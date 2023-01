Como o cérebro envia o sinal para vomitar

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Qualquer um que tenha comido algo que não caiu bem se lembra do mal-estar anunciando tempos ruins. As bactérias liberam toxinas que iniciam o processo no corpo de evacuar rapidamente o conteúdo do estômago. É uma espécie de mecanismo de proteção - livrar-se dos invasores em massa provavelmente é útil a longo prazo, mesmo que seja desagradável a curto prazo. Mas como o cérebro recebe o sinal de alarme e depois envia outro para dizer ao estômago que inicie o processo continua um mistério.

A intoxicação alimentar não é a única razão para o entendimento dessa via neural específica. Descobrir como combatê-la pode ser útil para pessoas que desenvolvem náuseas causadas por medicamentos quimioterápicos e outras drogas. Os pacientes geralmente ficam tão desanimados com a comida que manter o peso se torna uma grande luta.

Em um novo estudo, os pesquisadores relatam que tanto as bactérias quanto os medicamentos quimioterápicos parecem desencadear as mesmas vias moleculares no intestino. As descobertas, baseadas em experimentos com camundongos, mostraram que uma toxina bacteriana e um medicamento quimioterápico desencadeiam uma cascata de mensagens neurais semelhantes que causam mal-estar.

A escolha de camundongos para o estudo foi incomum. Ratos, ao que parece, não podem vomitar. Mas sua biologia em geral é bem compreendida, com ferramentas muito melhores disponíveis para os cientistas pesquisarem.

Cientistas estão pesquisando o mecanismo do corpo para vomitar, a fim de melhorar a fabricação de remédios.

Cao Peng, professor da Universidade de Tsinghua, em Pequim, e seus colegas se perguntaram se os camundongos seriam capazes de se sentir mal como as pessoas se sentem depois de ingerir um medicamento quimioterápico ou uma salada estragada - ou perto o suficiente, de qualquer maneira, para que os pesquisadores pudessem usar essas criaturas para entender as origens da sensação.

“Se quisermos obter medicamentos melhores”, disse o Dr. Cao, “precisamos conhecer o mecanismo detalhado”.

Os pesquisadores deram aos camundongos uma toxina bacteriana e descobriram que os roedores começaram a abrir a boca de forma estranha após o tratamento. Mais testes mostraram que seus músculos abdominais se moviam da mesma forma que os estômagos humanos fazem quando estão prestes a vomitar. De fato, os cientistas acreditam que os ratos também estavam prestes a vomitar. Um medicamento quimioterápico fez com que os camundongos se comportassem de maneira semelhante.

Os cientistas rastrearam o efeito em certos neurônios no cérebro que liberaram neurotransmissores quando o medicamento ou a toxina atingiram o intestino. Seguindo essas mensagens, eles descobriram células no intestino delgado que reagiam à presença dessas substâncias nocivas. Um jogador central no caminho para a náusea e ânsia de vômito foi uma molécula do sistema imunológico chamada interleucina 33, ou IL33. Evitar que os camundongos produzissem IL33 reduziu significativamente seus sintomas.

É possível que os medicamentos que interferem com a IL33 ou outros agentes nessa via possam ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas que fazem quimioterapia, disse o Dr. Cao. Este artigo é um primeiro passo para melhorar potencialmente a qualidade de vida em pacientes de quimioterapia, se os resultados se mantiverem em humanos. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

