporal Foto: Fernando Sciarra/Estadão

“É muito trabalhoso baixar o tempo dos 2.000 metros se você treina há poucos anos”, disse Mike Nelson, professor associado do Carrick Institute for Clinical Neuroscience. “Mas se você disser: ‘Ei, apenas tome este suplemento e podemos diminuir seu tempo instantaneamente em 4 segundos’, eu vou tomar o suplemento.”

Essa resposta à cafeína varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como genética, sexo, atividade hormonal e até alimentação. Alguns veem melhoria de desempenho acima de 5%, enquanto outros quase não veem nenhuma.

“Existem metabolizadores rápidos de cafeína e metabolizadores lentos de cafeína”, disse Nelson.

Como ela funciona?

Continua após a publicidade

A influência da cafeína em nosso sistema nervoso começa com a adenosina, um neurotransmissor que se liga a receptores específicos e nos deixa sonolentos. A cafeína se liga a esses mesmos receptores, bloqueando o funcionamento da adenosina.

“Quando a cafeína bloqueia esse receptor, o resultado é um efeito estimulante”, disse Guest. Isso, por sua vez, libera outros hormônios como a dopamina e a epinefrina, que estão relacionados ao humor, foco e estado de alerta.

Alguns estudos mostraram que a cafeína também ajuda nossos músculos a gerar mais força. Nosso corpo precisa de cálcio para iniciar as contrações musculares, e a cafeína ajuda a mobilizar os íons de cálcio para que eles tenham uma maior interação com os filamentos que induzem as contrações das fibras musculares.

“A cafeína aumenta a capacidade dos músculos de se contraírem a uma velocidade maior e, portanto, geraria maior força”, disse Schoenfeld.

Tanto maratonistas quanto esportistas amadores podem ser beneficiar do estímulo extra da cafeína Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Outros estudos mostram outra força poderosa em ação: o efeito placebo. Se esperamos que a cafeína nos ajude a ter um desempenho melhor, isso pode ser suficiente. Em um pequeno estudo, velocistas competitivos tiveram um desempenho tão bom com cafeína quanto com um placebo, desde que fossem informados de que ingeriram cafeína. Quando os atletas foram informados de que haviam recebido um placebo, eles correram mais devagar, mesmo que tivessem recebido cafeína.

Como usar a cafeína para ajudar no seu desempenho atlético?

Continua após a publicidade

Seja físico ou mental, os benefícios da cafeína se aplicam a atletas competitivos e àqueles que desejam apenas uma ligeira melhora em seu treino. Um estudo descobriu que a cafeína melhorou os tempos de 5 km de corredores bem treinados em 11 segundos e corredores recreativos em 12 segundos.

“Para o atleta de elite ou de alto nível, isso significa muito”, disse Nelson.

Estudos mostram que a dose ideal para melhorar o desempenho varia de 1,4 a 2,7 miligramas por cerca de meio quilo de massa corporal (embora algumas pesquisas mostrem que doses ainda mais baixas podem funcionar).

Por exemplo, uma xícara de café de 237 ml tem cerca de 100 miligramas de cafeína, embora isso possa variar dependendo do tipo de café e do método de preparo. Portanto, duas xícaras de café para uma pessoa de 68 kg resultam em 2,6 miligramas por quilo.

Efeitos colaterais e pausas de tolerância

Embora a cafeína possa ajudar no desempenho do exercício, ela tem alguns efeitos adversos. “Se o seu desempenho envolve habilidades motoras finas, informalmente, essas pessoas tendem a se sair pior”, disse Nelson.

Se você toma café no final do dia para ajudar no treino noturno, você pode estar atrapalhando seu sono. “As pessoas subestimam o valor do sono”, disse Guest. Quaisquer ganhos de desempenho que a cafeína esteja lhe dando podem ser anulados se você estiver passando por uma privação crônica de sono. A cafeína também tem outros efeitos colaterais para algumas pessoas, incluindo nervosismo, ansiedade e aumento da pressão arterial.

Continua após a publicidade

Para não atrapalhar o sono, a recomendação é tomar café entre 8 e 12 horas antes de dormir Foto: Joyce Lee/The New York Times

Se a cafeína piorar seu sono, Guest recomenda tomá-la cerca de 8 a 12 horas antes de dormir, dependendo da rapidez com que seu corpo a metaboliza.

Para pessoas que não são atletas competitivos, o benefício da cafeína pode ser mais sobre ir à academia do que sobre ter um bom desempenho lá. Afinal, se a sua xícara de café matinal é o que o tira da cama, essa pode ser toda melhoria de desempenho que você precisa. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times