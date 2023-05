Cinco coisas que os dentistas gostariam que você soubesse

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Não recebo cartões de aniversário de muitos dos meus amigos, mas recebo do meu dentista. Um dente sorridente me deseja um feliz aniversário, junto com um lembrete para marcar uma consulta.

No entanto, adiei minhas últimas três consultas, tendo de alguma forma me convencido de que, como limpar as calhas da minha casa, vou adiar até que haja um problema.

Aqui estão cinco coisas que todo dentista gostaria que você soubesse. Foto: Pixabay

Isso é um erro, disse Tricia Quartey-Sagaille, porta-voz da American Dental Association (ADA) e dentista praticante no Brooklyn, em Nova York. “Muitas pessoas veem a ausência de dor como um indicador de que nada está errado e dizem: ‘Meus dentes estão bem, não preciso ir’”, disse ela.

A ADA não tem um cronograma definido para check-ups; algumas pessoas precisam ir ao dentista uma ou duas vezes por ano, enquanto outras podem ter que ir mais vezes. Mas os três dentistas com quem falei concordaram que você deve ir.

Muitas vezes, Quartey-Sagaille destacou, não há “nenhuma dor” com doenças periodontais, que geralmente são causadas por uma infecção das gengivas e dos ossos que sustentam os dentes e afetam quase metade dos adultos com 30 anos ou mais, levando potencialmente a perda de dentes e perda óssea. E a última coisa que você quer é ter que marcar uma consulta de emergência quando está com dor. E por um lado, ela disse, quando isso acontece, é inevitavelmente “em um fim de semana ou quando você está de férias fora do país”.

OK, Tudo bem. Vou ao meu dentista na próxima terça-feira (embora ainda não tenha marcado uma hora para limpar minhas calhas). Aqui estão cinco outras coisas que os dentistas gostariam que soubéssemos.

Suas gengivas não devem sangrar

Como todo dentista que você já frequentou provavelmente disse, você deve usar fio dental diariamente. É verdade que, se você relaxar por um tempo, poderá ver um pouco de sangue quando reiniciar o hábito, disse Tien Jiang, instrutora de política de saúde bucal e epidemiologia da Faculdade de Odontologia de Harvard. Mas não desista. “É como começar a se exercitar quando você não o faz há algum tempo e seus músculos doem”, disse ela. “Encorajo os pacientes a passar por esse período inicial porque precisam que os detritos saiam para que a saúde volte”.

“Não normalize o sangramento da gengiva!” Tien Jiang, instrutora de política de saúde bucal e epidemiologia da Faculdade de Odontologia de Harvard

Se suas gengivas sangram por um período prolongado de tempo, consulte seu dentista, disse Pernima Kumar, presidente do departamento de periodontologia e medicina oral da Faculdade de Odontologia da Universidade de Michigan. “Você ficaria preocupado se alguma parte do seu corpo sangrasse?” ela perguntou. “Não normalize o sangramento da gengiva!”

Kumar também sugeriu que as pessoas com espaços entre os dentes usassem uma escova interdental, uma escova pequena, fina e “absolutamente fabulosa” projetada para alcançar os locais ocultos onde as bactérias crescem.

Evite pastas de dente com carvão

As pastas de dente contendo carvão ativado em pó, comercializadas como um clareador natural dos dentes, cresceram em popularidade nos últimos anos.

Mas um estudo de 2017 publicado no Journal of the American Dental Association concluiu que, embora as pastas de dente com carvão possam estar “na moda”, elas não têm efeito clareador. Em vez disso, os pesquisadores descobriram que a abrasividade da pasta de dente com carvão pode causar hipersensibilidade dentária; que partículas de carvão podem se alojar entre o dente e a gengiva, causando danos e descoloração; e que poucas continham flúor. (Essas pastas de dente também deixam “manchas preto-acinzentadas” nas toalhas.)

É sintomático que nenhuma pasta de dente com carvão tenha recebido o Selo de Aceitação da ADA, uma boa fonte para verificação de produtos. No entanto, disse Jiang, as pastas de dente branqueadoras que recebem o selo são boas para usar todos os dias.

Uma escova de dentes elétrica não é necessária

Escove seus dentes. Faça isso duas vezes ao dia, contra a linha da gengiva em um ângulo de 45 graus, por dois minutos. Isso é tudo o que a ADA diz que você precisa fazer quando se trata de escovar. Tanto as escovas de dentes elétricas como as manuais funcionam.

Dito isso, se você é um escovador entusiasmado, disse Jiang, uma escova de dentes elétrica com um sensor de pressão para avisá-lo a ir com mais calma pode ser útil, pois escovar com muita força é uma das principais causas de retração das gengivas.

A saúde bucal está ligada à saúde geral

A boca e o resto do corpo estão intimamente conectados, mas na área da saúde, muitas vezes são tratados separadamente, disse Nezar Al-Hebshi, codiretor do Laboratório de Pesquisa em Microbioma Oral da Faculdade de Odontologia Kornberg da Universidade Temple.

E um crescente corpo de pesquisa mostra como a saúde bucal pode afetar outras partes do corpo. Al-Hebshi listou cinco doenças para as quais havia “evidência moderada a forte” de que a doença periodontal pode ser um fator contribuinte, incluindo a diabetes, certos tipos de câncer e doenças cardiovasculares.

Não fique chapado antes da consulta

Em uma pesquisa de 2022 com dentistas, conduzida pela ADA, metade relatou ter tratado pacientes sob a influência de maconha ou outra droga.

“Estou observando isso no meu consultório”, disse Quartey-Sagaille. Uma razão pela qual os pacientes podem se automedicar, observou ela, é que eles ficam nervosos. Mas ela explicou: “Você não pode consentir com um tratamento se estiver drogado. Se os pacientes tiverem ansiedade, isso pode piorar as coisas, e não consigo anestesiar as pessoas com tanta eficácia.” Um estudo de 2019 com usuários de cannabis submetidos a procedimentos minimamente invasivos descobriu que um quarto deles precisou do dobro da anestesia que os pacientes que não participaram do estudo.

Informe-se sobre as opções de controle da dor, se é isso que o preocupa, disse Jiang. Para dentes particularmente sensíveis, ela acrescentou, comece a escovar algumas semanas antes da consulta com uma pasta de dentes dessensibilizante que contenha nitrato de potássio, como a Sensodyne.

E se você consumiu uma goma de cannabis antes de chegar, informe o seu dentista. (Você se juntará aos 67% dos pacientes na mesma pesquisa da ADA que relataram que se sentiam à vontade para conversar com seu dentista sobre maconha.) “Sabe, não estamos aqui para julgar, apenas para fornecer o melhor atendimento, " Quartey-Sagaille disse. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

