Como seria um smartphone que pudesse durar 10 anos? Ele existe, mas só é vendido na Europa

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - É uma questão sobre a qual a maioria de nós não teve o luxo de ponderar. Isso porque muitos smartphones são projetados para serem substituídos a cada dois ou três anos. E a Apple, Samsung e outros fabricantes de celulares lançam novos modelos - juntamente com grandes campanhas de marketing - a cada ano, nos encorajando a atualizá-los.

Mas tenha paciência comigo e fantasie por um momento.

Leia também Produção de vinho no deserto ‘parece absurda’, mas vinhedos israelenses mostram caminho

Se um smartphone fosse projetado para durar uma década, provavelmente seria feito para que pudéssemos simplesmente abri-lo para substituir uma peça como uma bateria gasta ou uma tela rachada. Muitos de seus componentes poderiam ser atualizados - se você quisesse uma câmera melhor, bastaria trocar a antiga por uma mais nova e mais potente. Você também poderia baixar atualizações de software do fabricante do telefone indefinidamente.

Sensível e sustentável, certo?

Recentemente a Apple anunciou o iPhone 14 em um grande evento. Foto: Jae C. Hong/AP Photo

Pensar em como esse dispositivo poderia ser é especialmente relevante agora que a temporada de telefones - aquela época do ano em que as empresas de tecnologia nos atacam com novos modelos - começa novamente. A Apple lançou recentemente o iPhone 14, que tem uma semelhança impressionante com seu antecessor. Também este mês, o Google anunciou planos para novos telefones Android em outubro. E no mês passado, a Samsung lançou uma série de celulares que se dobram como livros.

Esses produtos mais recentes ressaltam como os smartphones de hoje não são feitos para a longevidade. A maioria dos dispositivos vem bem vedada com cola para mantê-lo longe deles. Peças, como câmeras e telas, são impossíveis de atualizar à la carte. As atualizações de software são garantidas apenas por um período de tempo finito, geralmente dois anos para Androids e cerca de cinco anos para iPhones.

Continua após a publicidade

Manter-nos em ciclos tão curtos de posse de smartphones é ótimo para as empresas de tecnologia e seus cofres - mas talvez não tanto para nós e nossas carteiras.

Don Norman, ex-vice-presidente de tecnologia avançada da Apple e autor de quase duas dúzias de livros sobre design, disse que os fabricantes de smartphones eram culpados por tratar a tecnologia do consumidor como se fosse moda, lançando produtos a cada ano que se tornam mais difíceis de consertar e adicionando recursos que aceleram a obsolescência.

“Você quer fazer o computador de uma peça de metal e quer que seja o mais fino possível”, disse Norman. “Então você tinha que fazer a bateria sem estojo, e fica muito difícil de chegar nela. Você usa cola em vez de parafusos.”

O módulo de câmera Fairphone 4 pode ser substituído. Foto: Jim Wilson/The New York Times

No entanto, a ideia de um telefone mais duradouro não precisa ser uma fantasia. Já existe um: o Fairphone 4 de US$ 580 feito por uma startup, a Fairphone, em Amsterdã. O Fairphone 4, vendido apenas na Europa, possui uma tampa plástica que pode ser facilmente removida para expor suas entranhas. Seus componentes podem ser trocados em minutos removendo alguns parafusos comuns.

A ideia por trás do Fairphone é que, se você deseja um telefone com nova tecnologia, pode obtê-lo sem precisar substituir totalmente o aparelho atual - e se algo der errado com o telefone, caso ele caia por exemplo, pode ser facilmente consertado. Isso torna o Fairphone a antítese da maioria dos smartphones atuais e mostra como as empresas de tecnologia podem projetar os dispositivos de maneira diferente, visando durabilidade e sustentabilidade.

Como poderia ser com o hardware

Continua após a publicidade

Pegue seu iPhone ou telefone Android e observe-o de perto. Observe como ele é bem fechado com parafusos exclusivos que exigem chaves de fenda especiais. A Apple até inventou seu próprio parafuso.

Mas o Fairphone vem com uma pequena chave de fenda que o convida a abrir o telefone. Então, quando comecei a testá-lo, foi a primeira coisa que fiz.

Desmontar o Fairphone acabou sendo fácil. A remoção da tampa plástica revelou sua câmera, bateria, alto-falantes e outros componentes. Eles foram mantidos no lugar com parafusos comuns que podiam ser rapidamente retirados com a chave de fenda. Em menos de cinco minutos, removi todas essas partes. Na mesma quantidade de tempo, eu remontei o telefone.

A experiência de desmontar o telefone foi empoderadora. Eu tinha a confiança de que, se tivesse que fazer um reparo ou alguma manutenção básica, como colocar uma nova câmera ou bateria, poderia fazê-lo em minutos e de forma barata. (A Fairphone cobra US$ 30 por uma bateria nova e US$ 80 por uma câmera nova.)

Depois que o estojo for removido, os principais componentes do Fairphone 4 podem ser substituídos. Foto: Jim Wilson/The New York Times

Desmontar meu iPhone, no entanto, foi um pesadelo.

Quando desmontei o aparelho da Apple durante um teste anterior, foi necessário remover os parafusos proprietários com uma chave de fenda especial e derreter a cola que mantinha o estojo unido. Para remover a bateria, tive que usar uma pinça para puxar as pequenas tiras de cola embaixo dela. Mesmo que eu tenha conseguido substituir a bateria, quebrei a tela do iPhone no processo - e uma tela substituta custou cerca de US$ 300.

Continua após a publicidade

A capa de plástico do Fairphone não é bonita e provavelmente sairia se o telefone caísse em uma superfície dura. Mas ainda menos divertido seria deixar cair um telefone Apple ou Samsung com um vidro traseiro, estilhaçando-o e gastando centenas de dólares para consertá-lo (ou substituí-lo).

Como foi usar

Usar o Fairphone foi bastante normal. Ele executa o software Android básico, o que significa que pode carregar os aplicativos e softwares do Google baixados na Play Store.

Mas Eva Gouwens, executiva-chefe da Fairphone, disse que a empresa está comprometida em fornecer atualizações de software para seus telefones pelo maior tempo possível. Essas atualizações são essenciais para proteger seu hardware contra os ataques cibernéticos e malware mais recentes; eles também garantem que seu telefone possa executar os aplicativos mais recentes.

Um modelo Fairphone lançado há seis anos ainda está recebendo atualizações do Android. A maioria dos telefones Android param de receber atualizações após dois anos.

O processador de computação e a câmera do Fairphone 4 deixaram muito a desejar, no entanto. Em testes de velocidade executados com o aplicativo Geekbench, o Fairphone 4 foi cerca de 35% mais lento que o Pixel 6 de US$ 600 do Google em fazer coisas como checar e-mails e tirar fotos. As fotos produzidas pelo Fairphone 4 eram mais granuladas e menos atraentes do que as fotos tiradas com iPhones e outros telefones Android convencionais.

Ainda assim, eu não esperaria que a pequena equipe da Fairphone - cerca de 110 pessoas - produzisse computação e tecnologia de câmera no mesmo nível das empresas de Big Tech.

Continua após a publicidade

A Fairphone disse que estava ganhando dinheiro, gerando alguns milhões de euros em lucro em 2020 e 2021. Além de vender telefones e peças fáceis de instalar, a empresa está experimentando vender serviços como ajudar as pessoas a consertar seus dispositivos ou manter seu software de smartphone, disse Gouwens. Esse é um fluxo de receita lento e constante, em oposição ao modelo mais rápido de venda de novos telefones todos os anos.

“Se você projetar um telefone que dure e seus usuários realmente mantiverem seu aparelho e o usarem por mais tempo, você se tornará mais lucrativo”, ela disse.

Como pensamos sobre nossa tecnologia pessoal

Esta coluna não é sobre recomendar que as pessoas comprem um Fairphone 4.

O ponto mais amplo é que as empresas de tecnologia com uma riqueza incrível poderiam fazer um trabalho melhor ao tornar seus telefones mais fáceis de consertar e mais amigáveis ao meio ambiente e às nossas carteiras. E nós, como consumidores, poderíamos fazer melhor mudando a forma como pensamos sobre tecnologia pessoal, disse Norman.

“Os consumidores têm um poder considerável, mas apenas se as pessoas se unirem”, ele disse.

Um passo importante é manter nossos aparelhos como fazemos com nossos carros - considere, por exemplo, levar um aparelho quebrado a um local que o conserte antes de substituí-lo. Outra ação é rejeitar as campanhas de marketing sobre cada recurso adicional introduzido em cada novo telefone.

Continua após a publicidade

Porque se já estamos felizes com nossos smartphones, provavelmente continuaremos felizes - enquanto eles funcionarem. E agora sabemos que alguns modelos podem funcionar por muito tempo. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times