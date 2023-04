Conheça o caçador de autógrafos amigo de George Clooney e Harrison Ford

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Em uma tarde tempestuosa de fevereiro no centro de Manhattan, em frente a uma entrada lateral sem identificação do Teatro Ed Sullivan, uma multidão de mais de 60 pessoas estava esmagada contra uma fileira de barricadas de aço. Todos sabiam que a qualquer momento Harrison Ford chegaria para uma participação no The Late Show With Stephen Colbert. Eles se acotovelaram e se xingaram, disputando um lugar, cada um segurando um maço de fotos para Ford autografar.

Eles não eram fãs - não a maioria deles. Eles eram caçadores de autógrafos, pessoas que ganham a vida perseguindo celebridades em busca de autógrafos e vendendo-os pelo lance mais alto. Para muitos deles, este é um trabalho de tempo integral. Alguns estão nisso há décadas. Eles podem trocar um único autógrafo por algo entre US$ 25 e mais de US$ 1.000, dependendo do prestígio de uma estrela e da frequência com que autografa. Um autógrafo de Harrison Ford, por exemplo, custa cerca de US$ 750.

Radio Man é caçador de autógrafo desde os anos 1990 e virou amigo de celebridades Foto: Jonah Rosenberg/The New York Times

Às 17h30 em ponto, um Escalade preto estacionou na frente do teatro. A porta traseira se abriu e o bando de caçadores de autógrafo do outro lado da rua teve um frenesi. “Harrison!” eles gritaram. “Harrison, por favor!”

Caído perto de uma lixeira próxima da porta do teatro, um homem desgrenhado com uma juba de cabelos grisalhos e uma barba selvagem soltou um grunhido. Ele ficou de pé, enfiou a mão em uma sacola de supermercado e tirou um envelope estofado do FedEx, com uma nota escrita em letras grandes e cursivas. “Obrigado, Harrison”, dizia. “Com amor, Radio Man.” Ele passou cambaleando pela equipe de segurança do teatro e se aproximou do Escalade.

“Harrison!”, o homem gritou quando Ford saiu do banco de trás. “Como você está?”

Ford sorriu. “Radio”, disse ele calorosamente. Eles apertaram as mãos. A quinze metros de distância, os caçadores de autógrafo atrás das barricadas berravam em um coro desesperado.

“Escute, tenho algumas fotos para você”, disse o homem, entregando o pacote a Ford.

“Claro, claro”, disse Ford, aceitando. Eles bateram um papo. Ford perguntou sobre a saúde do homem, e o homem perguntou sobre Helen Mirren, co-estrela de Ford no spin-off de Yellowstone, 1923.

“Bom ver você, Radio”, disse Ford. Ele entrou no teatro sem dar atenção aos caçadores de autógrafo que gritavam seu nome. Eles teriam de esperar até que ele terminasse a entrevista.

Caçadores de autógrafos fazem plantão na porta de hotéis e teatros em Nova York Foto: Jonah Rosenberg/The New York Times

Existem pelo menos 150 caçadores de autógrafos profissionais na cidade de Nova York, de acordo com Justin Steffman, fundador da empresa de autenticação de autógrafos AutographCOA. E agora, eles estão trabalhando a todo vapor. Durante todo o inverno, as celebridades vêm para Nova York para fazer campanha por projetos para vários prêmios de cinema e televisão, culminando no Oscar. Para os caçadores de autógrafo, coletar assinaturas durante a temporada de premiações é como pescar em um viveiro de trutas.

Mas nenhum deles faz isso como Radio Man.

Radio Man - legalmente conhecido como Craig Castaldo, embora ninguém o chame assim – tem coletado autógrafos em Nova York desde o início dos anos 1990. Ao longo dos anos, ele conseguiu convencer um pequeno exército de celebridades a aceitar seus pesados pacotes de fotos, que elas assinam e devolvem para ele. Onde a maioria dos caçadores de autógrafo teria muita sorte em conseguir mais de uma assinatura de uma estrela por vez, Radio Man regularmente pega dezenas, às vezes centenas. Ele considera aqueles que autografam para ele seus amigos pessoais.

Após sua troca com Ford, Radio Man foi até o Park Hyatt para pegar um pacote que Sarah Michelle Gellar havia deixado para ele na recepção. Estava adornado com um coração em caneta preta, junto com uma nota manuscrita: “Somente para você, Radio”. Dentro havia 43 fotos de Gellar autografadas.

“É incrível como esses atores me tratam”, disse Radio Man. “Um vagabundo! Eu não entendo.”

Radio Man, de 72 anos, vive um pouco acima da linha da pobreza, em um apartamento no subsolo em Yonkers que ele aluga por US$ 900 por mês. Ele se desloca para a cidade todas as manhãs em sua bicicleta, uma jornada de 20 km que leva cerca de duas horas. Ele disse que sobrevive exclusivamente com comida que obtém de locais que distribuem alimentos gratuitamente e sets de filmagem.

Ele poderia ganhar uma pequena fortuna vendendo seus autógrafos diretamente a colecionadores, mas seu domínio das ferramentas necessárias - bancos de dados de fotos, impressoras, internet - é, na melhor das hipóteses, frágil. Em vez disso, como a maioria dos caçadores de autógrafo, ele vende sua mercadoria para um revendedor, que por sua vez a vende por um preço significativo no eBay e em outros mercados de autógrafos mais obscuros.

A assinatura de uma celebridade pode custar mais de US$ 1 mil Foto: Jonah Rosenberg/The New York Times

Encostado em uma parede do lado de fora do Park Hyatt, Radio Man pegou seu telefone e fez uma ligação. Alguns minutos depois, um sedã prateado estacionou no hotel. Um homem alto, de meia-idade, com cabelo curto e barba bem cuidada saiu do carro para a noite gelada. Radio Man entregou a ele o pacote de fotos autografadas de Gellar, e o homem as aceitou sem dizer uma palavra. Ele correu de volta para o calor de seu carro, deixando Radio Man sozinho ao lado de sua bicicleta.

“Ei”, Radio Man o chamou. “Você tem seis dólares para que eu possa tomar um chá ou algo assim?”

“Não tenho dinheiro aqui”, disse o homem. Ele entrou no carro e foi embora.

O homem, o negociante do Radio Man, fornece a ele seus envelopes FedEx com as fotos. Assim que Radio Man consegue os autógrafos, o negociante os envia para um revendedor com sede na Flórida, que os caçadores de autógrafo dizem ser um milionário. Ao todo, os autógrafos que Radio Man recebeu de Gellar valem aproximadamente $ 6.000. Ele recebeu cerca de US $ 300 por eles.

“Deixe-os ganhar todo o dinheiro que quiserem”, disse Radio Man. “Eu não ligo. Contanto que eu consiga ver meus amigos.” Por “amigos”, ele quis dizer as celebridades que lhe trouxeram um brilho improvável desde que ele entrou no mundo delas há mais de 30 anos.

Radio Man é um elemento fixo em sets de filmagem em Nova York. Ele apareceu como figurante em dezenas de filmes, incluindo O Preço de um Resgate, Zoolander, Os Infiltrados e O Irlandês. Ele tem um conhecimento sobrenatural do paradeiro dos atores e horários de filmagem. E ele forjou algo como uma amizade com alguns dos maiores nomes de Hollywood.

Em uma noite de janeiro em Chinatown, Radio Man passeou pelo set de Wolves, um filme que está para ser lançado estrelado por George Clooney e Brad Pitt, como se fosse o produtor executivo. Ele andava entre bandos de contrarregras, conversando amigavelmente com qualquer um que cruzasse seu caminho. Durante uma pausa nas filmagens, se arrastou até Clooney, que estava sentado na cadeira do diretor. “Clooney!”, ele gritou, e disse um insulto carregado de palavrões.

“Aí está ele”, disse Clooney.

“Você sabe para onde vai amanhã?”

“Não sei para onde vou amanhã”, disse Clooney.

“Embaixo da ponte de Manhattan.”

“Estão vendo, é disso que estou falando”, disse Clooney, enquanto a equipe de produção ao seu redor ria. “Você não precisa de um cronograma da filmagem. O Radio Man é o cronograma.”

Giovanni Arnold é outro profissional do ramo; ele vende a assinatura dos famosos na internet Foto: Jonah Rosenberg/The New York Times

Clooney conheceu Radio Man em 1996, no set de Um Dia Especial, em Manhattan. O ator “nunca deixou de vê-lo” durante uma viagem a Nova York desde então, disse ele.

Algumas noites depois de esbarrar em Radio Man em Chinatown, Clooney enfiou a cabeça para fora de um trailer branco estacionado na East Broadway e espiou a rua. “Radio!”, ele gritou.

Radio Man aproximou-se. Clooney caminhou em direção a ele segurando uma sacola grande, seguido por um grupo de fotógrafos.

“Aqui está, Radio”, disse ele, deixando a sacola fazer um barulho ao cair na calçada. “Essa coisa pesa uma tonelada, a propósito.”

Radio Man enfiou a mão lá dentro e tirou dois envelopes do FedEx cheios. Eles continham 185 fotos autografadas de Clooney, no valor de aproximadamente US$ 18.000.

Clooney disse que Radio Man é o único caçador de autógrafo de quem ele aceitará um pacote. Mas ele distribui autógrafos a todos.

“É um negócio para cada um desses caras que vem pedir autógrafos”, disse ele. “Você tenta ajudá-los quando pode.”

Há pelo menos um outro caçador de autógrafo em Nova York capaz de trocar pacotes com celebridades: Giovanni Arnold, de 38 anos, que vem coletando autógrafos na cidade desde 1999. Ele se autodenomina “Black Radio Man”.

“Não existe realmente um grupo de elite de caçadores de autógrafo que estão recebendo pacotes”, disse Steffman. “Há Gio e há Radio Man.”

Em uma tarde de sábado em janeiro, Arnold estava sentado em um bar escuro em East Village, indexando vários sacos grandes de suvenires autografados que acabara de receber de Daniel Radcliffe, que estava estrelando uma produção de Merrily We Roll Along, no New York Theatre Workshop, a poucos quarteirões de distância.

Arnold adotou uma abordagem diferente para o negócio de autógrafos do que a maioria de seus colegas. Ele vende sua própria mercadoria no eBay, bem como diretamente para colecionadores particulares, o que lhe permitiu acumular um nível de riqueza que poucos caçadores de autógrafo parecem desfrutar.

Ele documenta seu dia a dia em busca de autógrafos no Instagram sob o nome de @gtvreality, onde você pode encontrá-lo dando carona para Lady Gaga em sua bicicleta, de mãos dadas com Ben Affleck ou gritando sua frase de efeito - “Stay Black!” - para Bob Dylan. Ele espera transformar o GTV Reality em uma marca estabelecida e monetizar seu conteúdo - e embora tenha 5.000 seguidores, ainda não descobriu como fazer isso.

“Estou tentando seguir uma direção diferente”, disse ele. “Todo mundo e sua mãe são caçadores de autógrafo agora.”

Finalmente, Arnold quer encontrar uma saída da indústria de memorabilia. Ele não sente o mesmo tipo de alegria que Radio Man sente ao perseguir celebridades e não está disposto a dedicar sua vida a isso.

“Sou bom no que faço”, disse Arnold. “Mas ele está em outro nível.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

