Cigarros eletrônicos podem ajudar pessoas a pararem de fumar?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Para os adultos que desejam parar de fumar, os cigarros eletrônicos (também conhecidos como vapes, e-cigarros e canetas vape) tornaram-se uma opção comum. Eles funcionam aquecendo um líquido que geralmente contém nicotina em um aerossol que é então inalado. Eles ainda podem alimentar um vício em nicotina, mas o fazem sem queimar tabaco, que produz fumaça que pode danificar os pulmões e potencialmente levar ao câncer de pulmão, enfisema e outros problemas pulmonares, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (dos Estados Unidos).

“A nicotina é prejudicial porque perpetua o vício de fumar”, disse Jamie Hartmann-Boyce, professora associada de políticas e práticas baseadas em evidências da Universidade de Oxford e membro do Cochrane Tobacco Addiction Group. Mas, ela acrescentou, a nicotina em si não é o que causa o tipo de dano pulmonar que pode levar ao câncer e outros problemas.

Cigarros eletrônicos (vapes) são novos, de modo que as informações sobre seus efeitos são escassas

Quão seguros são os cigarros eletrônicos?

Isso não significa que os cigarros eletrônicos sejam totalmente seguros. A nicotina é altamente viciante e pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro em adolescentes e adultos jovens. Também é tóxica para fetos em desenvolvimento e não é segura para grávidas, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O vapor do cigarro eletrônico pode conter outras substâncias potencialmente nocivas, incluindo aromatizantes, produtos químicos cancerígenos como acetaldeído ou formaldeído, partículas ultrafinas que podem ser inaladas profundamente para os pulmões e metais pesados como níquel, estanho e chumbo.

Algumas pesquisas também sugerem que os cigarros eletrônicos podem ser uma porta de entrada para o tabagismo em jovens adultos. Em um estudo divulgado no início de outubro, as autoridades federais de saúde relataram que 2,55 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio dos EUA disseram que eram usuários de cigarros eletrônicos em 2022 - o que significa que relataram o uso de cigarros eletrônicos pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Esse número incluiu cerca de 14 por cento dos alunos do ensino médio e cerca de 3 por cento dos alunos do ensino fundamental. Em uma revisão de estudos publicados na JAMA Pediatrics em 2017, os pesquisadores concluíram que adolescentes e adultos jovens que usavam cigarros eletrônicos tinham 3,6 vezes mais chances de fumar cigarros mais tarde quando comparados com aqueles que não usavam cigarros eletrônicos.

Em setembro, a Juul Labs concordou provisoriamente em pagar um acordo de US$ 438,5 milhões por alegações de que a empresa comercializou seus produtos para adolescentes.

Os cigarros eletrônicos podem ajudar a reduzir o tabagismo?

Para fumantes adultos, porém, algumas evidências sugerem que os cigarros eletrônicos podem ser promissores para ajudar as pessoas a parar de fumar. Em uma revisão do Cochrane de 2021, os pesquisadores analisaram 61 estudos que incluíram 16.759 adultos que fumavam cigarros. Eles descobriram que aqueles que usavam cigarros eletrônicos de nicotina eram mais propensos a parar de fumar cigarros convencionais por pelo menos seis meses do que aqueles que usavam outros tipos de terapias de substituição de nicotina, como adesivos ou gomas, ou cigarros eletrônicos sem nicotina.

A comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil, por meio da Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa: RDC nº 46, de 28 de agosto de 2009. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Além de fornecer nicotina, dizem os especialistas, os cigarros eletrônicos também podem ser eficazes para ajudar as pessoas a parar de fumar porque imitam a ação e os comportamentos do tabagismo. “Seria impressionante se os cigarros eletrônicos não ajudassem as pessoas a parar de fumar”, disse Jonathan Foulds, professor de ciências da saúde pública e psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Penn State, que estuda como os fumantes superam seus vícios em tabaco.

Mesmo o uso ocasional de cigarros eletrônicos pode oferecer benefícios. Em um estudo publicado em 2021, o Dr. Foulds e seus colegas descobriram que os fumantes que substituíram parte de seus cigarros convencionais por cigarros eletrônicos com alto teor de nicotina reduziram o tabagismo pela metade em 24 semanas e reduziram suas exposições a toxinas nocivas associadas à fumaça do tabaco.

Embora essas análises sejam promissoras, Hartmann-Boyce disse que os cigarros eletrônicos ainda são uma tecnologia nova e em rápida evolução, por isso é um desafio saber quais níveis de nicotina nos cigarros eletrônicos são os melhores quando se trata de ajudar as pessoas a parar de fumar.

Para os adultos que procuram reduzir ou parar de fumar, as evidências disponíveis sugerem que os cigarros eletrônicos podem ser uma opção viável, disse Hartmann-Boyce. Eles não funcionarão para todos, ela disse, mas “precisamos de um kit de coisas que as pessoas podem tentar”.

O Dr. Foulds disse que, como a Food and Drug Administration regulamentou os cigarros eletrônicos como produtos de tabaco em vez de como auxílios para parar de fumar, havia pouca pesquisa sobre exatamente como os cigarros eletrônicos poderiam ser usados por pessoas que querem parar de fumar. Em vez disso, ele recomendou que as pessoas que querem parar tentem consultar certos recursos online, como os do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, ou fóruns, como o E-Cigarette Forum, onde os usuários de cigarros eletrônicos compartilham o que funcionou para eles./TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

