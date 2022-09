Cientistas pesquisam quais as causas de demência canina

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Por volta da época em que Dante completou 8 anos, ele começou a parecer um pouco desanimado. O cão bernese de cerca 30 Kg andava pela casa de sua família em Interlaken, Nova York, como um urso enjaulado. Ele ficava parado, olhando como se estivesse em transe para os pedais do órgão da família. Ou em um canto de uma sala. No meio da noite, ele acordava e começava a latir sem parar, sem motivo aparente.

Dante, um cão de montanha bernês de 11 anos, foi diagnosticado com disfunção cognitiva canina, coloquialmente conhecida como demência canina. Foto: Heather Ainsworth/The New York Times

Então começou a incontinência dentro de casa.

Um exame do cérebro confirmou que Dante tinha disfunção cognitiva canina, coloquialmente conhecida como demência canina. Ela é frequentemente descrita como a doença de Alzheimer do cão. Alguns estudos descobriram que ela pode ocorrer em pelo menos 14% a 35% dos cães mais velhos. Mas como os sintomas se assemelham aos de outras doenças, sua verdadeira prevalência é difícil de ser confirmada.

Um grande novo estudo de 15.019 cães inscritos no Dog Aging Project, uma investigação em andamento sobre doenças e envelhecimento canino, publicado na revista Scientific Reports, identifica os principais fatores associados ao risco de um cão contrair a doença.

Uma descoberta importante: o exercício pode desempenhar um papel preventivo significativo. As chances de um diagnóstico de disfunção cognitiva foram 6,47 vezes maiores em cães relatados como não ativos em comparação com aqueles relatados como muito ativos, descobriram pesquisadores da Universidade de Washington. Mas eles também disseram que a própria doença pode levar à falta de exercício, enfatizando que os resultados do estudo, que são baseados em observações dos proprietários, sugerem correlação, não causa.

As chances de contrair a doença também parecem aumentar em cães com distúrbios neurológicos ou deficiência auditiva ou visual. Annette Fitzpatrick, coautora do estudo e professora pesquisadora da Universidade de Washington com experiência em demência em pessoas e cães, comentou: “Quando você não recebe estímulo do mundo exterior, o risco de nem mesmo sermos capazes de usar nossos cérebros parece aumentar.”

O estudo, ela disse, “mostra que pode haver outras coisas das quais podemos estar cientes, para tentar reduzir o início da disfunção cognitiva”.

E certamente a idade importa. A expectativa de vida de um cão geralmente depende da raça, tamanho e massa corporal: pense em um mastim (seis a 12 anos) versus um chihuahua (12 a 20 anos). Durante os últimos anos da expectativa de vida projetada de um cão, cada ano sucessivo contribuiu para o potencial de início da doença, segundo o estudo.

De fato, os pesquisadores observaram que os fatores de risco que se correlacionam com a disfunção cognitiva canina refletem alguns dos fatores para humanos com demência, incluindo a doença de Alzheimer.

Matt Kaeberlein, codiretor do Dog Aging Project, com Dobby, seu pastor alemão de 12 anos, em seu quintal. O Dog Aging Project é uma pesquisa em andamento sobre doenças caninas e envelhecimento. Foto: Grant Hindsley/The New York Times

Estudos anteriores de disfunção cognitiva canina muitas vezes se baseavam em avaliações veterinárias em populações menores de cães mais velhos; este é baseado em cães que variam em idade de filhote a meados dos 20 anos. Nos próximos anos, à medida que esses cães envelhecerem, o projeto, que já inscreveu mais de 40.000 cães e espera chegar a 100.000, apresentará descobertas mais complexas sobre disfunção cognitiva e outras doenças.

Neste estudo, a prevalência de disfunção cognitiva canina entre todos os cães, jovens e idosos, foi de 1,4%. Mas a idade média dos cães era de apenas 6,9 anos, e apenas 19,5% dos cães analisados estavam no último trimestre de sua expectativa de vida.

“Este estudo compara cães com disfunção cognitiva com aqueles que não têm”, disse Fitzpatrick. “Mas à medida que os anos avançam, podemos olhar para o mesmo cão que talvez tenha uma ótima função cognitiva, mas que depois diminuiu”.

Os resultados foram derivados de apenas uma contabilidade básica feita pelos donos da experiência de saúde e estilo de vida de seus cães entre 2019 e 2020, e um questionário de função cognitiva de limiar particularmente elevado.

Entre as perguntas:

<b>Com que frequência seu cão anda pra cima e pra baixo, em círculos e/ou vagueia sem direção ou objetivo?</b>

<b>Com que frequência seu cão fica preso atrás de objetos e não consegue se locomover?</b>

<b>Com que frequência seu cachorro bate em paredes ou portas?</b>

<b>Com que frequência o seu cão tem dificuldade em encontrar comida caída no chão?</b>

Se os resultados do estudo têm um toque familiar, até mesmo intuitivo, pode ser porque o Dog Aging Project, que recebe financiamento do National Institute on Aging, um ramo dos Institutos Nacionais de Saúde federais, pode esclarecer fatores que afetam a expectativa de vida dos seres humanos, bem como dos cães que compartilham suas casas.

Ao contrário de animais de laboratório, como moscas de fruta e camundongos, os cães domésticos são afetados por fatores ambientais e sociais de seus donos, como fumaça de cigarro, pesticidas de gramado e acesso a cuidados de saúde.

“As estimativas da longevidade humana dizem que cerca de 75% se deve ao ambiente e 25% é genético”, disse Matt Kaeberlein, biogerontologista da Universidade de Washington e codiretor do Dog Aging Project. “Assim, os cães domésticos nos dão a oportunidade de realmente entender o papel dessa variabilidade ambiental no processo de envelhecimento biológico.”

Além disso, como os cães envelhecem muito mais rapidamente do que os humanos, os estudos em andamento no projeto oferecem oportunidades ao longo de um cronograma acelerado para insights sobre o envelhecimento humano e canino.

A disfunção cognitiva canina é difícil de identificar. A aparente ignorância de um cão de um comando comum pode indicar surdez ou teimosia de velhice, em vez de um cérebro atrofiado. Os sintomas que parecem disfunção cognitiva podem na verdade ser de acidente vascular cerebral, inflamação cerebral, diabetes ou doença de Cushing, disse a Dra. Nicole Ehrhart, veterinária e diretora do Columbine Health Systems Center for Healthy Aging da Universidade do Estado do Colorado.

Os veterinários confiam inicialmente na observação atenta do proprietário, ela disse, e depois realizam testes de diagnóstico.

“Olhe para o seu cachorro olhando nos seus olhos e veja quanto tempo eles seguram o olhar, especialmente se você tiver algo em seu rosto”, ela disse. “Porque, à medida que os cães sofrem de demência, eles não conseguem se concentrar nas coisas que normalmente fariam.”

Ehrhart, que não esteve envolvida no estudo do Dog Aging Project, chamou a nova pesquisa de “maravilhosa confirmação de algo que sabemos em todas as espécies: que o exercício é bom para o envelhecimento saudável e que os hábitos de exercício ao longo da vida podem ser preventivos para a doença de Alzheimer e outras questões cognitivas”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

