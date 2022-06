Como cultivar um jardim em um espaço pequeno

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Percorrendo o comprimento da entrada de minha garagem há uma estreita faixa de gramado, com quase 1 m de largura. Abençoada com bastante sol, a grama e as ervas daninhas crescem rápido e, como o espaço é estreito e bloqueado pela cerca do meu vizinho, é difícil cortar a grama. Então, dois anos atrás, alinhei uma fileira de canteiros ao longo dele e transformei o terreno inusitado em um jardim exuberante, onde este ano estou cultivando tomates, berinjelas, acelgas, vagens e pepinos.

Pequenos espaços em casa podem se transformar em jardins ou pequenas hortas. Foto: Pixabay

Hortas são resistentes e não precisam de tanto espaço quanto o que eu usei. Degraus, um alpendre, uma varanda, um terraço, um deck no telhado ou até mesmo um parapeito de janela servirão. Com alguns recipientes, um bom solo e muita luz solar, um jardim pode ser cultivado em quase qualquer lugar.

“Você pode fazer algo pequeno, pequeno, pequeno”, disse Jessica Walliser, fundadora do SavvyGardening.com e autora de Container Gardening Complete: Creative Projects for Growing Vegetables and Flowers in Small Spaces. “Essa é uma das coisas mais incríveis sobre a horta moderna.”

Com o verão (no hemisfério norte) chegando rapidamente, é a hora de experimentar suas habilidades na jardinagem em pequena escala. Aqui estão algumas dicas sobre como fazê-lo.

Obter o espaço adequado

Idealmente, você deseja encontrar um local que receba de seis a oito horas de luz solar por dia. Você pode cultivar em locais com sombra, mas as opções serão limitadas. Folhas verdes, ervas e algumas variedades de flores, como impatiens e begônias, ficam bem na sombra. Mas se você quiser cultivar uma variedade de flores ou comestíveis, como tomates, pepinos ou morangos, precisará de muito sol. (A luz da manhã será mais gentil com sua colheita do que a luz quente da tarde, então lembre-se disso também.)

Se você planeja jardinar em um terraço ou varanda, considere a capacidade de peso. Uma dúzia de recipientes de 12 polegadas cheios de terra e água pode provocar uma tensão considerável a um espaço que pode não ser projetado para suportar o peso.

“Quais são seus planos para o espaço?” disse Jibreel Cooper, gerente do programa comunitário do Jardim Botânico do Brooklyn. “Se você quiser mantê-lo frequentemente aberto, talvez se interesse por plantas suspensas ou treliças. Ervilhas e pepinos podem ser cultivados em treliças e crescer verticalmente. Ocupam menos espaço.”

Se você não tem um quintal grande o suficiente, não desanime; uma jardineira é um ótimo local para cultivar ervas. Kris Bordessa, autora de Attainable Sustainable: The Lost Art of Self-Reliant Living, certa vez forrou a entrada de sua garagem com grandes tecidos para plantação, reaproveitando a laje de asfalto quente. “Foi um jardim instantâneo”, ela disse.

Se um vizinho tiver um espaço ao ar livre não utilizado, pergunte se ele deixaria você cultivá-lo em troca de uma parte da colheita. (Revelação: meu pequeno terreno para a entrada de carros fica em uma propriedade que na verdade pertence ao meu vizinho, a quem pago em tomates pelo privilégio de usar a terra em pousio.)

“É tão simples quanto dizer olá”, disse Nina Browne, gerente de campo comunitário do Jardim Botânico do Brooklyn. “Você pode começar a ter conversas sobre trabalhar em conjunto.”

Conheça seus limites

A jardinagem é um hobby que leva tempo. Você tem que regar, capinar e adubar. Durante o calor do verão, pode ser necessário regar diariamente, às vezes duas vezes. Use a quantidade suficiente de recipientes, e isso pode se tornar um grande impulso. Portanto, comece de forma modesta, com apenas um ou dois recipientes em seu primeiro ano, e reavalie na próxima estação.

“Não vá com muita sede ao pote”, disse Browne. “Você ficará desmotivado com a jardinagem se ficar esgotado.”

Obtenha alguns recipientes

Depois de saber onde irá cultivar, obtenha alguns recipientes, procurando por vasos de 6 a 12 polegadas de profundidade. Muitos tipos de vasos servem, desde que tenham orifícios de drenagem no fundo. (E se não tiverem, faça alguns.)

Bordessa, que oferece um curso em vídeo sobre jardinagem em recipientes, sugere que as pessoas vasculhem suas casas em busca de itens que já possuem, como recipientes vazios de areia para gatos.

“Um balde de 5 galões é suficiente para uma enorme quantidade de coisas que você vai cultivar”, ela disse.

Se o seu espaço no chão for limitado, olhe para cima. “O cultivo vertical é seu amigo”, disse Cassie Johnston, especialista em jardinagem que administra a conta do Instagram Growfully. Com uma treliça, tomates, feijões e pepinos podem ser cultivados verticalmente em uma parede. Considere pendurar cestas suspensas em uma grade. Outra opção: Plante em uma torre de jardim, que são essencialmente recipientes empilhados uns sobre os outros. Ou aproveite ao máximo uma parede fixando plantadores de bolso nela.

Encha seus recipientes com uma mistura de envasamento de boa qualidade e adubo. Mas primeiro, verifique seu município local para ver se e como você pode obter esse adubo gratuitamente.

Escolha seu tipo de plantação

Procure plantas projetadas para espaços pequenos, como variedades de tomates, pepinos e pimentões.

“Os criadores se esforçaram muito para criar variedades que são nanicas”, disse Walliser, apontando para variedades nanicas de tomates como Tiny Tim e Red Robin, que têm altos rendimentos apesar de sua estatura diminuta. Os tomates Tumbling Tom podem cair em cascata sobre uma cesta pendurada.

Faça uma curadoria de sua safra também, plantando itens com necessidades semelhantes em conjunto.

“Não coloque a lavanda no mesmo lugar da begônia”, disse Browne. “Uma precisa de muito sol e condições mais secas, e a outra gosta de condições úmidas e sombreadas.”

Regue suas plantas completamente, optando por regá-las de forma demorada e profunda algumas vezes por semana, em vez de uma leve borrifada diária.

“As pessoas são muito boas no método rápido”, disse Walliser. “Isso não é regar. Regar é ficar parado e derramar água suficiente para que pelo menos 20% da água que você despeja na parte superior saia pelo buraco na parte inferior.”

Com seu jardim devidamente plantado e regado, tudo o que resta a fazer é aproveitar sua pequena colheita. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

